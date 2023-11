Entre le 17 et le 19 novembre 2023, Sam Altman, cofondateur et CEO d’OpenAI, a perdu son travail deux fois. Un choc pour ses équipes, au point de provoquer plusieurs départs majeurs, ce qui pourrait compromettre l’avenir de ChatGPT. De l’autre côté, Microsoft a embauché Sam Altman et son équipe, dans ce qui ressemble de plus en plus à l’implosion d’un des plus grands espoirs de la tech.

À quelques jours du premier anniversaire de ChatGPT (le 30 novembre 2023), OpenAI aurait-il pu s’offrir une plus mauvaise publicité ?

Depuis le 17 novembre, l’entreprise frôle l’implosion. En croissance fulgurante depuis un an, grâce à la révolution provoquée avec ses intelligences artificielles génératives, OpenAI était promis à un avenir titanesque, qui aurait pu en faire un géant de la tech, au même titre qu’un Google ou un Microsoft. Sam Altman, son cofondateur et CEO, n’y est pas étranger. Son visage est devenu celui de l’IA, alors que chacune de ses déclarations est scrutée par l’industrie.

Vendredi 17 novembre, après la fermeture de la bourse, OpenAI a lâché une bombe. L’entreprise a annoncé le licenciement immédiat de Sam Altman, pour une raison toujours aussi mystérieuse trois jours après. Depuis, les rebondissements s’enchaînent, au point presque donner envie de voir ce week-end de chaos adapté en série. En voici un résumé, jour par jour.

Vendredi 17 novembre : Sam Altman est licencié

En fin de journée, le vendredi 17 novembre, vers 21 heures en France, OpenAI est entré dans le chaos. La structure qui œuvre pour créer une IA profitant à l’humanité a annoncé se séparer de Sam Altman, au prétexte qu’il « n’était pas toujours franc dans ses communications ». Une justification assez mystérieuse, surtout quand on sait à quel point Sam Altman a permis à OpenAI de gagner en notoriété. De quoi alimenter de nombreuses théories sur les réelles raisons de son licenciement. Harcèlement ? Piratage ? Vengeance ?

Dans la soirée, de nombreux détails sur le licenciement de Sam Altman sont sortis. Personne n’aurait été averti au préalable, tandis que Sam Altman a appris la nouvelle lors d’un appel Google Meet. Microsoft, qui détient OpenAI à 49 %, n’avait pas été prévenu. Son CEO Satya Nadella était logiquement en colère, puisqu’il réclamait de la « stabilité » en échange de son financement en milliards de dollars.

Pour remplacer Sam Altman, OpenAI a choisi Mira Murati, nommée CEO par intérim. Il s’agit de l’ancienne directrice de la technologie d’OpenAI.

Plusieurs cadres majeurs d’OpenAI, dont Greg Brockman (cofondateur et président d’OpenAI), Jakub Pachocki (directeur de la recherche), Aleksander Madry (directeur de la gestion des risques) et Szymon Sidor (un chercheur) ont annoncé qu’ils quittaient l’entreprise.

Samedi 18 novembre : Sam Altman est sur le point de revenir

Plusieurs investisseurs tentent de convaincre OpenAI de réembaucher Sam Altman. Microsoft notamment, par l’intermédiaire de Satya Nadella, a relancé les négociations avec la direction de l’entreprise. Sam Altman est ouvert à un retour et demande en échange un changement de direction, alors que le conseil d’administration actuel ne semble plus compatible avec sa vision de l’entreprise.

Dans un contexte de départs massifs, avec plusieurs employés d’OpenAI qui apportent massivement leur soutien à Sam Altman, le retour du père de ChatGPT semble alors inévitable.

Dimanche 19 novembre : OpenAI trahit encore Sam Altman et change de CEO

Dimanche 19 novembre, Sam Altman fait son grand retour au siège d’OpenAI, en tant que visiteur, dans l’espoir de récupérer son emploi. Son entourage a fixé une deadline à 17 heures, pour que le conseil d’administration trouve rapidement une solution (qui aurait probablement provoqué sa propre démission).

De retour chez OpenAI en tant que « guest », Sam Altman ironisait sur le fait qu’il ne porterait pas une seconde fois ce badge. Il pensait alors redevenir CEO de l’entreprise qu’il a cofondée. // Source : X

Surprise, le conseil d’administration d’OpenAI décide de rester sur sa position, en s’opposant au retour de Sam Altman (qui est donc venu pour rien). De quoi provoquer la colère de Microsoft, des investisseurs et des employés, qui sont nombreux à prendre parti pour leur patron déchu sur les réseaux sociaux. On ne sait d’ailleurs toujours pas ce qui est vraiment reproché à Sam Altman, qui semble plutôt apprécié par ses équipes.

Autre surprise, OpenAI remercie Mira Murati, nommée CEO il y a un peu plus de 24 heures. Il choisit Emmett Shear, co-fondateur de Twitch connu pour ses positions prudentes sur l’IA, pour succéder à Sam Altman, au moins par intérim.

Dans la nuit du 19 au 20 novembre : Microsoft embauche Sam Altman et son équipe

Dernier rebondissement en date : Microsoft embauche Sam Altman et les démissionnaires d’OpenAI. Sans doute pour rassurer la bourse à quelques heures de l’ouverture de Wall Street, Satya Nadella annonce dans la nuit du 19 au 20 décembre qu’il a trouvé une solution à cette drôle de situation. Sam Altman va fonder une structure indépendante, mais possédée par Microsoft, pour continuer ses recherches sur l’IA. Microsoft restera aussi partenaire d’OpenAI, même s’il en aura sans doute moins besoin, surtout si ses employés majeurs rejoignent directement sa nouvelle structure. Une sorte de rachat à 0 dollar.

Sam Altman confirme avoir accepté l’offre de Microsoft. // Source : X

Avec tous ces rebondissements, l’avenir d’OpenAI semble en danger. Si une partie de ses équipes s’enfuie et rejoint Sam Altman, tandis que la nouvelle direction freine l’innovation, alors ChatGPT pourrait être menacé. Microsoft est le grand gagnant de cette séquence, puisqu’il réussit à sortir plus fort d’une situation qui aurait dû l’affaiblir. Reste à savoir comment la bourse réagira et si le nouveau OpenAI, contrôlé par Microsoft, sera plus fort que l’ancien.

Dans les heures qui ont suivi, plusieurs employés d’OpenAI, souvent retweetés par Sam Altman, ont partagé le même message : « OpenAI is nothing without its people ». Une liste de démissions ?

