Le partage de compte sur Netflix, c’est fini. Comment continuer d’autoriser ses amis à utiliser son abonnement en toute légalité ? Ce n’est pas gratuit, mais la manipulation est simple.

Netflix l’a annoncé le 23 mai 2023 : après un test dans plusieurs pays, le partage de compte n’est plus possible pour les abonnés français. Pour laisser un membre de sa famille ou un ami accéder à votre compte Netflix, il faut désormais signaler s’il ne vit pas au même endroit que le titulaire du compte. Pour être considéré membre d’un foyer, un appareil doit régulièrement se connecter au réseau Wi-Fi principal, au risque d’être automatiquement déconnecté.

Pour continuer à accéder à Netflix quand on squatte un compte, il y a trois possibilités :

ne rien faire, en attendant de savoir quelles sont vraiment les conséquences du squat d’un compte.

ajouter un « sous-compte », moyennant 5,99 euros par mois, pour continuer le partage actuel. C’est la méthode la plus économique.

transférer son profil et ses favoris vers un autre compte Netflix, dont l’abonnement (sans publicités) le moins cher débute à 8,99 euros par mois.

Peut-on continuer à utiliser un compte Netflix gratuitement ?

L’annonce de Netflix fait peur à beaucoup d’utilisateurs, qui se demandent s’il n’est pas temps de quitter la plateforme. Cependant, personne ne sait vraiment à quel point Netflix est sérieux quand il annonce « mettre fin au partage de compte ». À vrai dire, son site est loin d’être exhaustif sur le sujet. Personne ne sait ce qu’il se passe vraiment si on continue de squatter le compte d’un ami ou d’un membre de sa famille.

L’hypothèse la plus probable est qu’au bout d’un mois sans connexion au Wi-Fi identifié comme celui du propriétaire du compte, Netflix se déconnecte automatiquement de l’appareil. Mais qu’arrive-t-il ensuite ? Il est difficile d’imaginer que Netflix interdise de se reconnecter. On peut donc imaginer qu’il suffira de se reconnecter avec le mail, le mot de passe et éventuellement un code de vérification envoyé au titulaire de l’abonnement pour être tranquille.

Autres questions : quels sont les appareils concernés par cette interdiction ? Comment Netflix peut-il s’assurer qu’une personne n’est juste pas en long voyage ou qu’elle n’utilise pas un service comme Apple Private Relay, qui modifie son adresse IP même à la maison ? Nous avons envoyé ces questions à Netflix et nous mettrons à jour cet article quand nous aurons une réponse.

S’il suffit de se reconnecter quand on est déconnecté, pourquoi payer ? // Source : Capture d’écran

Notre conseil est le suivant : ne vous précipitez pas trop vite vers une option payante (ou une décision extrême, comme quitter Netflix). Même sans payer, il est probable que Netflix reste accessible facilement. L’entreprise américaine souhaite renforcer ses profits en faisant payer des personnes qui ne lui rapportaient rien avant, mais joue probablement sur la peur que certains ont de perdre Netflix du jour pour gagner de nouveaux sous-abonnés. Mais rien ne dit que Netflix bloquera vraiment qui que ce soit.

Comment ajouter un sous-abonné à son compte ?

Le choix de la sérénité est celui du sous-compte. Dans les réglages, le titulaire d’un abonnement doit cliquer sur « acheter une option abonné supplémentaire ». (Il est possible en amont de vérifier quels appareils sont connectés à son compte, au cas où des malfrats en profitent). Il doit ensuite accepter le coût supplémentaire de 5,99 euros par mois par abonné, qui s’ajoute au prix de l’abonnement mensuel.

Dans les préférences de Netflix.com, l’option est disponible. // Source : Capture Numerama

La suite prend la forme d’une invitation. On entre le nom et le mail de la personne que l’on invite, qui reçoit une invitation par mail. Elle peut alors configurer son propre compte, sans accéder au vôtre. Ce sous-compte ne peut disposer que d’un seul profil et n’a pas la possibilité d’accéder à l’historique des autres comptes.

Sur son site, Netflix précise quelques informations sur le fonctionnement de ce nouveau système :

L’option doit être activée depuis le pays d’origine du titulaire du compte.

Des abonnés supplémentaires ne peuvent pas être intégrés dans des offres qui incluent Netflix en supplément (Canal, Free…)

L’offre avec publicité, facturée 5,99 euros par mois, et l’offre essentiel, à 8,99 euros par mois, ne permettent pas d’ajouter des abonnés supplémentaires.

Seul le compte Premium, à 17,99 euros par mois, permet d’ajouter deux sous-comptes. Le compte Standard, à 13,49 euros par mois, se limite à un seul sous-compte.

Une fois la manipulation effectuée, le nouveau « sous-utilisateur » pourra se connecter à l’aide de ses propres identifiants et mots de passe sur votre compte, sur son profil déjà existant ou un nouveau qu’il se sera créé. Il profitera alors d’un abonnement à prix réduit, mais limité à un seul écran.

