Amazon et Anthropic resserrent leurs liens. Le premier va investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans le second, à l’origine de Claude, un chatbot concurrent de ChatGPT.

Microsoft mobilise des milliards de dollars via son partenariat avec OpenAI dans l’intelligence artificielle ? Amazon va faire de même, mais avec Anthropic, une société concurrente. Les deux entreprises viennent d’annoncer leur rapprochement ce lundi 25 septembre, qui se traduit par un investissement de 4 milliards de dollars d’Amazon dans Anthropic.

Dans ce cadre, on apprend qu’Amazon prend une participation minoritaire dans Anthropic, sans que cela affecte aujourd’hui sa structure de gouvernance d’entreprise. Cette participation pourrait être amenée à évoluer à l’avenir, selon les avancées d’Anthropic, les besoins d’Amazon, mais aussi l’évolution du secteur, qui est de plus en plus concurrentiel.

Claude, le chatbot made in Anthropic. // Source : Anthropic

Autre conséquence de cette nouvelle proximité : Anthropic fera dorénavant ses technologies en IA générative sur AWS, l’infrastructure de cloud computing d’Amazon, en particulier « les charges de travail critiques ». Cela doit offrir à Anthropic l’opportunité d’accéder à une plateforme de calcul de pointe, et à des ressources hautement disponibles.

« La formation de modèles de pointe nécessite des ressources considérables, notamment de la puissance de calcul et des programmes de recherche », fait observer Anthropic. De fait, l’adossement à un géant du net apparaît comme un passage difficilement contournable. On le voit avec OpenAI, qui s’appuie sur les capacités de Microsoft pour se développer.

Anthropic et Amazon avaient déjà noué des relations plus étroites plus tôt cette année. En avril, Amazon avait retenu Claude et Anthropic parmi quatre solutions chargées d’alimenter le projet Bedrock, qui est une suite d’outils dans l’IA accessible aux clients d’AWS. Claude était alors présenté comme capable de répondre à des questions et d’automatiser un flux de travail.

Anthropic a conçu Claude, un chatbot rival de ChatGPT

Comme OpenAI, Anthropic déploie son activité dans l’intelligence artificielle dite générative : il a développé Claude, un agent conversationnel (ou chatbot) qui est semblable à ChatGPT. On peut converser avec lui, en ayant l’impression que l’on discute avec une personne. L’outil utilise le langage naturel pour répondre aux internautes.

Bien que sa notoriété soit nettement moindre que ChatGPT, Claude est une IA générative qui l‘on retrouve dans des outils de productivité comme Slack ou Notion, mais aussi Zoom (visioconférence), Quora (forum de questions / réponses). Il est aussi lié au moteur de recherche DuckDuckGo — en mars, il était avancé que Claude était derrière le chatbot DuckAssist.

Anthropic est l’une des grandes entreprises américaines dans l’IA générative. Elle a été conviée en juillet à la Maison-Blanche, avec d’autres (Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Amazon, Inflection), pour aborder le besoin de responsabiliser un secteur dont les progrès suscitent des craintes, en particulier sur la manipulation de l’information et la destruction des métiers.

Amazon se déploie aussi dans l’intelligence artificielle générative. // Source : Numerama

Avec ce rapprochement, Anthropic annonce qu’il va étendre son soutien au projet Bedrock. « Cela comprendra la personnalisation et l’ajustement sécurisés des modèles sur le service pour permettre aux entreprises d’optimiser les performances de Claude grâce à leurs connaissances d’expert, tout en limitant le potentiel de résultats néfastes », lit-on dans le communiqué.

Anthropic va par ailleurs mettre à disposition des entreprises une version plus aboutie de son chatbot, appelée Claude 2 (ou Claude Pro), dévoilée au début du mois de septembre. Claude 2 est accessible au prix d’un abonnement mensuel de 20 dollars. C’est à ce tarif que l’on se retrouve ChatGPT Plus, qui est la version la plus avancée du chatbot d’OpenAI.

Anthropic souligne également un intérêt pour les équipes d’Amazon, pour « intégrer des capacités d’IA générative dans leur travail, d’améliorer les applications existantes et de créer de nouvelles expériences pour les clients dans toutes les activités d’Amazon ». En bout de course, cela devrait aussi rejaillir sur les produits et les services d’Amazon. Et, donc, sur le grand public.

