Huit ans après la Nintendo Switch, le successeur de la troisième console la plus vendue de l’histoire a enfin été dévoilé le 2 avril. La Nintendo Switch 2, qui avait été rapidement montrée en janvier, sera lancée le 5 juin avec de nombreux jeux exclusifs et mis à jour.

Le grand jour est arrivé : Nintendo vient enfin de dévoiler la Switch 2, sa nouvelle console hybride déjà officialisée en janvier.

L’entreprise a organisé une de ses célèbres conférences Nintendo Direct le 2 avril 2025, avec au programme la divulgation de la console, de ses caractéristiques techniques, de ses accessoires et de ses premiers jeux. Un événement comme il en arrive une fois par décennie, que l’on peut déjà considérer comme historique pour le créateur de Mario (et le secteur du jeu vidéo).

Quelles sont les grandes nouveautés de la Nintendo Switch 2 ? Quels sont les premiers jeux annoncés pour la console ? Quand sortira-t-elle et à quel prix ? Cet article vous propose un résumé complet des annonces de la marque, en plus de liens vers nos articles.

La console

Les jeux

Le résumé de l’annonce de la Nintendo Switch 2

Tout ce que l’on a appris sur la console

La Nintendo Switch 2 présente plusieurs améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Elle dispose désormais d’un écran LCD HDR de 7,9 pouces avec une définition 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, abandonnant ainsi la technologie OLED. La console embarque également 256 Go de stockage interne, contre seulement 32 Go précédemment, et supporte les jeux en 4K grâce à son dock équipé d’un ventilateur intégré.

Côté innovation, Nintendo introduit un « mode souris » utilisant les Joy-Con, ainsi qu’un bouton C dédié au « GameChat » pour discuter et partager l’écran avec des amis pendant une partie. Une caméra en option permettra même de streamer ses parties en direct. Enfin, bonne nouvelle pour les nostalgiques : les jeux GameCube feront leur apparition dans le catalogue du Nintendo Switch Online.

L’écran de la Switch 2 vs. celui de la Switch 1. // Source : Nintendo

Les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2

Le titre phare annoncé en exclusivité est Mario Kart World, une version totalement renouvelée de la célèbre franchise, proposant désormais un monde ouvert avec des circuits à travers le globe et jusqu’à 24 joueurs simultanés. Autre annonce majeure : Donkey Kong Bananza, un nouveau jeu exclusif à l’univers enrichi. Nintendo a également présenté Kirby AirRiders ainsi qu’un nouveau Hyrule Warriors intitulé Les Chroniques du Sceau, mettant en avant la princesse Zelda.

Mario Kart World sur Switch 2. // Source : Nintendo

En parallèle, de nombreux jeux tiers sont confirmés, tels que Elden Ring, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII, Hogwarts Legacy, et même Project 007, un nouveau titre James Bond.

Prix et disponibilité

La Nintendo Switch 2 sera officiellement disponible le 5 juin 2025. Nintendo n’a pas communiqué officiellement son prix lors de la conférence. La console devrait être vendue au tarif de 469,99 euros (Switch 2) ou 509,99 euros (Switch 2 + Mario Kart), avec des précommandes le 8 avril, selon les revendeurs.

Les deux packs Nintendo Switch 2 au lancement. // Source : Nintendo

L’annonce de la Nintendo Switch 2 commentée en direct et en français

Pendant le Nintendo Direct, Numerama vous a proposé des commentaires en français sur les annonces de Nintendo. Voici notre live-blog pour revivre l’événement minute par minute.

16h00 : C’est fini pour l’annonce de la Nintendo Switch 2 : pas de nouveau Mario, pas de prix pour l’instant. Les revendeurs vont peut-être pouvoir communiquer ? Ou il faudra attendre un peu ? On sait juste qu’il y aura un pack avec Mario Kart World en numérique.

15h58 : Autre jeu Nintendo exclusif à la Switch 2 : Donkey Kong va avoir droit à son propre jeu exclusif, avec des mondes assez riches. Son nom : Donkey Kong Bananza.

Donkey Kong Bananza sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h57 : Nintendo annonce un nouveau jeu maison : Kirby AirRiders. Sortie en 2025 sur Nintendo Switch 2.

