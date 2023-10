Désormais commercialisé au tarif de 20 euros par mois, l’abonnement Netflix Premium coûte autant qu’un forfait téléphonique ou que certaines offres Canal+. Netflix mise plus que jamais sur l’amour des Français à son égard pour être celui que les consommateurs ne sacrifieront pas.

Avec l’inflation, les Français optimisent leurs dépenses. De quel abonnement peuvent-ils se passer ? Faut-il changer de formule pour payer moins ? Les services de streaming, qui se sont multipliés ces dernières années, sont particulièrement ciblés par la crise. Être abonné à tout est devenu impossible, ce qui incite des analystes à parier sur des alliances en 2024. En gros, il n’y a plus de la place pour tout le monde.

Malgré cette dynamique négative, Netflix va bien. Le numéro 1 du streaming a 247 millions d’abonnés dans le monde et a gagné 9 millions d’utilisateurs en un trimestre (merci la chasse au partage de comptes). Le service de SVOD est si confiant qu’il a même décidé d’augmenter une nouvelle fois ses prix, en passant son offre standard à 10,99 euros et son offre premium à 19,99 euros par mois. Une sacrée somme, qui prouve que Netflix a mûri depuis son lancement en 2014.

Les prix de Netflix ont presque doublé

Revenons en 2014, quand Netflix a débarqué en France.

À l’époque, face à un Canal+ en quasi-monopole et à un marché de la VOD payante, Netflix devait convaincre les Français avec ses offres « 1 écran » (7,99 euros par mois, en SD), « 2 écrans » (8,99 euros par mois, en HD) et « 4 écrans » (11,99 euros par mois, en HD). Ces forfaits étaient jugés ultra-compétitifs, puisque l’on pouvait disposer d’un catalogue de films et de séries en illimité pour le prix d’un film. Canal+, en comparaison, coûtait beaucoup plus cher, se concentrait sur le direct et n’était pas encore prêt pour l’ère de la SVOD.

Les premières offres françaises de Netflix. // Source : Archive.org

Neuf ans plus tard, le monde de la télévision a changé. La vente de films à l’unité a ralenti, le streaming est partout (avec plein de nouveaux services) et Canal+ mise désormais sur myCANAL, qui offre un catalogue de contenus à la demande (et intègre d’ailleurs Netflix, Disney+, Apple TV+ et DAZN, entre autres). Canal+ a aussi baissé ses prix en lançant des offres sans engagement et numériques, qui ne nécessitent plus un décodeur dédié. De son côté, Netflix investit comme jamais dans la production de films et de séries, conscient que pour se démarquer, il ne faut pas juste diffuser les contenus des autres.

Le 18 octobre 2023, Netflix a annoncé une augmentation de prix en France. Il faut débourser jusqu’à 19,99 euros par mois pour l’offre Premium, contre 17,99 euros auparavant.

Les nouvelles offres de Netflix, avec le forfait publicité en entrée de gamme. // Source : Capture d’écran

240 euros par an, c’est… beaucoup d’argent

Pour bénéficier du meilleur de Netflix (le géant du streaming réserve toujours la 4K à son offre la plus chère, ce qui est assez honteux), il faut désormais payer 19,99 euros par mois. Une somme assez symbolique dans le monde des télécoms français, puisqu’il s’agit du prix du forfait Free Mobile, sur lequel toute la concurrence s’est alignée. En octobre 2023 en France, Netflix coûte autant qu’un forfait 5G.

À l’année, un abonnement à Netflix Premium revient désormais à 239,88 euros. En comparaison, sur une même période de 12 mois, voici le prix d’autres services plus ou moins concurrents :

Amazon Prime : le forfait à l’année coûte 69,90 euros, avec le streaming et la livraison en un jour. Autrement, c’est 6,99 euros par mois, soit 83,88 euros sur 12 mois.

: le forfait à l’année coûte 69,90 euros, avec le streaming et la livraison en un jour. Autrement, c’est 6,99 euros par mois, soit sur 12 mois. Disney+ : 11,99 euros par mois pour l’offre Premium, soit 143,88 euros . il existe aussi un abonnement 12 mois, à 119,99 euros.

11,99 euros par mois pour l’offre Premium, soit . il existe aussi un abonnement 12 mois, à 119,99 euros. Pass Warner : en attendant Max, attendu en 2024, comptez 9,99 euros par mois pour les séries HBO, soit 119,88 euros par an . Il faut aussi un abonnement Prime, ce qui fait un pack à 203,76 euros, soit moins que Netflix Premium.

: en attendant Max, attendu en 2024, comptez 9,99 euros par mois pour les séries HBO, soit . Il faut aussi un abonnement Prime, ce qui fait un pack à 203,76 euros, soit moins que Netflix Premium. Apple TV+ : à 6,99 euros par mois, les excellentes séries d’Apple reviennent à 83,88 euros par an. Mais son catalogue est plus petit que celui de Netflix.

: à 6,99 euros par mois, les excellentes séries d’Apple reviennent à par an. Mais son catalogue est plus petit que celui de Netflix. Canal+ et Apple TV+ : l’offre la moins chère, sans réduction -26 ans (Canal baisse le prix de 50 % pour les plus jeunes), revient à 22,99 euros par mois. Cela fait 275,88 euros , soit un peu plus que Netflix Premium. Mais à ce prix, Canal propose un immense catalogue de films récents et intègre les productions Apple TV+.

l’offre la moins chère, sans réduction -26 ans (Canal baisse le prix de 50 % pour les plus jeunes), revient à 22,99 euros par mois. Cela fait , soit un peu plus que Netflix Premium. Mais à ce prix, Canal propose un immense catalogue de films récents et intègre les productions Apple TV+. Le Cinépass de Pathé : l’abonnement illimité au cinéma ne peut pas être partagé avec ses amis, mais permet pour 19,90 euros par mois d’aller au cinéma quand on le souhaite. Neuf centimes de différence qui lui permettent d’être proposé à 238,80 euros par an, soit un euro de moins que Netflix.

: l’abonnement illimité au cinéma ne peut pas être partagé avec ses amis, mais permet pour 19,90 euros par mois d’aller au cinéma quand on le souhaite. Neuf centimes de différence qui lui permettent d’être proposé à par an, soit un euro de moins que Netflix. UGC illimité : l’abonnement tout illimité d’UGC coûte 21,90 euros par mois, soit à peine plus que Netflix Premium. Cela représente 262,80 euros par an.

Prix mensuel Prix au bout de 12 mois Netflix Premium 19,99 euros 239,88 euros Amazon Prime 6,99 euros 83,88 euros Disney+ Premium 11,99 euros 143,88 euros Pass Warner + Amazon 16,98 euros 203,76 euros Apple TV+ 6,99 euros 83,88 euros myCANAL + Apple TV+ 22,99 euros 275,88 euros Pathé Cinépass 19,90 euros 238,80 euros UGC Illimité 21,90 euros 262,80 euros

À une époque, Netflix était toujours moins cher. Aujourd’hui, tous ses concurrents sur le secteur du streaming font mieux, tandis que les « onéreux » Canal+ et abonnements cinéma coûtent quasiment autant. C’est la première fois qu’un abonnement Netflix revient à plus qu’un abonnement Pathé.

Faut-il pour autant fuir Netflix ? Le service de streaming le sait, les Français sont attachés à son catalogue. Netflix est juste devenu suffisamment incontournable pour se permettre de faire grimper les prix, ce qui va forcément faire grincer des dents. Mais sa décision ne va pas forcément pousser des milliers de Français vers les salles de cinéma.

