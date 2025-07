Lecture Zen Résumer l'article

YouTube met fin à son fameux onglet « Tendances » qui montrait les vidéos les plus virales dans chaque pays. Après 10 ans de service, elle est mise au placard, pour privilégier une découverte plus personnalisée de nouvelles vidéos.

L’onglet « Tendances » sur YouTube a été l’une des grosses sources de trafic pour les vidéos s’y trouvant ces dix dernières années. Il a aussi souvent créé les polémiques sur les vidéos qui y apparaissaient. Elles n’auront bientôt plus lieu d’être, puisque YouTube l’a retiré, comme Google l’a annoncé ce 10 juillet sur une page de support.

Les « Tendances » sur YouTube, c’est bientôt terminé

L’onglet a bel et bien disparu de YouTube, que ce soit sur la version navigateur ou sur la version mobile. La page est encore active, on peut y accéder et voir le classement, mais elle n’est plus mise en avant par la plateforme.

La page Tendances sur YouTube // Source : Capture Numerama

La première raison de ce changement, c’est tout simplement que l’onglet intéresse moins qu’avant. YouTube dit avoir constaté une baisse significative des visites sur cette page, surtout depuis cinq ans. Ce qui paraît normal, puisque les utilisateurs peuvent découvrir des vidéos de plein de manières : la recherche (assez critiquée puisqu’elle propose des vidéos qui n’ont rien à voir avec l’objet de sa recherche), les recommandations, la page d’accueil ou même les Shorts.

La page YouTube Charts // Source : Capture Numerama

La liste globale des tendances avec plusieurs dizaines de vidéos va passer à des classements spécifiques par catégorie (musique, films, etc.). Ces vidéos les plus populaires seront à retrouver dans YouTube Charts, une fonction de YouTube qui permet de consulter les classements des contenus les plus populaires de la plateforme (clips musicaux, podcasts, bandes-annonce de films).

Le web a changé, YouTube aussi

YouTube explique qu’avec l’accroissement du public et de l’offre de vidéos, les tendances ne reflétaient plus ce que les internautes cherchaient à regarder. La plateforme précise qu’aujourd’hui, « les tendances se composent de nombreuses vidéos créées par de nombreux fans, et il existe plus de micro-tendances appréciées par des communautés diverses que jamais auparavant. »

La page « Tendances » de YouTube en 2015 (aux États-Unis) // Source : Capture Numerama

Comme la télévision ou la radio, YouTube est passé d’un marché de masse, avec peu de vidéastes et beaucoup d’internautes, à un marché segmenté (podcasts, jeux vidéo, beauté, etc.), puis à un marché en niches (plusieurs vidéastes importants par segment) pour arriver à un marché de masse personnalisé aujourd’hui. Chaque niche est remplie de youtubeurs et le nombre de niches a explosé. Aujourd’hui, on trouve des youtubeurs spécialisés dans un seul jeu vidéo (et pas forcément Minecraft ou GTA V) ou une seule thématique (automobile, voyage, rap, etc.). Si bien qu’en 2025, un onglet « Tendances » sur YouTube n’a plus d’intérêt.

