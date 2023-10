Le réalisateur de Requiem for a Dream est le premier à diffuser une œuvre documentaire sur les parois de l’immense Sphère construite à Las Vegas, depuis le 6 octobre 2023. Il s’agit d’une immersion au plus près de la nature et de l’espace, avec toujours 160 000 mètres carrés d’écrans et 160 000 haut-parleurs.

Un éléphant projeté sur un écran plat LED de 160 000 m² qui englobe une grande partie du public : c’est ce que viennent de voir les premiers spectateurs et spectatrices dans la Sphère de Las Vegas aux États-Unis, le 6 octobre 2023 pour sa toute première représentation.

Il s’agit du film-documentaire de 50 minutes de Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) intitulé Postcard from Earth, qu’il décrit comme un « voyage de science-fiction profondément ancré dans notre futur, tandis que nos descendants réfléchissent à notre foyer partagé.» Le pitch officiel : deux êtres humains arrivent sur Saturne et se souviennent de leur Terre.

Dans une des vidéos publiées par le réalisateur sur son compte Instagram, on peut voir combien certains animaux ont été filmés de très près, pour ensuite donner l’impression qu’ils surplombent le public, une fois le docu projeté dans la Sphère. « À son meilleur, le cinéma est un média immersif qui transporte le public hors de sa vie habituelle… La Sphère est une tentative d’intensifier cette immersion », a commenté Aronofsky.

Dans une autre vidéo, on voit des fusées s’élever dans le ciel avec une impression de profondeur vertigineuse, ou encore un avion passer au-dessus de la tête des spectareurs.

Les places pour le show se vendent à partir de 169 dollars l’unité sur le site officiel, ce qui ne semble pas démesuré pour un spectacle de cette envergure.

La caméra Big Sky a été développée par Sphere Studios

C’est la toute première fois qu’a été utilisée une caméra appelée Big Sky, développée par Sphere Studios, qui permet de capturer des images avec « la plus haute définition possible » pour qu’elles puissent être exploitées au mieux dans cette immense boule d’écrans « Chaque aspect de Big Sky représente une avancée significative par rapport aux systèmes de caméras de cinéma de pointe actuels, y compris le plus grand capteur unique utilisé commercialement, capable de capturer des images grand format incroyablement détaillées », décrit l’entreprise.

C’est avec cette caméra qu’Aronosky a notamment réussi à filmer des girafes de très près, comme il le raconte au Hollywood Reporter. « Ce qui est intéressant, c’est que l’avant de la caméra Big Sky est un gros morceau de verre. Il y a donc beaucoup de reflets. Donc la girafe pensait en fait qu’elle voyait une girafe et elle était très perturbée. Du coup, elles n’arrêtaient pas de venir vérifier ce qu’elles voyaient.»

La caméra Big Sky // Source : petapixel

La Sphère est un projet gargantuesque

Quelques jours plus tôt, c’est le groupe U2 qui a inauguré cette salle hors du commun avec un concert qui sera décliné sur place encore une vingtaine de fois jusqu’à la fin de l’année 2023.

La Sphère de Las Vegas en œil // Source : Vegas Issues / Twitter

La Sphère est un projet démentiel, haut de 111 mètres et large de 157 mètres. Il s’agit tout simplement du plus grand écran du monde. En plus des écrans à l’intérieur, la construction est aussi faite de panneaux LED à l’extérieur, ce qui lui permet de se transformer à l’envi (la planète Mars, œil géant, smiley, cyclone) et être visible d’extrêmement loin. Elle devient ainsi également un espace publicitaire redoutable ; les annonceurs peuvent payer à prix d’or pour une exposition sur cette boule qui se voit à des kilomètres à la ronde.

