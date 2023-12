Numerama+ est là. Et c’est bien plus que Numerama en jaune.

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui Numerama+. Fierté, parce que ce projet est en fil rouge de nos envies depuis de nombreuses années et amplifie encore nos valeurs et nos principes au sujet de l’information en ligne. Nous souhaitons que Numerama reste gratuit et éviter à l’information de qualité de se retrouver partout sur le web derrière des murs payants. Mais nous voulons aussi proposer autre chose pour nos lectrices et nos lecteurs qui nous suivent depuis des années ou qui découvrent tout juste et apprécient notre média.

Plus qu’un premium ou qu’un abonnement classique, Numerama+ est notre manière de répondre à vos demandes : des innovations au cœur de l’expérience Numerama, une alternative concrète à la publicité, la poursuite de nos exigences quant à la qualité de l’info et des fonctionnalités améliorant votre confort de lecture. Avec, au cœur de l’offre, une première newsletter exclusive.

Numerama+, un abonnement qui évolue

Vous abonneriez-vous à Canal+ ou Apple TV+ si le contenu était le même de mois en mois ? Attendriez-vous une mise à jour de votre système d’exploitation si elle n’apportait pas de nouveaux usages ? Resteriez-vous sur World of Warcraft sans nouvelles aventures à explorer ?

Si vous répondez par la négative à ces interrogations, vous avez compris l’essence de Numerama+. Un abonnement à un média qui vous donne dès aujourd’hui accès à des contenus et des fonctionnalités et qui s’enrichira année après année, mise à jour après mise à jour, saison après saison.

En vous proposant cette offre inspirée des abonnements modernes auxquels vous souscrivez déjà, Numerama peut continuer à proposer gratuitement l’intégralité de ses articles.

C’est un de nos engagements forts, que nous répétons depuis des années : si l’intégralité du web de qualité est bloquée derrière des paywalls, nous laisserons de côté celles et ceux qui ne peuvent pas payer ces abonnements. Leur restera alors exclusivement le contenu fast food amplifié par des algorithmes ayant définitivement mis de côté la déontologie revendiquée de leurs créateurs. Et nous savons que l’IA, dans notre secteur, est un outil à double tranchant : le meilleur est devant nous, mais aussi, probablement, le pire.

En clair, Numerama+ nous permet de revendiquer que la gratuité de l’info a un coût. Et que de nombreux articles, à l’avenir, existeront grâce aux adhérents.

La newsletter Toujours Plus

S’il n’y a rien en moins pour tous nos lecteurs et nos lectrices, il y a évidemment du plus pour les adhérents Numerama+. Après #Règle30, Watt Else et Artificielles, nous lançons la newsletter Toujours Plus.

Au programme ? Un édito de Marie Turcan, rédactrice en chef de Numerama, sur LE sujet bouillant du moment. Il sera suivi d’une section « Les + / Les – », présentant les pour et les contre de l’actu de la semaine, afin d’avoir les clefs pour débattre en société.

Enfin, cette première newsletter Numerama+ se terminera par une unique recommandation de lecture qui répond à un cahier des charges simple : vous partager l’article que toute la rédaction a lu pour être à la pointe de sa veille.

Résumé par IA, vérifié par Numerama

Notre newsletter Artificielles nous a donné une autre idée pour les membres Numerama+ : laisser une IA résumer nos articles en trois points. Mais, contrairement à ce que l’on peut voir sur un navigateur comme Arc ou directement dans ChatGPT, nous vérifions en amont la véracité et la pertinence de chaque ligne de texte écrite par notre IA.

C’est cette collaboration avec la machine que nous estimons pérenne et créatrice de valeur pour nos lectrices et nos lecteurs : des études ont montré que résumer les articles de presse augmentait le temps de lecture. Et c’est tout à fait logique : si le résumé vous intéresse et attire votre attention, vous allez a priori vouloir connaître les détails de l’histoire.

Ces résumés en trois bullet points offrent donc aux adhérents et aux adhérentes Numerama+ une nouvelle hiérarchisation de l’information et une autre manière d’entrer dans un article. En plus de permettre l’association d’une intelligence artificielle générative à la déontologie d’un média.

Numerama sans publicité

Tout est dit : cela fait des années que nous avions à cœur de construire une offre alternative à la publicité, réclamée par la communauté. Numerama+ permet cela et cette fonctionnalité est au cœur de notre offre. Entre les annonces et la tentation d’un adblocker, vous aurez désormais une troisième voie qui soutient directement le travail de notre équipe.

Et évidemment, les adhérents Numerama+ auront un thème exclusif aux couleurs du premium.

Le mode Zen, la feature confort

Comment améliorer encore la lisibilité de nos articles, après notre refonte de 2021 ? Le mode Zen est là pour ça. Il enlève les couleurs, la barre de droite sur ordinateur et refait la mise en page pour une lecture apaisée.

Nos articles dans un flux RSS complet

En 2018, un marin au long cours nous avait demandé s’il était possible de lui générer un flux RSS complet pour continuer à nous lire lors de ses longs séjours en mer. Il avait pour habitude d’utiliser des lecteurs de flux RSS pour lire la presse en ligne, pour limiter sa consommation de données, très onéreuse.

Nous avions répondu positivement à sa demande et ce marin était devenu notre premier utilisateur d’un flux RSS complet, reprenant l’intégralité de nos articles. Si vous utilisez une application de lecture de flux, Numerama+ offre l’intégralité de nos articles directement dans votre app, grâce à un flux personnalisé unique. Il est même possible de choisir quels univers recevoir ainsi que la quantité d’articles (tous ou l’essentiel).

Des offres promotionnelles exclusives

Pour les membres Numerama+, nous obtenons de nos partenaires des réductions exclusives, sous la forme de coupons ou d’accès privilégiés. Au lancement, NordPass et Canal+ ont décidé de vous proposer des offres Numerama+ VIP pour profiter de leurs services et contenus. Comme pour les fonctionnalités, nous avons pour ambition d’enrichir cette section dans le temps.

Numerama+, ça coûte combien ?

Pour ce lancement, un pack Fondateur vous permet de profiter de Numerama+ pendant deux ans au tarif exceptionnel de 69,90 €. Si vous souhaitez encore plus soutenir notre média, vous pouvez moduler le tarif de ce pack à votre guise.

En temps normal, Numerama+ coûtera 39,90 € par an ou 4,90 € par mois, sans engagement. Une offre de soutien Numerama++ à 1 000 € est également disponible et permet aux généreux adhérents de visiter nos bureaux parisiens et de déjeuner avec nous.

