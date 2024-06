Lecture Zen Résumer l'article

En déplacement à Cupertino, Numerama a eu l’opportunité de découvrir Apple Intelligence sur un iPhone sous iOS 18, un iPad sous iPadOS 18 et un MacBook Air sous macOS Sequoia. L’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de cette transformation annoncée de l’écosystème Apple.

Cet automne, Apple entrera officiellement dans l’ère de l’intelligence artificielle générative. Avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, la marque californienne introduira une nouvelle marque amenée à devenir aussi importante qu’iCloud : Apple Intelligence. Ce coup de génie marketing permet à Apple de changer le sens des initiales AI (Artificial Intelligence), après avoir pris un peu de retard sur Google et Microsoft. La mission d’Apple Intelligence est de transformer radicalement l’usage des iPhone, iPad et Mac, en s’implémentant progressivement dans les applications de notre quotidien.

En déplacement à Apple Park, le siège de la marque en Californie, Numerama a découvet Apple Intelligence en avant-première lors d’un briefing proposé par la marque (une démo qui s’est, sans surprise, parfaitement déroulée). Les fonctions IA d’Apple sont indisponibles dans les premières « beta » et devraient lentement se déployer sur les iPhone 15 Pro et les iPad/Mac avec une puce M1/M2/M3/M4 d’ici à cet automne. Cet article répond aux questions posées par les lecteurs de Numerama.

Quelles sont les fonctions proposées par Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est un ensemble de fonctions. Ce terme englobe la vision long terme d’Apple pour ajouter de l’intelligence artificielle générative à ses produits, pour que certaines tâches aujourd’hui compliquées s’automatisent.

Dans sa première version, Apple Intelligence propose plusieurs fonctions inédites, qui devraient être ajoutées à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia entre septembre 2024 et mai 2025. Voici la liste de tout ce qui a été présenté :

Un éditeur de texte intelligent : la fonction Writing Tools permet aux utilisateurs d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac de modifier du texte depuis n’importe quelle application, juste en le sélectionnant et en cliquant sur un petit bouton coloré. Elle permet de changer le ton d’un texte (amical, professionnel ou concis), de corriger des fautes d’orthographe et de grammaire, de résumer un texte avec une bullet list ou de créer un sommaire. À chaque fois, Apple Intelligence explique ses corrections.

Ce menu peut apparaître dans n’importe quelle application quand on sélectionne du texte. // Source : Apple

Une gomme magique : quelqu’un vous dérange sur une photo ? L’outil Clean Up d’Apple Photos le fait disparaître grâce à un modèle génératif. Ce système élimine aussi les ombres et les reflets, grâce à une compréhension avancée de l’image.

quelqu’un vous dérange sur une photo ? L’outil Clean Up d’Apple Photos le fait disparaître grâce à un modèle génératif. Ce système élimine aussi les ombres et les reflets, grâce à une compréhension avancée de l’image. Des vidéos de vos souvenirs : toujours dans Photos, Apple permet de générer un souvenir sur mesure avec un prompt. On écrit une phrase avec des demandes, un minimontage apparaît en 30-40 secondes. Il n’est pas modifiable avec l’IA, mais peut être ajusté manuellement (pour retirer une image par exemple). Un titre est automatiquement proposé par Apple Intelligence, en fonction de la vidéo créée.

toujours dans Photos, Apple permet de générer un souvenir sur mesure avec un prompt. On écrit une phrase avec des demandes, un minimontage apparaît en 30-40 secondes. Il n’est pas modifiable avec l’IA, mais peut être ajusté manuellement (pour retirer une image par exemple). Un titre est automatiquement proposé par Apple Intelligence, en fonction de la vidéo créée. Siri devient intelligent : l’assistant vocal d’Apple remplace son vieux système par un grand modèle de langage particulièrement entraîné pour des questions spécifiques. Il peut désormais comprendre une question imprécise, s’adapter à un changement d’avis, continuer une conversation ou répondre à vos questions sur l’utilisation de votre iPhone ou de votre Mac. Depuis n’importe quelle application, Siri peut être appelé par un double appui en bas de l’écran, sous la forme d’une conversation textuelle.

