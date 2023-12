Chaque semaine, un édito salé, des clés pour débattre de l’actualité et une plongée dans les coulisses de la rédaction de Numerama !

Toujours plus ! Voilà ce que Maxime Claudel, un des plus anciens journalistes de la rédaction de Numerama, aime asséner sur Slack. Qu’on parle de Marvel, de jeux vidéo, d’IA, de Netflix, de Frenchie Shore, la sentence tombe souvent comme un couperet. Lorsqu’il a fallu dénicher un nom pour la newsletter exclusive réservée aux abonnés et abonnées à Numerama+, le nom était donc tout trouvé.

Toujours Plus (ou Toujours+), voilà la nouvelle newsletter que lance Numerama.

Chaque semaine, elle est structurée autour d’un édito de Marie Turcan, la rédactrice en chef de Numerama (c’est moi), sur LE sujet bouillant du moment, un bloc « les plus et les moins », qui donne des arguments pour et contre un sujet en vogue dans le monde de la tech, du numérique, des sciences ou de la pop culture. En plus, elle contient une reco de lecture long format et un agenda de la semaine.

Pas n’importe quel agenda : celui de la rédaction de Numerama. S’abonner à Toujours Plus, c’est avoir un coup d’œil privilégié à l’intérieur des rouages de la fabrique de l’information.

Comment s’abonner à Toujours Plus ?

Cette newsletter est réservée aux adhérents et adhérentes à Numerama+, notre adhésion qui donne une alternative claire à la publicité, tout en maintenant l’exigence sur la qualité de l’info, avec des fonctionnalités en plus. L’adhésion débute à 2,90 € par mois.

