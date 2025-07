Sommaire





À l’heure où les fuites de données sont devenues monnaies courantes, la protection des données personnelles n’a jamais été aussi importante. D’autant plus qu’il existe désormais pléthore d’outils plus puissants les uns que les autres pour accompagner les internautes dans cette tâche.

En juin dernier, un fichier regroupant près de 16 milliards d’identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) a été mis au jour sur le net. Des données sensibles regroupées en un seul et même endroit, accessibles, et issues des bases de données des plus grands noms de la tech comme Google, Apple, Microsoft, Steam ou encore TikTok, X et Amazon. Loin d’être l’un des leaks les plus monumentaux de l’histoire, cet agrégat de données personnelles est en réalité le fruit de 10 années de piratage. De quoi s’interroger sur la confidentialité de ses données, et leur sécurité au quotidien.

La cybersécurité, et par extension la protection des données personnelles, est devenu un enjeu majeur et il appartient à chacun de s’emparer du sujet. Notamment en adoptant des outils conçus pour sécuriser vos données personnelles et limiter les risques liés aux cybermenaces. C’est en substance ce que propose aujourd’hui pCloud avec son offre deux-en-un qui regroupe à la fois un espace de stockage sécurisé dans le cloud, mais aussi un gestionnaire de mot de passe très complet. Un pack aujourd’hui, et pour quelques jours encore, disponible à prix réduit avec une ristourne de 70 % sur son tarif originel.

pCloud : un stockage sécurisé et privé pour mettre les données à l’abri

Un disque dur qui rend l’âme. Un smartphone perdu ou volé. Une carte SD malencontreusement effacée. Les façons de perdre des données précieuses (documents, photos, tec) sont nombreuses. Surtout si l’on ajoute dans l’équation les cybermenaces qui pèsent sur les appareils connectés. Afin de minimiser les risques de perte de données, il est presque indispensable de mettre en place une ou des stratégies de sauvegardes des contenus que l’on estime les plus précieux. Et la plus simple, plébiscité par de nombreux professionnels web et utilisateurs, reste sans conteste de réaliser régulièrement (voir très régulièrement) des backups de tous les fichiers importants.

Et c’est là qu’intervient un acteur comme pCloud, qui offre une solution de stockage fiable et privée, idéale pour mettre à l’abri photos, vidéos et autres documents sensibles qui peuplent tous les appareils du quotidien. C’est l’une des très grandes forces du service : basée en Suisse avec des serveurs situés au Luxembourg, la société respecte pleinement le RGPD et la vie privée de ses utilisateurs. Aucune donnée ne peut donc être consultée par un tiers (contrairement à la plupart des acteurs du cloud). Côté sécurité, rien à redire non plus puisque pCloud propose une solution de chiffrement TLS/SSL appliquée durant le transfert vers pCloud.

L’interface pCloud. // Source : pCloud.

Pour le reste, le service offert par pCloud mise sur l’ergonomie, la simplicité d’utilisation et l’exhaustivité. Routine de sauvegardes ciblées, compatibilité avec de nombreux services tiers (il est possible de sauvegarder vos données Dropbox, Google Drive, Facebook, OneDrive, etc), lecture de médias intégrée ou système de partage complet (lien d’accès ou de téléchargement, dossiers verrouillés par mot de passe, etc) : rien n’a été laissé au hasard.

pCloud Pass : des mots de passe protégés contre toutes les menaces (ou presque)

Si la sauvegarde des données dans un endroit sécurisé constitue un excellent premier pas pour éviter le vol ou la perte de ces dernières, cela n’est pas suffisant. Afin de limiter les risques, mieux vaut multiplier les couches de sécurité, en utilisant par exemple un gestionnaire de mot de passe, comme pCloud Pass.

Les mots de passe de connexion constituent un point d’accès simple pour les hackers. Pourquoi ? Tout simplement parce que de nombreuses personnes ne prennent pas la peine de créer des mots de passe robustes et diversifiés pour leurs différents accès. Rappelons à toutes fins utiles que 123456 est encore le mot de passe le plus utilisé à travers le monde…

pCloud Pass permet non seulement de stocker tous vos mots de passe de manière sécurisée, mais aussi de générer des mots de passe robustes en un clin d’œil. Ces derniers sont ensuite utilisés automatiquement lorsque l’on essaie de se connecter, sans avoir besoin de les rentrer soi-même (ou à s’en souvenir). Et si l’on possède déjà des comptes avec des mots de passe faibles ? Pas de problème, pCloud Pass permet de tout rapatrier et modifier en quelques clics pour augmenter la sécurité de ces derniers.

L’application pCloud Pass // Source : pCloud

Pour ne rien gâcher, l’application offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de remplir automatiquement les formulaires, d’utiliser le déverrouillage biométrique ou encore de partager ses mots de passe de manière sécurisée.

Quels sont les avantages de l’offre pCloud ?

Contrairement à la plupart des services de cloud disponibles sur le marché, qui proposent des abonnements au mois ou à l’année, pCloud adopte un modèle un tantinet différent. Ici, pas d’abonnement mensuel, mais un paiement unique pour une formule Lifetime qui permet d’obtenir un espace de stockage pendant rien de moins que votre vie entière (99 ans en réalité, mais c’est pour chipoter).

Actuellement et jusqu’au 15 juillet, pCloud propose trois formules, toutes trois en promotion, qui varient essentiellement par la taille de l’espace de stockage :

pCloud Lifetime Premium 1 To (+ pCloud Pass gratuit) à 199 euros au lieu de 674 euros ;

pCloud Lifetime Premium 2To (+ pCloud Pass gratuit) à 279 euros au lieu de 838 euros ;

pCloud Lifetime Premium 10 To (+ pCloud Pass gratuit) à 799 euros au lieu de 2 129 euros ;

