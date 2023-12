La première bande-annonce de GTA 6 confirme l’une des plus grandes rumeurs sur le jeu vidéo tant attendu : l’un des personnages principaux jouables est bien une femme. Il s’agit d’une prisonnière qui ne semble pas avoir sa langue dans la poche, et qui commet des méfaits avec son amant.

Ça y est, la première bande-annonce de GTA 6 est sortie ! Rockstar Games a décidé de la mettre en ligne plus tôt que prévu, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2023, une quinzaine d’heures avant l’heure prévue initialement. En une petite minute trente, le studio n’a bien sûr pas dévoilé grand chose de l’intrigue du jeu que les fans attendent depuis une décennie. Mais une personne saute aux yeux dans ce premier trailer de GTA 6 : l’héroïne principale semble être une femme, ce qui change radicalement des opus précédents.

« Vous savez pourquoi vous êtes là ? » entend-on une policière demander à notre héroïne. « J’ai pas eu de bol, j’imagine », répond-elle. Derrière les barreaux, elle ne restera probablement pas longtemps : la bande-annonce montre ses déplacements dans une ville moite au soleil chaud — on pense tout de suite à Miami.

Notre héroïne fait mine de ne pas comprendre pourquoi elle est derrière les barreaux. Source : YouTube/Rockstar Games

La jeune femme est notre point d’entrée dans ce nouveau jeu : c’est elle que l’on voit en premier, et c’est sa voix qui est la plus présente dans le trailer. Elle semble toutefois accompagnée, au moins par un petit ami : « La seule manière dont on va pouvoir s’en sortir, c’est en restant ensemble, en équipe », martelle-t-elle. On les voit braquer une supérette côte à côte, comme des Bonnie and Clyde.

Deux des héros de GTA 6 ? // Source : YouTube/Rockstar Games

Un personnage féminin dans GTA 6, une première

C’était un serpent de mer qui accompagnait chaque questionnement autour de GTA VI : y aura-t-il un personnage féminin jouable ? GTA 6 tranchera-t-il avec des décennies de personnages masculins testostéronés ? C’est ce que Rockstar Games semble avoir enfin décidé de faire, mettant en avant un couple de bandits inspirés de Bonnie and Clyde. Le trailer met très en avant l'(anti)-héroïne : c’est elle que l’on entend parler, et qu’on voit le plus à l’écran, sur 1min30 de vidéo.

En juillet 2022, le journaliste spécialise Jason Shreier avait déjà laissé entendre que la tête d’affiche de GTA 6 serait probablement bicéphale : un homme et une femme qui partagent la vedette, c’est une première pour la franchise.

Faut-il toutefois se réjouir de sa présence ? Rien n’indique que l’inclusivité d’un jeu vidéo passera par la mise en avant d’un personnage féminin qui ne ferait que reproduire les codes de la masculinité. Il faut dire que la saga est plus connue pour ses strip-teaseuses et travailleuses du sexe maltraitées que pour ses femmes fortes. La représentation est une chose, reste encore à voir ce que le scénario apportera comme nouveautés. Et au vu des premières images, il semblerait que les femmes dénudées seront de la partie.

Regardez la première bande-annonce de GTA 6

