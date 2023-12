On aurait pu parler aussi de la sortie de Threads, du lancement de Google Gemini, de la décision d’Apple d’embrasser le RCS, de l’engouement autour de Mistral AI, ou même de la sortie de l’iPhone 15 ou du Pixel 8. Mais on a choisi plutôt 11 autres évènements, qui sont à nos yeux plus significatifs encore.

L’année 2023 s’achève. Qu’en retiendra-t-on dans la tech et le numérique ? L’explosion de l’IA générative, essentiellement incarnée par ChatGPT. Mais il y a aussi bien d’autres évènements notables. Certaines que l’on a encore en tête, comme le drame du sous-marin Titan, d’autres qu’on a un peu oublié, à l’image de la chute de la « banque de la Silicon Valley ».

1. L’ascension irrésistible de ChatGPT

2022 a été l’année du lancement public de l’agent conversationnel conçu par OpenAI. 2023 a indéniablement été celle où le chatbot a pris son envol, bien loin devant la concurrence. Ce n’est pas faute pour elle d’avoir essayé de riposter, à l’image de Google et de sa solution-maison, Bard, puis avec l’arrivée d’un nouveau modèle de langage, Gemini. Aujourd’hui, ChatGPT « survole le game », comme on dit. Tout le monde s’en sert et l’outil s’est régulièrement amélioré, avec la sortie de GPT-4 au printemps puis GPT-4 Turbo à l’automne.

Qui arrivera à renverser ChatGPT ? // Source : Focal Foto

2. La débâcle de la Silicon Valley Bank

C’était le seizième plus gros établissement bancaire des États-Unis. Au printemps, la Silicon Valley Bank est emportée par une panique bancaire. L’établissement très prisé par les startups s’effondre en quelques heures. La remontée des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, le ralentissement économique, une diversification insuffisante (elle était très exposée au secteur de la tech)… il n’en fallait guère plus pour provoquer sa faillite. Elle est depuis encadrée par une agence chargée de garantir les dépôts bancaires.

La chute d’un établissement apprécié des startups de la tech. // Source : Alpha Photo

3. L’Europe met au pas les géants du net

Trois lettres pour un acronyme. DSA, ou le Digital Services Act, est entré en vigueur le 25 août pour les très grandes plateformes du numérique. Comprendre les Google, Amazon, Facebook, TikTok, X (Twitter) et autres LinkedIn. Ce règlement sur les services numériques de l’Union européenne imposent à ces géants du net des règles actualisées, qu’il vaut mieux respecter sous peine de sanctions potentiellement très fortes. En 2024, le DSA s’appliquera à tout le monde et plus qu’aux seuls poids lourds d’Internet.

Le Digital Services Act s’attaque aux géants du web en priorité. // Source : Numerama

4. La Pixel War revient sur Reddit Place

On n’aurait pas cru que l’évènement communautaire /r/Place, sur Reddit, reviendrait si vite, après l’édition de 2022. Un an après, pourtant, le jeu des pixels a été relancé. Celles et ceux qui espéraient une guerre des pixels quand avant déchanteront assez vite : les personnalités très impliquées l’an passé n’ont pas participé. Le contexte n’a pas aidé, avec une fronde contre Reddit. Son patron a notamment été ciblé, même à la toute fin de l’évènement. De cette séquence d’œuvre d’art collective, on retiendra les mèmes, des polémiques et des références diverses.

Un coin gauche de la r/Place // Source : Capture d’écran Pixel War le 22 juillet au matin

5. Perte du sous-marin Titan près de l’épave du Titanic

C’était le feuilleton tragique de l’été. À la fin du mois de juin, le submersible Titan, qui emmenait des touristes visiter de près l’épave du Titanic, disparait. S’engage alors une course contre-la-montre pour les sauver, avant l’épuisement des réserves d’oxygène. La suite, on la connaît : malgré l’aide internationale, le sous-marin n’a pas été retrouvé à temps. En fait, l’engin a de toute évidence implosé à cause de la pression océanique. La faute à un véhicule pas au niveau et à une prise de risque sans doute trop grande. Depuis, la société OceanGate a suspendu ses activités.