Le nouveau Siri sait qui est votre mère. // Source : Apple

Siri apprend votre vie perso : grâce à un « index sémantique », Siri sera prochainement capable d’utiliser vos messages, vos photos et vos notes pour deviner de quoi vous parlez. Une phrase comme « À quelle heure arrive l’avion ? » lui permettra de deviner de quel vol vous parlez, en se basant sur une conversation avec un de vos proches. Siri peut aussi deviner vos prochaines questions, en se basant sur ce même système (et les développeurs peuvent lui fournir des informations, ce qui peut évidemment être désactivé).

grâce à un « index sémantique », Siri sera prochainement capable d’utiliser vos messages, vos photos et vos notes pour deviner de quoi vous parlez. Une phrase comme « À quelle heure arrive l’avion ? » lui permettra de deviner de quel vol vous parlez, en se basant sur une conversation avec un de vos proches. Siri peut aussi deviner vos prochaines questions, en se basant sur ce même système (et les développeurs peuvent lui fournir des informations, ce qui peut évidemment être désactivé). Siri surveille votre écran : la fonction Onscreen Awareness permet à Siri de comprendre ce que vous faites, en analysant ce qu’il se passe sur votre écran (« qui est la personne à l’écran ? », par exemple). Apple précise qu’Apple Intelligence n’effectue pas de capture d’écran en permanence pour activer cette fonction. Siri peut aussi changer d’app à votre place et effectuer des actions.

la fonction Onscreen Awareness permet à Siri de comprendre ce que vous faites, en analysant ce qu’il se passe sur votre écran (« qui est la personne à l’écran ? », par exemple). Apple précise qu’Apple Intelligence n’effectue pas de capture d’écran en permanence pour activer cette fonction. Siri peut aussi changer d’app à votre place et effectuer des actions. ChatGPT dans Siri : quand Siri n’a pas la réponse à une question, il peut vous proposer de la poser à ChatGPT, sans que vous ayez besoin d’ouvrir l’application ou de créer un compte. ChatGPT peut aussi analyser une photo ou un PDF directement depuis Siri, qui lui transmet sur demande. Enfin, ChatGPT peut générer du texte à partir du rien dans n’importe quelle application, grâce à un prompt.

quand Siri n’a pas la réponse à une question, il peut vous proposer de la poser à ChatGPT, sans que vous ayez besoin d’ouvrir l’application ou de créer un compte. ChatGPT peut aussi analyser une photo ou un PDF directement depuis Siri, qui lui transmet sur demande. Enfin, ChatGPT peut générer du texte à partir du rien dans n’importe quelle application, grâce à un prompt. Genmoji : depuis le clavier « Émojis », il sera possible de générer une émoticône sur mesure avec une phrase (dans la section « Créer un nouvel émoji »). Les émojis créés s’enregistrent automatiquement dans la section autocollants.

La génération des émojis. Une simple phrase permet de créer un sticker. // Source : Apple

Un générateur d’images : la fonction Image Playground permet à Apple de générer des images dans plusieurs endroits. Ce système dispose de sa propre application, mais s’intègre aussi à iMessage, Notes, Freeform, Siri et les apps tierces qui le souhaitent. Il permet de générer une image sur mesure à partir de mots-clés, dans un style animé (Apple ne fait pas d’images réalistes). Il peut aussi caricaturer le visage d’un proche en version animée pour fabriquer des images amusantes.

la fonction Image Playground permet à Apple de générer des images dans plusieurs endroits. Ce système dispose de sa propre application, mais s’intègre aussi à iMessage, Notes, Freeform, Siri et les apps tierces qui le souhaitent. Il permet de générer une image sur mesure à partir de mots-clés, dans un style animé (Apple ne fait pas d’images réalistes). Il peut aussi caricaturer le visage d’un proche en version animée pour fabriquer des images amusantes. Un stylo magique : sur iPhone et iPad, un nouvel outil permet de générer une image en entourant un dessin ou du texte. Il utilise la technologie Image Playground.

sur iPhone et iPad, un nouvel outil permet de générer une image en entourant un dessin ou du texte. Il utilise la technologie Image Playground. Des notifications triées sur le volet : le modèle de langage d’Apple lit vos notifications, les résume (pour ne pas juste afficher la première ligne) et fait le tri. Sur l’écran verrouillé, les notifications les plus importantes apparaîtront en premier. Un nouveau mode ne pas déranger laissera passer les notifications jugées urgentes.

