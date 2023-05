Les Français devront désormais payer 5,99 euros par mois en plus s’ils souhaitent « ajouter un abonné supplémentaire » à leur compte Netflix actuel. Seuls ceux qui habitent dans le même foyer pourront continuer à partager leur abonnement sans surcoût.

La France n’allait pas y couper. Netflix avait prévenu depuis quelque mois qu’il allait faire la chasse aux utilisateurs qui « squattent » le compte d’un ou d’une proche, sans vivre dans le même foyer. C’est désormais officiel : la plateforme vient d’annoncer, le 23 mai 2023 dans un communiqué, que toutes les personnes qui ne respectent pas ses règles allaient recevoir un email d’avertissement pour leur demander de se mettre en règle.

« Nos abonnés en France qui partagent leur compte Netflix en dehors de leur foyer recevront l’e-mail ci-dessous », peut-on lire. « Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d’un même foyer », rappelle la plateforme.

Extrait du mail d’avertissement de Netflix // Source : netflix

3 solutions pour celles et ceux qui squattent le Netflix d’un ami

Dans le mail d’avertissement que Netflix enverra à certains abonnés, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) donne deux possibilités aux fraudeurs :

Prendre leur propre abonnement (à partir de 8,99 euros par mois) et transférer leur profil vers ce nouveau compte Netflix ;

(à partir de 8,99 euros par mois) et transférer leur profil vers ce nouveau compte Netflix ; Ajouter un « sous-compte » au compte principal, qui sera facturé pas moins de 5,99 euros par mois.

Il existe une troisième solution que Netflix ne détaille pas dans son mail : arrêter tout bonnement le partage de compte entre amis. Cela signifie faire une croix sur les programmes originaux de la plateforme, et se tourner vers d’autres plateformes de SVOD.

Votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez. De nouvelles fonctionnalités en France vont vous permettre de mieux gérer votre compte. Bien entendu, vous pourrez toujours regarder vos séries et films préférés en voyage.https://t.co/gYmN1M0U7z pic.twitter.com/Ssu6Kmglev — Netflix France (@NetflixFR) May 23, 2023

Comment Netflix saura-t-il si vous partagez un compte ?

La plateforme peut identifier ses utilisateurs selon leur adresse IP (une sorte de plaque d’immatriculation qui permet de géolocaliser un appareil connecté à Internet), l’identifiant de l’appareil (quel appareil vous utilisez) et l’activité de leur compte.

Si quelqu’un se connecte à votre compte depuis une autre adresse IP que celle que vous avez enregistrée comme votre foyer principal, il sera alors signalé comme « en dehors » de votre foyer, et devra prouver qu’il a bien le droit d’utiliser vos identifiants.

Netflix va-t-il perdre des utilisateurs ?

Netflix a mis en place cette nouvelle règle en Espagne depuis le premier trimestre 2023, et a constaté une perte d’un million d’utilisateurs et utilisatrices. Néanmoins, la firme avait clairement indiqué dans son rapport aux actionnaires du Q1 2023 qu’elle s’attendait à cette « réaction d’annulation (…) ce qui a un impact sur la croissance des membres à court terme ».

Netflix se montre pourtant confiant sur le long terme : « Au Canada, qui, selon nous, est un indicateur fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est maintenant plus importante qu’avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s’est accélérée et croît maintenant plus rapidement qu’aux États-Unis », avait assuré le co-CEO Reed Hastings.

Sera-t-il plus compliqué d’utiliser Netflix en voyage ?

Les personnes qui vivent au sein d’un même foyer peuvent, quant à elles, continuer de « regarder Netflix n’importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils », précise la plateforme. Elle répond ici à une inquiétude qui avait émergé ces derniers mois, concernant les personnes qui se déplacent souvent hors de leur foyer, et qui avaient peur de ne plus pouvoir utiliser leur compte en vacances. Ceux-ci peuvent se rassurer.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.