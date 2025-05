Lecture Zen Résumer l'article

Des ponts fermés ? Trop facile. Dans GTA 6, la zone du monde ouvert pourrait être limitée dans un premier temps par un détail repéré dans la deuxième bande-annonce du jeu.

Dans un jeu aussi massif qu’un GTA, il est essentiel de trouver des astuces pour limiter la zone de jeu pour accompagner le joueur dans l’histoire et ne pas trop le laisser libre, malgré le monde ouvert. Dans Vice City, on se souvient que la petite astuce de Rockstar avait été de prétexter l’arrivée imminente d’un cyclone pour fermer les ponts de la ville. Cela permettait de ne laisser qu’une zone à explorer pour commencer l’histoire. Les autres se débloquaient plus tard, donnant accès à l’immense carte.

Dans GTA 6, on imagine que Rockstar aura recours à une pirouette scénaristique du genre, qui permettra de cloisonner le joueur dans un premier temps, afin de faire découvrir les mécaniques de gameplay et progresser l’histoire. Le deuxième trailer du jeu tant attendu a peut-être donné un indice sur sa nature, le 6 mai 2025.

Pour aller plus loin Le synopsis officiel de GTA 6 enfin dévoilé par Rockstar : voici l’histoire du jeu

Un bracelet qui intrigue

On y apprend en effet que Jason va chercher Lucia à sa sortie de prison. Les deux amoureux se retrouvent à la grille et on distingue alors, à la cheville de Lucia, un bracelet électronique. Elle semble donc libre, mais surveillée, ce qui peut permettre à Rockstar de brider le joueur à certaines zones : les bracelets électroniques sont des dispositifs qui permettent de contrôler les déplacements des personnes — sorte de prison mobile géolocalisée. On voit ce bracelet électronique à la cheville de Lucia pendant de nombreux moments du trailer : à sa sortie, dans une scène de sexe, quand elle semble rentrer du travail avec son gilet, etc.

Le bracelet électronique de Lucia. // Source : Capture d’écran Numerama

Toujours présent, le bracelet électronique. // Source : Capture d’écran Numerama

Il faut attendre une scène de retrouvailles où on voit Lucia sauter dans les bras de Jason pour voir une séquence dans laquelle elle ne porte plus son bracelet électronique. Il est possible que ce soit la scène où elle se l’est enfin fait enlever.

Lucia, sans bracelet. // Source : Capture d’écran Numerama

Un tel détail n’est pas là par hasard et on sait que Rockstar va l’utiliser dans le scénario de GTA VI, qui commence à se dévoiler petit à petit, vidéo après vidéo, malgré un retard du jeu annoncé tout récemment. Est-ce qu’il s’agira de l’élément qui permettra de limiter les zones dans un premier temps ? Possible, ce serait malin. En tout cas, c’est notre pari.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama