En juillet 2023, « The Sphere » est devenu un phénomène mondial grâce à des vidéos montrant d’impressionnantes animations sur sa devanture extérieure. Le 29 septembre 2023, le premier concert « du futur » a eu lieu à l’intérieur, dans une salle avec 18 000 sièges et un écran géant d’une définition de 16K par 16K.

Avez-vous déjà rêvé d’assister à un concert dans une salle remplie de 167 000 haut-parleurs ?

Imaginez-vous possible que cette même salle, en plus d’offrir une qualité « studio » à tous les spectateurs, soit en réalité une sphère géante, intégralement recouverte d’écrans ? Votre réponse est probablement non, mais cette salle de concert futuriste a pourtant bien été inaugurée le 29 septembre à Las Vegas.

Comme Las Vegas en a l’habitude, la salle de concert sera d’abord réservée à des artistes « résidents », qui vont occuper la Sphère en exclusivité (c’est logique, puisqu’il faut préparer un concert spécial pour exploiter l’écran géant). Le groupe U2 a signé pour 25 dates qui risquent de devenir l’attraction majeure de Las Vegas dans les prochains semaines (jusqu’au 19 décembre, sauf prolongation). Les tickets coûtent entre 500 et 1 500 dollars.

De la réalité virtuelle sans casque

Visuellement, les images qui circulent sont absolument impressionnantes. U2 semble pouvoir se téléporter d’un paysage à un autre, en emmenant avec lui le public. On jurerait que le concert n’a pas lieu dans une salle traditionnelle, mais dans une expérience de réalité virtuelle. L’illusion est parfaite, avec des écrans qui recouvrent même le plafond, donnant l’impression que le spectacle a lieu en extérieur.

the visuals during this U2 gig at the Las Vegas Sphere are truly impressive pic.twitter.com/EohKvPnxHz — Tom Warren (@tomwarren) September 30, 2023

Dans un article paru sur Variety, les équipes de U2 racontent à quel point il a été difficile de mettre en œuvre ce concert. Il a fallu des mois pour préparer des visuels capables de recouvrir les 268 435 456 pixels de la Sphère, qui n’ont évidemment aucun équivalent sur la planète. Il est indiqué qu’une minute de vidéo conçue pour la Sphère est « techniquement équivalente à 1 heure de télévision », sans oublier l’expérience sonore inédite, qui donne l’impression que « U2 joue dans son salon ».

Haute de 111 mètres et large de 157 mètres, la Sphère entreprend de devenir la salle de concert la plus célèbre de la planète. Ses créateurs rêvent de la voir organiser des spectacles 365 jours par an et l’imaginent déjà dans de nombreux films, où elle pourrait illustrer « les concerts du futur ». En attendant que d’autres artistes s’y intéressent (même si Harry Styles pourrait être le prochain d’après The Las Vegas Review Journal), la Sphère diffusera le film Postcard From Earth de Darren Aronofsky dès que U2 est absent. Il promet lui aussi une expérience digne de la réalité virtuelle, avec des images à couper le souffle.

L’objectif pour les exploitants de la Sphère est d’attirer un maximum de monde en permanence. The Sphere n’est pas seulement la nouvelle salle de concert de référence, elle est aussi la nouvelle attraction de Las Vegas de référence.

The U2 x Las Vegas Sphere show took two years to create and will make ~$270m.



In Fall 2021, the band was approached to open the $2.3B mega-structure (with a capacity of 18k).



The U2 x Las Vegas Sphere show took two years to create and will make ~$270m.

In Fall 2021, the band was approached to open the $2.3B mega-structure (with a capacity of 18k).

Willie Williams — U2's creative director since the early 1980s — initially thought it was a "terrible… pic.twitter.com/XawLcmhSpk — Trung Phan (@TrungTPhan) October 1, 2023

En acceptant d’être les cobayes de la Sphère, le groupe U2 a pris un risque qui pourrait s’avérer payant. Il pourrait réaliser 260 millions de dollars de recettes en 25 dates, en partant du fait que le prix d’achat moyen du ticket est de 600 dollars (c’est sans doute plus). Certes, son spectacle a été difficile à préparer, mais U2 a eu du flair en acceptant de produire le spectacle « U2:UV Achtung Baby Live at Sphere ».

À l’extérieur, rappelons que The Sphere est, aussi, un écran. Allumé en permanence, il diffuse des animations ultra réalistes qui attirent tous les passants. Il y a au total 54 000 m2 de panneaux LED autour de l’objet, ce qui en fait un des bâtiments technologiques les plus fous de la planète. Et sans doute aussi un des plus gourmands en électricité, mais c’est une autre histoire…