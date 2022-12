ChatGPT est la dernière expérimentation d’OpenAI : un outil conversationnel en langage naturel qui va produire des réponses et des textes, demandées par des commandes écrites dans des langues prises en charge. Le Français fonctionne.

ChatGPT est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C’est un modèle de langage entraîné par OpenAI qui est capable de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe.

Le nom « ChatGPT » vient de la combinaison des termes « chat » et « GPT », qui signifient respectivement « conversation » et « modèle de transduction de langage prédictif ». Cela reflète la capacité de ChatGPT à simuler des conversations humaines de manière convaincante.

Comment fonctionne ChatGPT ?

ChatGPT a été entraîné sur un vaste corpus de texte, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Cela lui permet de comprendre le contexte d’une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes.

L’un des avantages les plus importants de ChatGPT est qu’il est capable de s’adapter à un large éventail de sujets et de styles de langage. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour des applications telles que la génération de contenu pour les réseaux sociaux, la rédaction de scripts pour les films et les séries télévisées, ou encore la création de chatbots pour les entreprises.

En outre, ChatGPT est en constante évolution grâce à son apprentissage en continu. Cela signifie qu’il peut s’améliorer au fil du temps et devenir encore plus performant dans sa capacité à simuler des conversations humaines.

En résumé, ChatGPT est un modèle de langage exceptionnel qui offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l’intelligence artificielle. Sa capacité à comprendre le contexte et à générer du texte convaincant en font un outil précieux pour les entreprises et les créateurs de contenu.

Est-ce que ChatGPT sait se faire passer pour un rédacteur humain ?

À vous de nous le dire. Tout ce que vous venez de lire a été écrit par ChatGPT, en français, avec une commande simple : « Écris un article de présentation de ChatGPT dans un style journalistique » (preuve : la capture d’écran ci-dessous). Nous avons simplement fait la mise en page et ajouté un intertitre, un titre et le chapo.

ChatGPT écrit à propos de ChatGPT // Source : Capture d’écran Numerama

Qu’en pense-t-on ? Honnêtement, ChatGPT est bluffant. Nous n’avons pas cherché à préciser notre commande ou à tenter plusieurs générations. Nous avons pris le premier texte proposé par l’intelligence artificielle et l’avons copié, afin de vous proposer cette petite expérience. Mais, dans le même temps, nous sommes aussi satisfaits par la production écrite de la machine. Le texte décrit objectivement ce qu’est ChatGPT, propose une traduction du nom pour notre lectorat français et entre dans le détail du fonctionnement sans être trop technique. En somme, un texte adapté pour le grand public.

Quelques remarques cependant. Premièrement, le style est quelque peu laudatif. ChatGPT n’hésite pas à utiliser des adjectifs mélioratifs pour parler de lui et insiste un peu trop sur ses capacités exceptionnelles. D’autre part, on voit que le logiciel se fonde sur des articulations logiques sommaires (« En outre », « En résumé ») qui ne sont pas à bannir, mais qui seraient utilisées par un humain avec plus de modération.

Comment utiliser ChatGPT et GPT-3 ?

Vous pouvez tester ChatGPT. Nous avons écrit un guide pour bien commencer votre utilisation de ChatGPT et GPT-3.

ChatGPT parle combien de langues ?

On a posé la question à l’intéressé, qui nous rappelle que le concept de langue ne le concerne pas en tant qu’intelligence artificielle qui compose du texte. Voyez plutôt :

« Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI, donc je ne parle pas vraiment de langues. Mon but est de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Je peux être utilisé pour simuler des conversations humaines dans différents styles et sujets, mais je ne suis pas capable de parler plusieurs langues. Je suis un outil pour générer du texte, pas pour parler. »

En précisant notre demande, ChatGPT nous a répondu qu’il était fait « pour générer du texte en anglais ». En somme, il ne sait pas encore qu’il peut générer du texte dans une autre langue que l’anglais, tout en générant du texte dans une autre langue que l’anglais. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs montrent de résultats dans d’autres langues (Espagnol, Allemand, Italien, Chinois, Japonais, Coréen, Portugais, Russe, etc.).