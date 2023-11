Sam Altman, figure de la Silicon Valey et PDG d’OpenAI, l’organisation à l’origine du chatbot ChatGPT, a été renvoyé de son poste par le conseil d’administration.

Sam Altman a été évincé ce 17 novembre d’OpenAI, l’organisation à l’origine de ChatGPT. Il quittera le conseil d’administration de l’entreprise et se retirera de son poste de PDG.

Dans un article publié sur le blog officiel d’OpenAI, la société écrit que le départ de Sam Altman fait suite à un « processus d’examen délibératif par le conseil d’administration ». Ce dernier a conclu que le directeur en poste « n’était pas toujours franc dans ses communications » avec les autres membres du conseil d’administration, ce qui « entravait sa capacité à exercer ses responsabilités. »

« Le conseil d’administration n’a plus confiance dans la capacité [d’Altman] à continuer à diriger OpenAI » peut-on lire sur le blog.

La nouvelle PDG intérimaire d’OpenAI sera Mira Murati. Elle était auparavant directrice de la technologie au sein de l’organisation. « OpenAI a été délibérément structurée pour faire avancer notre mission : veiller à ce que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité », écrit le conseil d’administration.

Les raisons concrètes de son renvoi d’OpenAI sont inconnues

« Nous pensons qu’un nouveau leadership est nécessaire pour aller de l’avant. En tant que leader des fonctions de recherche, de produit et de sécurité de l’entreprise, Mira est exceptionnellement qualifiée pour assumer le rôle de PDG par intérim. Nous avons la plus grande confiance en sa capacité à diriger OpenAI pendant cette période de transition », est-il ajouté.

Le conseil d’administration d’OpenAI se compose désormais d’Ilya Sutskever, scientifique en chef d’OpenAI, d’Adam D’Angelo, PDG de Quora, de Tasha McCauley, entrepreneur dans le domaine de la technologie, et d’Helen Toner, directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’université de Georgetown.

On ne connait pas encore la nature réelle des prétendus erreurs et désaccords de Sam Altman avec la direction. Ce renvoi posera beaucoup de questions compte tenu de l’impact technologique et médiatique d’OpenAI depuis un an. ChatGPT est à l’origine des investissements massifs et des ambitions dans le domaine de l’IA depuis sa sortie.

Le renvoi de Sam Altman survient à un moment étonnant, car l’intéressé était encore sur le devant de la scène il y a dix jours de cela, pour animer la première conférence « OpenAI Dev Day » de l’histoire. À cette occasion, plusieurs nouveautés ont été annoncées, comme le nouveau modèle de langage GPT-4 Turbo, les GPT personnalisés ou encore un service onéreux pour entreprises qui désirent avoir un modèle de langage sur mesure.

Sam Altman avait également évoqué l’avenir de ChatGPT avec GPT-5. Sur une note moins positive, ChatGPT a également une perturbation significative en novembre, en raison de pirates pro-russes ayant lancé une cyberattaque. Le service s’est trouvé en panne pendant un moment. Le chatbot a aussi interrompu l’accueil de nouveaux clients, face à une demande trop importante.

