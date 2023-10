Netflix va vendre son abonnement plus cher en France. Le service de streaming américain vient de confirmer cette augmentation ce 18 octobre 2023. Dans le détail, deux offres sur les quatre disponibles sont touchées par cette hausse des prix.

On s’y attendait depuis quelques semaines. C’est maintenant acté : Netflix revoit le prix de l’abonnement en France à la hausse. C’est ce qu’on peut lire dans la lettre aux actionnaires, qui accompagne les résultats du troisième trimestre 2023, ce mercredi 18 octobre. La nouvelle grille tarifaire doit s’appliquer dès à présent, selon le géant du streaming.

Les nouveaux prix pour Netflix France

Dans le détail, ce sont deux abonnements sur les quatre qui augmentent :

L’abonnement « Essentiel », à 8,99 euros par mois, passe à 10,99 euros.

L’abonnement « Premium », à 17,99 euros par mois, passe à 19,99 euros.

Les deux autres offres ne bougent pas :

L’abonnement « Standard avec pub » reste à 5,99 euros par mois.

L’abonnement « Standard » reste à 13,49 euros par mois.

En parallèle, des hausses sont également annoncées pour les États-Unis et le Royaume-Uni.

En guise de commentaire, Netflix développe dans son courrier « qu’au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus ». La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) souligne toutefois que deux formules ne bougent pas malgré tout : le Standard avec pub et le Standard.

Netflix défend une grille tarifaire qui, à ses yeux, reste « extrêmement compétitive », avec un prix de départ bas — celui avec les annonces publicitaires — par rapport aux autres plateformes de streaming et même par rapport au prix moyen d’un ticket de cinéma, dans le cas des USA. En France, l’écart est un peu plus resserré par rapport au prix moyen d’un billet.

Numerama a contacté Netflix pour avoir des informations complémentaires sur ces nouveaux tarifs. Nous actualiserons le sujet en conséquence, dès que le géant du streaming reviendra vers nous. Le site web français de Netflix a été actualisé avec la nouvelle tarification dans la nuit du 18 au 19 octobre.

(mise à jour pour inclure une capture d’écran)