6. Twitter est mort, vive X ?

Oubliez Twitter : Elon Musk a décidé de renommer le réseau social qu’il a acheté par la simple lettre X. Une lettre qui n’a pas été prise au hasard : l’entrepreneur l’adore. Tant pis pour l’oiseau bleu, qui a été longtemps la mascotte du site. Dans le même temps, d’autres réseaux sociaux ont connu un regain d’intérêt ou ont émergé, pour offrir une autre expérience. Mastodon, Bluesky ou encore Threads. Des sites aux fortunes diverses, mais qui n’ont pas encore renversé la table. X reste encore très utilisé, malgré le bazar qui y règne.

7. Netflix ne tolère plus le partage de compte

2023 marque la fin du temps de l’abondance, et de la tolérance de Netflix envers le partage de compte. Longtemps prophétisé, le serrage de vis s’est concrétisé cette année, avec la mise en place d’un mécanisme de sous-abonnement et un utilitaire de migration de profil. En parallèle, des business illicites ont émergé, comme à chaque fois. Pendant ce temps-là, le géant du streaming a fait évoluer le profil de ses offres : hausse de prix d’un côté, arrêt du forfait le moins cher de l’autre.

Comment le public a accueilli la nouvelle. Allégorie. // Source : Netflix

8. Le trailer de GTA VI est sorti

Attendu comme le retour du messie sur Terre, GTA VI s’est un peu dévoilé en 2023 avec la sortie d’une brève bande-annonce. Plus de 160 millions de visionnages à ce jour, juste pour la vidéo partagée sur le compte de Rockstar Games. Des millions de vues supplémentaires ailleurs. Des actualités et des décryptages en pagaille. Le jeu ne sort qu’en 2025, mais il est instantanément devenu l’évènement culturel de l’année. On peut d’ores et déjà parier que GTA VI sera le jeu de l’année en 2025. Et qu’il raflera au passage une pléthore d’autres prix.

9. Une énorme boule a été fabriquée à Las Vegas

Il n’y avait sans doute que Las Vegas pour accueillir un projet aussi farfelu : une sphère immense, recouverte à l’intérieur comme à l’extérieur de panneaux LED qui permettent d’afficher tout et n’importe quoi. Des smileys, des planètes, des effets visuels, des paysages… À mi-chemin entre la salle de spectacle, le cinéma immersif et l’attraction touristique, The Sphere (La Sphère) peut se targuer aujourd’hui d’être le plus grand écran du monde.

La Sphère de Las Vegas // Source : Vegas Issues / Twitter

10. L’improbable feuilleton de Sam Altman avec sa propre entreprise OpenAI

Il est devenu en l’espace d’un an le visage de l’intelligence artificielle générative, car il est le fondateur d’OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT. Il a aussi été au cœur d’un incroyable feuilleton automnal, qui l’a amené à être renvoyé puis réembauché par sa propre entreprise. À dire vrai, il y a eu tant de rebondissements qu’il a fallu écrire un article dédié. Aujourd’hui, les choses semblent être rentrées dans l’ordre. Le tout, sur fond de rumeurs autour d’une super-IA (Q Star), jugées absurdes, et de bruits de couloir autour d’un futur objet tech.

Sam Altman, nouveau visage de l’IA générative. // Source : Saül Gordillo

11. Numerama+ est sorti !

C’est notre évènement de 2023 : la sortie d’une version premium du site, avec une toute nouvelle offre, Numerama Plus. Lancée début décembre, elle rassemble des avantages à débloquer à partir de 2,90 € par mois. Une newsletter exclusive écrite par notre rédactrice en chef, un flux RSS complet, un mode de lecture zen, un mode de résumé par IA, le retrait de la publicité, des offres promotionnelles… et bientôt, d’autres avantages qui seront déployés au moment de la sortie de la saison deux de Numerama+.

On vous attend de l’autre côté ;-).

