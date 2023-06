Au Canada, Netflix supprime son forfait Essentiel. Une offre populaire pour son prix, qui permettait de regarder des séries et des films sans publicité. Pour continuer de profiter de ses programmes sans coupures publicitaires, il faut payer 6,50 dollars de plus.

L’offre « Netflix Essentiel » à 8,99 euros par mois vit-elle ses derniers jours ? À en croire l’expérimentation menée par Netflix au Canada, c’est tout à fait possible.

Sur son centre d’aide, Netflix informe ses clients canadiens que « L’offre Essentiel n’est plus disponible pour les clients qui s’inscrivent ou se réinscrivent. ». Il n’y a plus que 3 offres disponibles au Canada : Standard avec pub (5,99 dollars par mois), Standard (16,49 dollars) et Premium (20,99 dollars). L’offre Essentiel coûtait auparavant 9,99 dollars par mois.

L’offre Essentiel est à l’abandon

La disparition de l’offre Essentiel est une première dans le monde, mais tout laisse penser que Netflix s’apprête à tuer son forfait dans les autres pays très prochainement.

Depuis plusieurs années, Netflix Essentiel n’évolue plus. Qualité SD, un seul écran à la fois, pas de partage de compte… Si Netflix voulait donner envie à ses clients de changer d’offre, il ne s’y prendrait pas autrement. Même le forfait Standard avec pub, moins cher, propose désormais plus d’options (Full HD, deux écrans…).

Les nouvelles offres de Netflix au Canada. // Source : Netflix

Si Netflix tue son abonnement à 8,99 euros par mois en France, il lui restera trois offres :

Standard avec pub : 5,99 euros par mois, deux écrans, qualité Full HD, publicités de temps en temps, pas de téléchargements.

5,99 euros par mois, deux écrans, qualité Full HD, publicités de temps en temps, pas de téléchargements. Standard : 13,49 euros par mois, deux écrans, qualité Full HD, pas de publicités, téléchargements autorisés, 1 sous-compte supplémentaire en option.

13,49 euros par mois, deux écrans, qualité Full HD, pas de publicités, téléchargements autorisés, 1 sous-compte supplémentaire en option. Premium : 17,99 euros par mois, quatre écrans, qualité 4K, pas de publicités, téléchargements autorisés, 2 sous-comptes supplémentaires en option.

Le scénario qui se dessine laisse supposer qu’il faudra bientôt payer 4,50 euros de plus par mois pour regarder Netflix sans publicités, ce qui représente un budget conséquent. Même si Netflix s’engage à ne pas arrêter l’offre Essentiel pour ses abonnés existants, comme il le fait au Canada, le fait que cette offre se limite à la qualité SD et qu’elle ne soit plus mise à jour risque de la rendre rapidement obsolète. Netflix semble favoriser un modèle avec publicité, avec des offres plus chères pour s’en débarrasser.

Quand est-ce que le forfait Netflix Essentiel va disparaître en France ?

Netflix est coutumier de l’expérimentation locale, avant un élargissement à l’échelle mondiale. Comme il l’avait fait avec la fin du partage de compte, Netflix devrait probablement mettre fin au forfait Essentiel dans d’autres pays, avant de l’étendre à l’international si l’expérimentation lui convient. Il est toutefois possible que certains pays conservent l’offre Essentiel, puisque les offres peuvent varier d’un marché à un autre. En Inde par exemple, Netflix propose un abonnement « Mobile », avec un accès limité aux smartphones et tablettes, à un prix inférieur à tous ses autres abonnements. On imagine mal Netflix forcer les Indiens à payer cinq fois plus d’un seul coup.

L’offre Essentiel est-elle condamnée à la disparition en France ? Plusieurs questions se posent, notamment par rapport à certains partenariats entre Netflix et des acteurs locaux (Free intègre un forfait Netflix Essentiel à ses offres). Le géant du streaming pourrait décider d’épargne l’Hexagone… ou forcer tout le monde à choisir entre son offre Standard avec pub et son offre Standard tout court, qui coûte plus du double. Difficile de lui jeter la pierre, l’offre Essentiel lui rapporte logiquement moins d’argent que ces deux formules.

