Depuis l’arrivée des « GPTs » et d’une nouvelle interface plus simple, ChatGPT est victime de nombreux ralentissements. OpenAI a décidé de mettre fin à son abonnement payant provisoirement, le temps de régler ses soucis.

Début novembre, ChatGPT a eu le droit à une mise à jour majeure. Adieu l’interface complexe avec plusieurs options (GPT-3.5, GPT-4, Bing, les plugins, etc.), place désormais à un look simple, avec une seule barre de recherche pour toutes les demandes. OpenAI en a profité pour ajouter les « GPTs », qui sont plusieurs versions de ChatGPT pour différents usages (un pour la cuisine, un pour les conseils informatiques, etc.). Tout le monde peut créer son propre ChatGPT aujourd’hui, en alimentant son « GPT » d’informations sur ce qu’il attend de lui.

Techniquement parlant, ChatGPT est aussi censé être plus rapide. GPT-4 Turbo, son nouveau modèle de langage, peut répondre plus rapidement. Pourtant, depuis le déploiement de la mise à jour, ChatGPT est à la peine.

OpenAI ferme les abonnements

Pour l’instant, toutes les nouveautés de ChatGPT sont réservées à la version payante, baptisée ChatGPT Plus. Pour un peu plus de 20 euros par mois, elle permet d’accéder à toutes les dernières technologies d’OpenAI. Trop cher ? Au vu de son succès, les utilisateurs ne semblent pas le penser. De nombreuses personnes se sont probablement abonnées à ChatGPT Plus pour essayer les GPTs, ce qui a rapidement saturé le système.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a annoncé avoir arrêté les inscriptions. // Source : X

Comme l’explique Sam Altman, le patron d’OpenAI, l’utilisation de ChatGPT est trop élevée actuellement. La capacité maximale des serveurs d’OpenAI a été atteinte, ce qui ralentit tout le système. Numerama a pu expérimenter le problème les 13 et 14 novembre, avec des réponses qui apparaissent au ralenti.

Comment régler le problème ? Sans doute en augmentant la capacité des serveurs, puisque la logique voudrait que la demande continue d’augmenter à travers le temps. En attendant, OpenAI a jugé nécessaire de fermer les inscriptions, pour empêcher de nouvelles personnes de venir ralentir le système. Peu d’entreprises sont assez en forme pour en faire autant.

La nouvelle page d’accueil de ChatGPT. // Source : Capture Numerama

Depuis l’explosion de ChatGPT début 2023, OpenAI est une entreprise en excellente santé financière, qui ne cesse d’impressionner. À part elle, qui peut se permettre de couper une partie de ses revenus quelques jours, à cause d’un trop grand succès ? ChatGPT Plus devrait revenir dans les prochains jours.

