Alors que Reddit a rouvert Place le 20 juillet dernier pour relancer la fameuse Pixel War, le même jour, la plateforme a repris en main la modération de r/malefashionadvice, une des plus importantes communautés à s’opposer au nouveau plan de l’API.

La guerre fait peut-être rage sur le canevas de r/place avec des internautes français motivés, mais elle continue aussi de faire rage entre les différentes communautés et la direction de Reddit. Le 20 juillet dernier, Reddit a pris le contrôle de R/malefashionadvice, un groupe où discuter de la mode masculine et recevoir des conseils. C’est désormais u/ModCodeofConduct, autrement dit un employé de l’administration Reddit, qui est chargé de modérer les contenus.

Reddit reprend une des plus grosses communautés en main

5,4 millions, c’est le nombre de membres que compte ce subreddit crée en 2009, un des plus importants de la plateforme. Avant le coup de force de Reddit, R/malefashionadvice était passé en mode privé, pour protester contre la réforme du coût d’accès à l’API, qui a conduit de nombreuses applications tierces comme Apollo à fermer définitivement. Mais Reddit a forcé sa réouverture, congédié l’ancienne équipe de modération et appelé à de nouveaux modérateurs en postant un message sur le groupe, le 21 juillet dernier.

D’après plusieurs anciens modérateurs de r/malefashionadvice qui ont témoigné auprès du média américain The Verge, cette reprise en main était attendue : ils auraient reçu un message de l’administration de Reddit leur précisant que s’ils ne rouvraient par le subreddit imminemment, ils seraient remplacés par d’autres modératrices ou modérateurs. L’entreprise ne semble pas avoir hésité à mettre cette menace à exécution.

« Bonjour à tous – cette communauté a besoin de quelques nouveaux modérateurs et vous pouvez utiliser les commentaires de ce post pour vous porter volontaire et nous faire savoir pourquoi vous aimeriez être mod. » // Source : Reddit

D’autres messages similaires ont été postés par la direction de Reddit, par exemple sur le groupe r/ShittyLifeProTips. Le message a depuis été retiré par les équipes de Reddit, après avoir reçu des commentaires à la fois indignés et ironiques : « Bonjour ! Aimeriez-vous travailler bénévolement à la modération de cette communauté ? Gratuitement ? Gardez à l’esprit que si vous vous plaignez de la façon dont nous vous traitons, nous vous supprimerons et nous trouverons une autre personne », a par exemple écrit cet internaute.

Éviter que les internautes délaissent Reddit pour Discord ?

Les protestations de la communauté r/malefashionadvice ont d’autant plus déplu à Reddit que depuis plusieurs semaines, ses modérateurs poussaient les membres à migrer vers d’autres plateformes comme Discord. Peu de temps après la réouverture de r/malefashionadvice par l’administration du site communautaire, un internaute a d’ailleurs réussi à poster un message enjoignant les autres membres à se retrouver sur Discord, avec un lien vers le serveur communautaire du groupe. Le 24 juillet, ce serveur comptait un peu plus de 7 000 membres.

« Rejoignez le Discord du Male Fashion Advice ! » // Source : Reddit

Ces protestations interviennent alors que le PDG de Reddit, Steve Huffman, assurait pourtant mi-juin dans une note interne : « sachez que nos équipes sont sur le coup et que, comme toutes les explosions sur Reddit, celle-ci passera aussi. » Face à une résistance qui persiste, ce n’est pas la première fois que Reddit décide de suspendre les modérateurs de certains groupes : fin juin, r/TIHI et r/interestingasfuck en avaient déjà fait les frais après avoir classé leurs publications comme contenu NSFW pour les faire démonétiser.

Ce nouveau tour de vis de Reddit intervient alors même que le réseau social vient de rouvrir r/place et son fameux canevas permettant aux internautes de placer des pixels, donnant lieu à la Pixel War. Un pari risqué puisque certains participants n’ont pas manqué d’utiliser leurs pixels pour protester contre Reddit et son directeur, Steve Huffman, « spez » pour pseudo. Pas sûr, cependant, que cela soit suffisant pour empêcher Reddit de rouvrir les communautés et de mettre fin à la contestation qui court depuis maintenant deux mois.

Une partie du canva de la Pixel War, le 24 juillet 2023. // Source : Reddit

