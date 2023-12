Rockstar Games a partagé la première bande-annonce de GTA VI. Elle ne dure que 1 min 30, mais on peut déjà en tirer quelques informations intéressantes sur la date, les personnages et le lieu.

Non, vous ne rêvez pas. Il n’est pas encore 15h, en ce mardi 5 décembre, mais la bande-annonce de GTA 6 est déjà disponible. Rockstar Games a été contraint de la diffuser dans la nuit du 4 au 5 en raison d’une nouvelle fuite. Nous voilà donc avec les premières images du jeu le plus attendu du moment, amené à devenir un phénomène commercial inouï à sa sortie.

Le trailer ne vous occupera que 1 min 30, mais cette durée est amplement suffisante pour déceler les premiers détails sur un jeu qui continuera de se dévoiler dans les mois à venir. GTA VI risque d’occuper l’espace médiatique pendant un très, très long moment. Et si vous voulez aller encore plus loin, on est allés fouiller pour trouver 6 easter eggs difficiles à repérer dans le trailer de GTA 6.

Que dit la bande-annonce de GTA 6 ?

GTA 6 s’appelle… GTA 6

Il y avait-il vraiment l’ombre d’un doute ? Contrairement à ce que certains pouvaient penser, GTA 6 s’appelle bien GTA VI. Rockstar Games conserve sa nomenclature articulée autour de chiffres romains et n’est pas parti sur quelque chose de plus exotique. Par le passé, des épisodes majeurs ont affiché des noms plus élaborés, comme GTA: Vice City ou GTA: San Andreas. Mais ils faisaient partie d’une trilogie lancée sur la même génération.

Un duo composé d’un héros et d’une héroïne

Quelques mois après l’officialisation du jeu en février 2022, on avait pu découvrir des premiers bruits de couloir, en provenance d’un journaliste réputé. Ils ont été confirmés : dans ce nouvel épisode, l’histoire sera articulée autour d’un couple de criminels — Lucia et Jason. Il faudra visiblement qu’ils restent soudés pour vivre leur aventure, ce qui rappellera un classique du banditisme : Bonnie and Clyde. Point important à noter, Lucia sera le premier personnage féminin jouable dans l’histoire de la saga.

Lucia et Jason, les deux héros de GTA VI // Source : Capture YouTube

Le retour dans la ville du vice

GTA VI nous emmènera dans un terrain connu : Vice City, ville inspirée de Miami et théâtre des événements de GTA: Vice City (un opus très apprécié). Le jeu ne s’arrêtera pas à cette seule zone urbaine. Dans le communiqué, Rockstar Games précise : « GTA VI nous emmène dans l’État de Leonida, où se trouve Vice City et ses environs, dans l’évolution la plus importante et immersive de la franchise. » À en juger par les images, l’ambiance sera très, très caliente — pour ne pas dire vulgaire en raison de certains clichés.

Retour à Vice City // Source : Capture YouTube

Plein de véhicules à conduire

Bateaux (petits comme grands), hydroglisseur, décapotables, voitures vintage, pickups, motos, bolides, avions… En 90 secondes, GTA VI fait l’étalage des différents véhicules qu’on devrait pouvoir piloter pour se balader sur une carte qu’on imagine très étendue. En termes de liberté, cela promet, sachant que GTA V plaçait la barre très haut en la matière.

Des environnements gorgés de vie

GTA VI sera attendu sur un élément essentiel : la densité de population et le trafic dans les rues. La bande-annonce se veut plutôt très rassurante. À plusieurs moments, on peut constater que les décors sont bondés, que ce soit la nuit ou la journée, dans les zones urbaines comme plus naturelles (avec des animaux en veux-tu en voilà). Quand il fait jour, les gens vont à la plage (ou braquent des magasins comme Lucia et Jason). Quand le soleil se couche, ils s’amusent dans des nightclubs. Bref, il va y avoir de la vie dans GTA VI.

Jour Nuit

Un réseau social intégré au gameplay ?

Les développeurs ont toujours vu leurs jeux comme une satire, un zoom exagéré sur la société. Dans GTA VI, ils ont semble-t-il trouvé une nouvelle cible : les réseaux sociaux. Plusieurs séquences s’apparentent à des petites vidéos de moments de vie comme on en trouve sur TikTok, avec un accent un peu plus voyeuriste (exemple : ce clip où l’on voit un homme nu échapper à la police devant une station-service). On retrouve des fonctionnalités standards, comme la possibilité de mettre un « like » ou de suivre le compte. Est-ce que les réseaux sociaux seront intégrés au gameplay de GTA VI ? C’est fort probable.

Un réseau social façon TikTok dans GTA VI // Source : Capture YouTube

Sortie en 2025

C’est la dernière information du trailer : la période de lancement de GTA VI. Il faudra s’armer de patience car Rockstar Games ne le sortira pas avant 2025 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