15h53 : Courte bande-annonce pour The Duskbloods, le nouveau jeu de FromSoftware, qui arrivera sur Nintendo Switch 2 en 2026. C’est la dernière annonce des jeux des partenaires. D’autres jeux seront annoncés plus tard.

The Duskbloods sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h49 : Nintendo continue à nous dévoiler des jeux. Cyberpunk 2077 sera sur Switch 2, comme Final Fantasy VII. Beaucoup de développeurs veulent être sur la console, après le succès phénoménal de la Switch 1. On ne peut pas tout lister maintenant : Nintendo est en train de faire une très longue liste de jeux prévus d’ici la fin de l’année, souvent des jeux tiers. Il y a notamment Star Wars Outlaws et Fortnite avec une version spéciale. On a de rapides nouvelles de Professeur Layton, qui arrive toujours en 2025.

15h44 : La licence Deltarune va lancer les chapitres 3 et 4 sur Nintendo Switch 2. Civilization VII arrive aussi sur Nintendo Switch 2 grâce au mode souris. WWE 2K et NBA 2K arrivent sur la console de Nintendo.

15h42 : C’était attendu de longue date : les jeux GameCube arrivent sur la Nintendo Switch 2, toujours dans l’abonnement Switch Online, avec un catalogue inclus. Les abonnements restent les mêmes sur Switch 2. Il y aura même une manette GameCube sans-fil en option, le jour de la sortie de la Switch 2.

Le catalogue GameCube débarque sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h39 : Nintendo dévoile un nouveau jeu dans l’univers Zelda, où l’on incarne la princesse dans le passé, pendant son voyage dans le temps (Tears of the Kingdom). Il s’agit de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau.

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h38 : Nintendo continue à dévoiler plein de jeux Switch 2, dont Yakuza 0.

15h37 : Wow belle surprise : un jeu James Bond, appelé Project 007, arrive sur Nintendo Switch 2.

15h32 : Quelques jeux tiers : Elden Ring; Hades II et Street Fighter 6 arrivent sur la Nintendo Switch 2. On ne sait pas encore quand. Les graphismes ont l’air plus beaux que sur la Switch 1, comme avec Daemon x Machina et Split Fiction, qui seront disponibles à la sortie de la Switch 2. EA Sports annonce aussi le lancement de Madden et FC (FIFA) sur la Switch 2. On a aussi Hogwarts Legacy, avec de meilleurs graphismes et le support du mode souris. Les jeux Tony Hawk et Hitman World of Assassination arrivent aussi.

15h30 : Oubliez Rocket League, voici un jeu de basket en fauteuil roulant. On utilise le mode souris des Joy-Con pour rouler.

Ce jeu utilise le mode souris de la Nintendo Switch 2 pour faire avancer les fauteuils. // Source : Nintendo

15h26 : Les deux jeux Zelda de la Switch vont avoir droit à une « Nintendo Switch 2 Edition », avec une meilleure qualité et un meilleur taux de rafraîchissement. Il y aura aussi quelques nouveautés, comme un mode pour avoir la carte sur son smartphone. Kirby et le monde oublié va aussi avoir son extension Switch 2. Il faudra payer à chaque fois. Metroid Prime Beyond supportera la 4K sur Switch 2. Il y aura aussi une version Switch 2 de Pokémon Légendes Z-A.

Ces jeux disposeront d’un mode Switch 2, avec une meilleure qualité et des fonctions exclusives. // Source : Nintendo

15h24 : Nintendo nous rappelle beaucoup la technologie EyeToy de la PS2, avec l’insertion de la caméra dans le jeu. Le mode souris est aussi sympa. Les mises à niveau Switch 2 Edition seront payantes.

15h23 : Il y a trois types de jeux sur la Switch 2. Les jeux exclusifs, les jeux Switch 2 Edition (avec une mise à jour exclusive avec plus de contenus et une meilleure qualité) et les jeux Switch 1. Super Mario Party Jamboree va gagner un mode souris et le support de la caméra pour de nouveaux mini-jeux.

15h22 : La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin. Les rumeurs avaient vu juste !

La date de sortie de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h21 : Il y a une nouvelle manette Pro, avec une prise jack et le bouton C.

