Le partage de connexion est devenu une fonctionnalité essentielle sur les smartphones. En Wi-Fi, USB ou Bluetooth, le partage de connexion est très pratique en déplacement. Mais quels sont les meilleurs smartphones pour ce cas d’usage précis ? Numerama fait le point sur les contraintes techniques spécifiques pour avoir un partage de connexion fiable et rapide.

Cela vous est sûrement déjà arrivé : vous êtes en déplacement, loin de votre précieuse box Internet, et en tentant de vous connecter avec votre PC portable, on vous propose un accès au Wi-Fi payant. Dans ce genre de situation, une solution simple et efficace s’impose : activer le partage de connexion via votre smartphone.

Dans les espaces publics, utiliser votre téléphone comme modem permet également de renforcer votre sécurité numérique, en évitant notamment les réseaux frauduleux de type Evil Twin. Gardez en tête tout de même que vous mettez à disposition votre enveloppe de données mobiles et qu’une utilisation intensive peut vite vous pousser à court. Pour choisir un forfait avec une grosse enveloppe de data, vous pouvez consulter notre comparateur de forfaits.

Plutôt que de s’en tenir aux fiches techniques, on vous propose ici un tour d’horizon des modèles récents vraiment taillés pour cette fonctionnalité. Autonomie, gestion de la chaleur, performances du modem et bien entendu la compatibilité avec le Wi-Fi 6E et 7, on passe tout en revue. La plupart sont aussi de bons téléphones en dehors de ce registre, ne vous inquiétez pas.

Notre sélection des meilleurs smartphones pour le partage de connexion ?

Smartphones Android

Les smartphones Android ont l’avantage de proposer plus d’options pour le partage de connexion. On peut, par exemple, sélectionner directement la bande sur laquelle les mettre, et ainsi maximiser le partage.

Les Samsung Galaxy de dernière génération

Chez Samsung, il y a pléthore de modèles plutôt intéressants pour le partage de connexion en raison des options disponibles depuis les réglages. Les modèles sont plutôt bien optimisés et permettent depuis Android 11 d’avoir accès à plusieurs options pour le réseau local.

Samsung Galaxy S25 Ultra et S24 Ultra // Source : Nino Barbey pour Numerama

On peut notamment choisir la bande à diffuser : 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz en fonction de la distance entre les appareils. Les smartphones plus récents sont les plus avantagés puisqu’ils disposent du Wi-Fi 7 et d’une compatibilité 5G. Parmi eux, on retrouve :

Les Google Pixel

En plus d’être de très bons smartphones (notamment pour de la photo), les Pixel de Google tirent pleinement parti du Wi-Fi 7 depuis la huitième génération. Ils sont en tri-bande et exploitent les fréquences 2,4, 5 et 6 GHz, ils sont donc tout naturellement de la partie.

Le Google Pixel 9 Pro XL // Source : Numerama

Depuis l’interface, les Pixel donnent aussi le droit de toucher à quelques paramètres comme la gestion des bandes ou le niveau de sécurité du point d’accès.

De même que pour les Samsung, pour allonger le temps de partage, le 9 Pro XL et le 9 Pro Fold sont encore plus efficaces dans la durée grâce à leur batterie. Leur autonomie devrait vous permettre de partager votre connexion pendant plus de temps que les modèles plus petits, grâce à leurs plus grandes batteries.

Les OnePlus

En plus d’être des smartphones puissants et polyvalents, les appareils OnePlus offrent d’excellentes capacités pour le partage de connexion. La plupart des modèles récents intègrent désormais le Wi-Fi 7 et une compatibilité 5G. Sur ces derniers, on peut également choisir la bande de diffusion. Voici les meilleurs modèles chez OnePlus :

Les Xiaomi

Le constructeur chinois propose aussi beaucoup (vraiment beaucoup) de modèles bien équipés pour le partage de connexion sous Android, en voici quelques-uns :

Les iPhone sous iOS

Les smartphones iOS ne sont pas forcément conçus pour le partage de connexion, pour la simple et bonne raison qu’ils laissent peu d’options aux utilisateurs depuis le menu. Avec ces derniers, vous pouvez tout de même les utiliser en point d’accès filaire, Wi-Fi ou Bluetooth, mais vous ne pourrez pas choisir la bande de diffusion ni le niveau de sécurité. Seul un mot de passe vous sera demandé.

Avantage : si vous vous connectez depuis un Mac avec votre compte iCloud présent sur votre iPhone, la connexion sera facilitée.

