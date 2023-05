Un peu plus cher que son prédécesseur (509 au lieu de 459 euros), le Pixel 7a a le droit à un processeur plus puissant, à la recharge sans-fil et à la reconnaissance faciale. Certaines fonctionnalités photo des Pixel, habituellement réservées aux modèles haut de gamme, font également leur apparition.

À défaut d’avoir une notoriété suffisamment importante pour être perçu comme un concurrent sérieux de Samsung et Apple, Google a pour mérite de proposer de bons téléphones. Les Pixel, au fil des années, se sont imposés comme les smartphones Android au meilleur rapport qualité-prix, en grande partie grâce à leurs incroyables appareils photo. On ne peut que regretter de ne pas voir Google réussir à vendre ses smartphones par millions, mais c’est une autre histoire…

Google peut-il inverser la donne avec le Pixel 7a, son nouveau smartphone milieu de gamme commercialisé au tarif de 509 euros ? Après quelques jours de test, tout semble réuni pour en faire un succès, à condition que Google mette le paquet pour faire savoir au monde que cet appareil existe.

Incroyable qualité photo

Plein de défauts corrigés (recharge sans-fil, fonctions photo…)

Performances au rendez-vous Points faibles Design un peu épais

Comment vieillira-t-il ?

Le tueur d’iPhone SE

Esthétiquement, le Pixel 7a est une sorte de petit Pixel 7. Il utilise un écran de 6,1 pouces au lieu de 6,3, embarque la même puce Google Tensor G2 (conçue en interne), peut se déverrouiller avec une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, et se distingue sur de petits éléments, comme son capteur principal de 64 Mpix au lieu de 50 Mpix.

Attention, avoir plus de pixels ne veut pas dire qu’il fait mieux. Le capteur du Pixel 7a est naturellement moins qualitatif que celui de son grand frère, ce qui ne l’empêche pas de prendre de superbes photos grâce aux algorithmes de Google.

Le Pixel 7a est un téléphone assez compact. Sa prise en main est plutôt agréable même s’il est un peu épais. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

L’an passé, le Pixel 6a avait plusieurs différences avec le Pixel 6 (recharge sans-fil, modes photo, etc.). Cette année, Google réduit vraiment l’écart. Le Pixel 7a est le premier « Pixel a » compatible avec la recharge Qi, peut prendre des photos longue exposition, dispose d’un mode nuit amélioré… À l’utilisation, après 1 semaine avec le smartphone, rien ne suggère qu’il s’agisse d’un terminal milieu de gamme. À 509 euros au lieu de 649 euros, le Pixel 7a a tout d’une affaire en or, par rapport au Pixel 7. Gare cependant aux promotions, qui font tomber le prix du Pixel 7 sous les 550 euros assez régulièrement… Quoi qu’il en soit, il a de loin le meilleur rapport qualité-prix, autour des 500 euros.

Quid de l’iPhone SE d’Apple, positionné juste en face ? Le smartphone de Google a un meilleur écran, un meilleur design et un appareil photo bien plus polyvalent. Si l’iPhone faisait mieux sur certains points l’année dernière (la recharge sans-fil notamment), Google réduit l’écart cette fois-ci. À l’heure actuelle, Google remporte la bataille face à Apple. Si vous aimez Android.

Le Pixel 7a dispose d’un écran OLED plutôt lumineux. Les bordures de son écran sont un peu grandes, mais c’est une concession acceptable. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Côté autonomie, le Pixel 7a semble tenir la route, sans exceller. Nous avons réussi à l’utiliser pendant une journée entière sans le recharger, mais nous ne sommes jamais rentrés à la maison avec plus de 20 %.

Le reste des caractéristiques est très plaisant, puisque sa puce est performante, supporte la 5G et le Wi-Fi 6E et que l’appareil est très réactif. Il n’y a rien à dire, Google a réussi son coup (avec en bonus toutes ses bonnes idées logicielles, comme l’assistant vocal qui répond au téléphone à votre place ou le système qui identifie en permanence la musique qui passe autour de vous).