Les notifications prioritaires apparaîtront au-dessus des autres, avec des résumés par IA. // Source : Apple

Des mails plus intelligents : une future version de Mail triera les messages dans différentes catégories, après relecture d’Apple Intelligence. Des résumés seront aussi proposés, ainsi que des réponses automatiques grâce à un questionnaire proposé par Apple.

une future version de Mail triera les messages dans différentes catégories, après relecture d’Apple Intelligence. Des résumés seront aussi proposés, ainsi que des réponses automatiques grâce à un questionnaire proposé par Apple. Un dictaphone intelligent : le Dictaphone peut maintenant transcrire en texte un enregistrement vocal, puis le résumer. La fonction est aussi disponible dans Notes.

le Dictaphone peut maintenant transcrire en texte un enregistrement vocal, puis le résumer. La fonction est aussi disponible dans Notes. Téléphone gagne un enregistreur : enfin, l’application Téléphone peut maintenant enregistrer un appel, le transcrire et le résumer.

Les fonctions Apple Intelligence résumées. // Source : Apple

Toutes les fonctions seront-elles disponibles au lancement ?

Non, plusieurs fonctions arriveront « plus tard cette année » (les mails notamment) et d’autres ne seront pas disponibles avant 2025. Apple n’est pas très clair sur son calendrier de lancement, mais certaines fonctions de Siri, comme Onscreen Awareness, ne seront pas disponibles en 2024. D’autres pourraient être accessibles sur liste d’attente.

Apple a-t-il développé son propre modèle de langage ?

Contrairement à ce qu’affirment certaines personnes, la quasi-totalité des fonctions Apple Intelligence utilise des modèles de langage développés en interne. Apple ne leur donne pas de nom et ne les dénombre pas, mais il y a au moins un LLM avec 3 milliards de paramètres (pour le texte) et un modèle de diffusion (pour générer des images).

Officiellement, Apple Intelligence fonctionne parfois localement grâce à la puissance des puces A17 Pro, M1, M2, M3 et M4, parfois dans le cloud, avec des versions plus puissantes des modèles préinstallés en local. Les serveurs d’Apple utilisent des puces Apple Silicon, plutôt que des cartes Nvidia comme le reste de l’industrie.

Pour générer des images, Apple a créé son propre modèle diffusion. // Source : Apple

Seules les fonctions ChatGPT dans Siri et « Composer » dans la génération de texte utilisent le modèle GPT-4o d’OpenAI. Le reste du temps, tout est fait maison.

Quand est-ce qu’Apple Intelligence fonctionne sans réseau ?

Ici, Apple n’est vraiment pas clair. La marque met en avant un usage local avec Apple Intelligence, mais nous ne serions pas surpris d’apprendre que toutes les démos que nous avons vues utilisaient le cloud. La décision finale sur les fonctions hors ligne ne semble pas arrêtée, puisqu’Apple semble surtout présenter sa vision long terme. Les futurs iPhone et produits Apple devraient monter en puissance pour se tourner vers le local, avec de nouvelles fonctions.

Si une fonction ne marche pas en local, elle ne sera pas proposée sans connexion Internet. Ce sera le seul moyen de savoir comment fonctionne une opération Apple Intelligence, puisqu’Apple a pris la décision de ne pas dire à l’utilisateur ce qu’il se passe en coulisses.

Toutes les apps peuvent utiliser le générateur d’images d’Apple, qui utilisera souvent le cloud. // Source : Apple

Comment fonctionne ChatGPT sur iPhone ?

Quand Siri n’a pas la réponse à une question, il peut demander à son utilisateur s’il « souhaite utiliser ChatGPT » (si l’intégration de ChatGPT a été activée). Il envoie alors des données à OpenAI, mais seulement des données sur la question posée.