L’iPhone 16 Pro Max à gauche (6,9 pouces), l’iPhone 16 Plus à droite (6,7 pouces). // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Quoi qu’il en soit, même musique, si vous souhaitez partager une connexion avec un iPhone, les meilleures options restent celles compatibles avec la 5G et le Wi-Fi 6E ou 7 :

Les iPhone 16 sont capables d’utiliser la bande des 6 GHz en tant que clients Wi-Fi. La question se pose toutefois de savoir s’ils peuvent exploiter cette même bande lorsqu’ils partagent leur connexion en mode point d’accès. D’après les informations fournies par Apple, les iPhone 16 disposent des capacités techniques nécessaires pour utiliser la bande des 6 GHz lors du partage de connexion, étant donné qu’ils sont compatibles avec le Wi-Fi 7.

Cependant, rien dans l’interface utilisateur ne semble l’indiquer clairement. Une seule mention est visible, à savoir l’option « Maximiser la compatibilité », qui suggère que le débit sera réduit, mais plus stable. Cette fonctionnalité semble indiquer, de manière implicite, que les bandes sont limitées à 2,4 GHz ou 5 GHz, ce qui permet de privilégier une meilleure compatibilité au détriment de la vitesse.

Tout savoir sur le partage de connexion avec un smartphone

Pour commencer, nous avons établi cette sélection avec un critère en ligne de mire : il faut que le smartphone prenne en charge la dernière norme Wi-Fi 6E ou 7 pour utiliser la bande de fréquence 6 GHz. Le modèle doit également être compatible 5G (voire 5G SA) pour maximiser le débit, et ainsi envoyer le maximum de connexion aux autres appareils connectés au point d’accès.

L’appareil doit aussi offrir plusieurs options alternatives (même si le Wi-Fi est le plus pratique). Vous pouvez également choisir la connexion filaire en USB-C, qui est généralement plus stable, mais nécessite de laisser l’appareil connecté en permanence avec un câble.

Enfin, on n’oublie pas le Bluetooth, mais il est encore grandement limité en termes de débit, ce qui le rend plutôt inutile pour cette fonction. Ce n’est donc pas un critère à prendre compte selon nous.

Comment utiliser son smartphone pour le partage de connexion ?

Vous trouverez un article détaillé pour tout savoir sur le partage de connexion sur iOS et Android à cette adresse. On vous résume les principales manipulations ci-dessous.

Partage de connexion sur Android

Étapes pour activer le partage de connexion via Wi-Fi

Accéder aux paramètres : Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone. Trouver l’option de partage de connexion : Allez dans la section Connexions ou Réseau & Internet, puis sélectionnez Point d’accès mobile et modem ou Partage de connexion selon le modèle de votre téléphone. Configurer le point d’accès : Cliquez sur Configurer le point d’accès Wi-Fi .

. Définissez un nom pour votre réseau (SSID) et un mot de passe sécurisé.

Si votre appareil est compatible, sélectionnez 6 GHz parmi les options disponibles (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz).

parmi les options disponibles (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). Enregistrez les modifications. Activer le point d’accès : Activez l’option Point d’accès mobile en basculant l’interrupteur correspondant. Connecter vos appareils : Sur l’appareil à connecter, recherchez le réseau Wi-Fi créé par votre téléphone, entrez le mot de passe, et connectez-vous.

Via USB : Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB, puis activez l’option Modem USB dans les paramètres.

Via Bluetooth : Activez le Bluetooth sur les deux appareils, associez-les, puis activez l’option Modem Bluetooth dans les paramètres de partage de connexion.

Partage de connexion sur iOS

Accéder aux réglages : Ouvrez l’application Réglages. Activer les données cellulaires : Allez dans Données cellulaires, puis activez-les si ce n’est pas déjà fait. Configurer le partage de connexion : Sélectionnez Partage de connexion .

. Activez l’option Autoriser d’autres utilisateurs .

. Vérifiez ou modifiez le mot de passe Wi-Fi si nécessaire. Connecter vos appareils : Sur l’appareil à connecter, recherchez le réseau Wi-Fi créé par votre iPhone.

Entrez le mot de passe affiché dans les réglages du partage de connexion et connectez-vous.

Via Bluetooth : Activez le Bluetooth sur les deux appareils, associez-les, puis connectez-vous au réseau via Bluetooth.