Les meilleures photos à 500 euros

Au dos du Pixel 7a, il y a un double module caméra (64 Mpix + 13 Mpix). Le Pixel 7a n’embarque pas de zoom optique, mais fait plutôt le pari d’un ultra grand-angle en renfort de son capteur principal (une proposition similaire à celle de l’iPhone 14).

Comme tous les Pixel récents, le Pixel 7a embarque un module caméra horizontal. Un choix esthétique que certains aimeront, d’autres pas. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Comme d’habitude avec Google, toute sa force réside ailleurs. La photo après traitement logiciel est souvent beaucoup plus belle que la prévisualisation dans l’appareil photo, puisque Google applique son traitement magique. S’ajoutent à ça des fonctions très cool, comme le mode nuit, qui voit vraiment dans le noir, la gomme magique pour supprimer des personnes d’une photo ou Real Tone, qui photographie les peaux noires de manière réaliste. Le mode longue exposition, une première sur un Pixel « a », est aussi très amusant.

Les panneaux lumineux et les voitures en mouvement pourraient embêter le Pixel 7a, mais le résultat final est très convaincant. // Source : Numerama

Un des points forts du Pixel 7a est son rendu HDR. Sur cette image, le ciel est parfait. // Source : Numerama

Sur cette photo en mode portrait, le risque était de ne pas faire la mise au point au bon endroit. L’algorithme de Pixel a su sacrifier le bokeh au profit de la netteté sur toute l’image. // Source : Numerama

Le fameux mode longue exposition, avec un effet de déplacement sur cette piste cyclable. // Source : Numerama

Cette photo a été prise dans le noir complet, avec un écran en mouvement. Le Pixel 7a réussit à voir les sièges de la salle et à arrêter la projection. // Source : Numerama

Vous le constatez probablement, le Pixel 7a prend de très belles photos. À 509 euros, même si le marché du smartphone a vraiment fait d’énormes progrès ces 3-4 dernières années, il nous semble impossible de trouver mieux. La photo est clairement LE point fort du Pixel 7a.

Confiance au logiciel, des doutes sur le matériel

Dernier point que nous souhaitions mettre en avant : la longévité des Pixel, ainsi que leur capacité à s’améliorer tout au long de l’année, grâce à des mises à jour logicielles. À part Apple, personne ne fait aussi bien sur le marché. Le Pixel 7a a l’assurance de supporter le futur Android 14 au premier jour de sa sortie, ce qui est une caractéristique assez unique pour un smartphone. C’est un point à vraiment prendre en compte, puisque l’investissement est mieux rentabilisé dans cette configuration.

La gomme magique fait partie des fonctions exclusives des Pixel. Elle permet de supprimer un objet ou une personne d’une photo. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Seule interrogation : le matériel choisi par Google tiendra-t-il sur le long terme ? Certains Pixel 7 sont victimes de boutons qui se décollent, tandis que nous avons de notre côté remarqué un drôle de défaut de fabrication sur notre Pixel 7a : sous les rayons du soleil, il est possible de distinguer deux capteurs sous l’écran. Le verre de son écran est-il plus fin qu’à l’accoutumée ? Avec des risques de casse accrus ? Un film en verre trempé devrait vous permettre de dormir plus tranquillement.

Comment vieillira-t-il ? Si vous avez un budget avoisinant les 500 euros, le Google Pixel 7a est le meilleur smartphone du marché. Quasiment identique au Pixel 7 haut de gamme, malgré son appartenance à la catégorie milieu de gamme, le smartphone de Google excelle à quasiment tous les niveaux. Son design est séduisant, son appareil photo est incroyable, ses performances sont satisfaisantes et son autonomie permet de tenir la journée. Les rares défauts évoqués l’année dernière, dans notre test du Pixel 6a, ne sont plus. Le Google Pixel 7a est un vrai coup de cœur, à qui l’on souhaite beaucoup de succès.

