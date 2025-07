Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La GoPro Hero13 Black est une minicaméra capable de prendre des photos et vidéos partout, dans toutes les conditions, même sous l’eau. Elle est moins chère pour les Prime Day d’Amazon.

Une action-cam est idéale pour filmer des sessions de sports extrêmes, mais aussi ses vacances dans la nature. Petites, compactes et robustes, les caméras de GoPro sont des modèles appréciés par les amateurs de sports, mais elles conviennent aussi pour filmer de beaux paysages le temps d’une randonnée. L’un des modèles les plus récents est actuellement en promotion sur Amazon.

Au lieu de 449,99 € à sa sortie en 2024, la GoPro Hero13 Black est au prix de 349 € sur Amazon pour les Prime Day. Ce pack proposé embarque aussi une seconde batterie Enduro et une télécommande étanche.

C’est quoi, cette action cam ?

La GoPro Hero 13 Black mesure 71,8 × 50,8 × 33,6 mm pour un poids de 159 g. Sa taille compacte et son format carré s’avèrent très pratiques pour filmer en toutes circonstances. Elle embarque deux écrans, un non tactile de 1,4 pouce placé sur la face avant, et un second écran tactile principal de 2,7 pouces. Robuste et étanche, elle peut plonger dans l’eau jusqu’à 10 m de profondeur. Un cache d’objectif hydrofuge permet même d’éliminer les effets de rayon lumineux parasite et autres artefacts.

La principale nouveauté de ce modèle est le système de fixation magnétique qui remplace le vissage, mais qui nécessite d’acheter un support compatible. Une fois en place sur un trépied, un harnais ou un casque, la GoPro Hero 13 Black peut filmer en 5,3K à 60 images/seconde ou en 4K à 120 images/seconde. La stabilisation HyperSmooth 6.0 fait de jolies prouesses pour stabiliser l’ensemble. Une puce GPS permet quant à elle d’afficher les données télémétriques des vidéos.

GoPro Pack d’action HERO13 Black // Source : GoPro

À ce prix, cette GoPro est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire avec deux batteries et une télécommande. La GoPro Hero13 Black supporte le format HLG HDR pour une qualité d’image optimisée et des images détaillées. De nombreuses fonctions accompagnent aussi la caméra, comme le ralenti en rafales qui ralenti l’image jusqu’à 13 fois, ou le module d’objectif macro afin de réaliser des gros plans. Les fonctions classiques sont toujours de la partie, dont le mode nuit pour filmer en basse lumière.

Enfin, la batterie offre 2,5 h d’enregistrement. Avec la batterie supplémentaire incluse dans le pack, vous disposez donc de 5 h de vidéo, soit une excellente autonomie.

Les points à retenir sur la GoPro Hero13 Black :

5,3K à 60 images/seconde

Une stabilisation d’images parfaite

Une bonne autonomie et deux batteries incluses