Il n’y a pas besoin de créer un compte ChatGPT pour débloquer cette fonction, mais les abonnés ChatGPT Plus peuvent se connecter pour synchroniser leur historique dans les réglages.

À chaque utilisation de ChatGPT, il faudra donner son accord manuellement. // Source : Apple

Peut-on complètement désactiver ChatGPT sur iPhone ?

Oui. Par défaut, ChatGPT est désactivé. À la première configuration d’Apple Intelligence, l’utilisateur pourra, s’il le souhaite, activer l’intégration ChatGPT. Il peut la désactiver à tout moment dans les réglages.

Peut-on contourner l’autorisation manuelle pour ChatGPT ?

Pour poser une question directement à ChatGPT, on peut dire « Siri demande à ChatGPT de faire ça ». Il n’y aura alors rien à valider manuellement.

En cas d’envoi de photo ou de pièce-jointe, la validation manuelle reste obligatoire.

Google Gemini, Llama et GPT-5 seront-ils intégrés à Apple Intelligence ?

Au lancement, le contrat entre Apple et OpenAI intègre GPT-4o à Apple Intelligence, mais rien ne dit que GPT-4o restera le modèle utilisé par Siri. Les deux marques pourraient prochainement communiquer sur des modèles plus sophistiqués, comme GPT-5.

ChatGPT est le premier modèle tiers intégré à Apple Intelligence, mais la marque compte en proposer d’autres. Il pourrait y avoir des LLM généralistes comme Google Gemini, mais aussi des modèles adaptées à la médecine ou au droit. L’idée est de pouvoir poser des questions compliquées à Siri sans avoir à télécharger plusieurs applications, toujours avec une autorisation manuelle.

Comment Apple Intelligence gère les données personnelles ?

Les données Apple Intelligence sont stockées localement sur le téléphone, qui analyse vos messages et vos photos sans rien enregistrer dans le cloud. Ce qui se passe localement ne sort pas de votre appareil.

Quand une requête passe par Internet, Apple utilise une technologie nommée « Private Cloud Compute », qui sécurise l’envoi de données privées et vérifie qu’un modèle est sûr. Les données ne sont pas enregistrées.

Les infos collectées par Siri sont stockées en sécurité sur l’appareil. // Source : Apple

L’envoi de données à OpenAI ou à un autre partenaire est soumis à un contrôle manuel à chaque fois, puisque ces entreprises peuvent collecter des données. Elles ne reçoivent néanmoins que votre question, sans possibilité de vous identifier.

Pourra-t-on utiliser Apple Intelligence en France ?

Oui, mais seulement en configurant les réglages région de votre téléphone en « English (US) » (et avec des lenteurs annoncées loin des États-Unis). Toutes les fonctions Apple Intelligence seront uniquement proposées en anglais.

Quels sont les appareils compatibles avec Apple Intelligence et pourquoi ?

Tous les Mac et iPad avec une puce Apple Silicon (M1, M2, M3 et M4) sont compatibles. Du côté des iPhone, il y a de quoi être déçu, puisque seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont compatibles. Il s’agit vraisemblablement d’une décision marketing, puisque d’anciens iPhone auraient pu en bénéficier seulement avec les fonctions cloud. Apple espère sans doute qu’Apple Intelligence motivera l’achat de futurs iPhone (une approche similaire à Google ou Samsung, même si Apple propose plus de fonctions).

Du côté des HomePod, de l’Apple Watch et du Vision Pro, rien n’est annoncé pour Apple Intelligence. C’est dommage, particulièrement sur l’enceinte connectée.

La liste des appareils compatibles ne contient que les iPhone 15 Pro. // Source : Capture Numerama

Quand est-ce qu’Apple Intelligence sera disponible ?

Apple Intelligence sortira avec iOS 18, iPad18 et macOS Sequoia cet automne, en version finale. Toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

Il devrait être possible d’essayer la suite IA cet été en bêta, avec de futures préversions de ces mises à jour logicielles. Les premières bêta ne contiennent rien d’Apple Intelligence.

