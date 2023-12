Rockstar Games a diffusé la toute première bande-annonce de GTA 6. Elle se termine par un indice sur sa date de lancement. Il va falloir être patient.

2024, 2025, voire 2026 ? C’est l’une des questions qui entourent GTA 6 : quand sortira le next big thing du jeu vidéo ? La toute première bande-annonce, diffusée en avance par Rockstar Games à cause d’une fuite, ne donne aucune date précise. En revanche, on peut déjà attacher une année à celui qui prendra la suite de GTA 5 : ce sera donc pour 2025, sans doute avant le 31 mars pour bien finir l’année fiscale.

Cela signifie qu’il va falloir s’armer de patience avant de jouer à GTA VI. Certains croyaient peut-être qu’il y avait une infime chance de le voir arriver l’an prochain — ce ne sera pas le cas. On rappelle qu’il s’agit d’un projet de grande envergure, développé par un studio qui a d’immenses ambitions. Il faut du temps pour succéder à un titre majeur qui s’est écoulé à plus de 180 millions d’exemplaires.

GTA VI sortira en 2025. // Source : Rockstar Games

Rendez-vous en 2025 pour GTA VI

Rockstar Games se contente d’un maigre « coming 2025 », sans communiquer sur les plateformes de sortie. Si on se fie au passif du studio, GTA 6 devrait d’abord être disponible sur les consoles de salon (PS5, Xbox Series S et Xbox Series X ?), avant d’arriver sur PC. Cette construction du calendrier avait été choisie pour GTA V, ainsi que pour Red Dead Redemption 2. Au regard des attentes, il est difficile d’imaginer l’entreprise changer sa philosophie.

Il est important de rappeler que la toute première date que donnera Rockstar Games ne sera pas forcément respectée. Un jeu comme GTA 6 peut avoir besoin de mois de développement supplémentaires qui nécessitent un report. Red Dead Redemption 2 devait par exemple sortir en 2017 avant d’être décalé en 2018. Rockstar Games s’en était excusé.

Il n’y aura aucun risque pris avec GTA VI : tant que le jeu ne sera pas prêt à 100 %, il ne sortira pas. Rockstar Games n’est pas dans une situation d’urgence et nul doute qu’il saura entretenir l’engouement d’ici à 2025.

