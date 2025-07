Lecture Zen Résumer l'article

SunQuest est une application qui permet de voir à l’avance la course du soleil. Elle est très pratique pour savoir où tombera l’ombre, pour éviter les grosses chaleurs cet été.

On ne vous l’apprend pas, cet été, il fait chaud. On ne vous l’apprend pas non plus, quand le soleil tape, mieux vaut être à l’ombre. C’est là que l’application SunQuest intervient : elle permet de suivre la course du soleil n’importe où, pour savoir où arrivera l’ombre.

SunQuest : l’app qui suit la trajectoire du soleil

Cette application française et gratuite est uniquement disponible sur iOS, iPadOS et macOS (via l’App Store). Elle permet de suivre avec précision la position et la trajectoire du soleil, à tout moment de l’année. SunQuest a été lancée en juin 2022 et depuis, elle a conquis plus de 100 000 utilisateurs. Sa réputation n’est plus à faire : elle est notée 4,7/5 sur l’App Store. Il y a des options payantes, notamment pour regarder la course solaire n’importe où dans le monde, utiliser Google Street View avec, ou bien visualiser des dates plus lointaines. Mais pour les vacances, la version gratuite vous suffira.

Des captures d’écran de SunQuest // Source : SunQuest

L’application met à disposition des données solaires avancées et de quoi les visualiser. Elle peut servir si vous cherchez à louer/acheter un bien immobiliser (pour voir l’ensoleillement tout au long de l’année), si vous faites du paysagisme, de la photographie (pour être prêt pour la golden hour), que vous souhaitez installer des panneaux solaires, etc.

Votre alliée de l’été

Mais l’été, elle peut aussi servir à prendre le soleil, ou à s’en protéger. Par exemple, si vous voulez la meilleure place sur une terrasse de restaurant, anticipez la course du soleil avec l’application. Même chose si vous voulez trouver le meilleur spot pour votre transat, ou pour l’emplacement de votre tente, si les arbres ne sont pas assez nombreux. Ce qui n’est pas sans rappeler le site JveuxDuSoleil, qui est une carte des terrasses ombragées.

On peut regarder où tombera l’ombre dans quelques heures // Source : SunQuest

SunQuest propose plusieurs cartes interactives en 2D et en 3D avec une « boussole solaire » qui affiche sa trajectoire, mais également l’évolution des zones ombres que le soleil provoque et déplace. L’application affiche aussi la météo heure par heure et l’indice UV, pour se prémunir des dangers du soleil (mettez de la crème solaire !).