Via USB : Connectez votre iPhone à un ordinateur avec un câble USB et suivez les instructions pour partager la connexion via iTunes ou Finder.

Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6E : quelle norme choisir pour le partage de connexion ?

Qu’il s’agisse du Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) ou Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), les deux normes sont plutôt bien placées pour le partage de connexion. Les deux utilisent la bande 6 GHz soit la bande la plus puissante pour le partage de connexion.

Là où le Wi-Fi 7 peut faire la différence, c’est que premièrement, il peut atteindre des débits théoriques allant jusqu’à 46 Gbit/s, soit près de cinq fois plus que les 9,6 Gbit/s du Wi-Fi 6E. Les smartphones récents en sont équipés, ce qui permet de partager une connexion mobile avec plusieurs appareils sans ralentissement perceptible, même pour des usages intensifs — mais encore faut-il que la zone en question vous permette d’obtenir un débit 4G/5G important pour le renvoyer à votre autre appareil.

En partage de connexion, cela signifie que votre smartphone peut :

Combiner les bandes (2,4, 5 et 6 GHz) pour maximiser le débit disponible (une fonction absente sur le Wi-Fi 6E)

(2,4, 5 et 6 GHz) pour maximiser le débit disponible (une fonction absente sur le Wi-Fi 6E) Basculer dynamiquement entre les bandes sans perte de connexion ;

entre les bandes sans perte de connexion ; Répartir intelligemment le trafic entre les applications selon leurs besoins.

Toutefois, les smartphones équipés du Wi-Fi 7 font généralement partie du haut de gamme et il est difficile de trouver des modèles accessibles financièrement, c’est pourquoi les smartphones Wi-Fi 6E sont aussi une bonne option.

2,4, 5 ou 6 GHz : quelle bande choisir ?

On vous conseille d’emblée de choisir la bande 6 GHz pour le partage, si l’option est disponible sur votre smartphone et que l’appareil qui s’y connecte l’est lui aussi. C’est la bande la plus performante avec des canaux ultra-larges de 320 MHz, mais avec une portée plus limitée. Si vous partagez votre connexion en Wi-Fi à proximité d’un PC portable, par exemple, c’est le choix optimal pour le débit. En revanche, dans une habitation, ce n’est pas toujours la meilleure option, car il est nécessaire de se trouver à proximité de la box.

Samsung Galaxy // Source : Capture d’écran Galaxy S24

Si vous êtes en Wi-Fi 6E, c’est la meilleure option, mais en Wi-Fi 7, vous avez aussi accès au MLO (la fusion des bandes), qui permet de fusionner les bandes et de ne pas vous attarder sur ce détail. Grâce au MLO, le Wi-Fi 7 peut réduire la latence, même dans les environnements compliqués.

WPA2/WPA3 : quelle option choisir pour le partage de connexion ?

Lorsque vous partagez la connexion Internet de votre smartphone en Wi-Fi, vous pouvez choisir entre deux niveaux de sécurité : WPA2 ou WPA3. WPA2 utilise un mot de passe unique partagé entre tous les appareils pour se connecter. Ce système est encore largement utilisé et compatible avec la plupart des appareils, même les plus anciens. Cependant, il présente certaines failles de sécurité connues, comme la vulnérabilité KRACK, et peut être exposé à des attaques si le mot de passe est faible.

WPA3, plus récent, utilise une méthode plus avancée pour protéger la connexion. Il ne se contente pas d’un simple mot de passe : il génère une clé unique à chaque connexion, ce qui rend les tentatives de piratage plus difficiles. Il est particulièrement utile dans les endroits publics et protège mieux les mots de passe faibles. Toutefois, certains appareils plus anciens ne sont pas compatibles avec WPA3. Si tous vos appareils le supportent, c’est la meilleure option pour une sécurité renforcée.

Vous pouvez aussi choisir l’option intermédiaire WPA2/WPA3-Personal qui permet de combiner les avantages des deux protocoles de sécurité Wi-Fi.

Pourquoi l’autonomie est importante pour le partage de connexion ?

L’autonomie est un critère que nous avons aussi étudié dans cette sélection, puisque le fait de mettre son appareil en point d’accès consomme énormément, surtout en Wi-Fi. Là où, en USB, vous pouvez recharger le smartphone directement en partageant la connexion, en Wi-Fi, ce n’est pas possible, à moins de le brancher à une batterie externe. Les grands modèles sont donc largement avantagés grâce à leur batterie plus durable.