La manette Pro de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h21 : Quelques détails techniques : les cartouches de la Switch 2 sont rouges et plus rapides. On peut transférer ses données depuis une Switch 1 facilement. La Switch 2 supporte les cartes Micro SD, mais pas certains modèles spécialement conçus pour la Switch 1.

15h20 : Nintendo présente un jeu au concept original : Welcome Tour, qui permet d’apprendre comment fonctionne la console dans un jeu ludique. Le Astro’s Playroom de la Switch 2.

15h17 : Le dock de la Nintendo Switch 2 supporte les jeux en 4K, avec un ventilateur intégré pour le refroidissement. C’est une vraie upgrade en terme de qualité !

La Nintendo Switch 2 supporte la 4K. // Source : Nintendo

15h15 : Nintendo confirme l’existence d’un mode souris : on peut utiliser les Joy-Con pour des titres pensés pour la souris. Les manettes embarquent des haut-parleurs, en plus d’un micro dans la console. Il y a un système d’audio 3D avec un casque. Il y a 256 Go de stockage sur la console, versus 32 Go sur la Switch 1.

Le mode souris de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h14 : Les Joy-Con ont l’air plus confortables, avec de plus gros boutons et sticks, et des aimants pour les faire tenir.

Les nouvelles Joy-Con de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h13 : La Nintendo Switch 2 dispose d’un écran de 7,9 pouces, avec une définition 1080p. Nintendo passe à un taux de rafraîchissement 120 Hz, pour plus de fluidité. Il s’agit d’une dalle LCD HDR : adieu l’OLED.

L’écran de la Switch 2 vs. celui de la Switch 1. // Source : Nintendo

15h13 : Le mode GameShare permet de partager son écran en ligne ou en local. Il y aura des mises à jour des jeux Switch existants pour supporter le mode.

15h09 : Le bouton C veut dire Chat. Nintendo va commercialiser une Caméra Nintendo Switch 2 pour se filmer pendant qu’on joue. Un mode Twitch, en gros.

La caméra de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h08 : Le mode GameChat permet aussi de partager son écran avec ses amis. C’est une sorte de téléphone intégré avec des fonctions de streaming. L’idée de Nintendo est de pouvoir aider ses amis à jouer, en voyant leur écran. En toute honnêteté, on est bof convaincu. On s’imagine mal l’utiliser.

Dans le mode GameChat de la Nintendo Switch 2, on peut voir l’écran de ses amis. // Source : Nintendo

15h07 : On passe aux Joy-Con, avec le fameux bouton C. Il permet de lancer le mode GameChat, un système pour parler à des amis pendant qu’on joue. On utilise les micros de la console pour discuter, avec ses amis qui apparaissent à l’écran. Nintendo dit avoir mis en place des algorithmes pour isoler le son de la voix.

Le mode GameChat de la Nintendo Switch 2. // Source : Numerama

15h06 : Mario Kart World sera dévoilé le 17 avril. Il sortira le jour de la sortie de la Nintendo Switch 2.

15h03 : Mario Kart World est le premier jeu exclusif de la Nintendo Switch 2. Pas de Mario Kart 9 ou 10 donc. Il s’appelle comme ça puisque les circuits sont à différents endroits de la planète, avec des mondes inédits pour un jeu Mario Kart. Il n’y a plus de circuit à proprement parler, on peut faire du hors piste si on veut ! Il y a 24 joueurs par course. De nouveaux modes font d’ailleurs leur apparition, pour diversifier le jeu. Comme d’habitude avec Mario Kart : ça a l’air cool ! Personne n’imaginait un Mario Kart en open world.

Mario Kart World, le nouveau Mario Kart, sera exclusif à la Switch 2. // Source : Nintendo

15h01 : On commence fort, le nouveau Mario Kart World est la première annonce du jour ! Nouvelle musique, nouveaux circuits et course avec plein de personnages au programme. Il y a des nouvelles dynamiques, comme un objet pour grandir ou des niveaux où l’on rebondit contre des murs. On peut aussi se transformer en objets.

Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

15h00 : C’est parti pour la plus grande conférence Nintendo depuis huit ans ! Dans quelques instants, la Switch 2 sera officiellement la dernière console du constructeur japonais ! 😍

Nintendo Direct Switch 2. // Source : Nintendo

14h50 : Plus que 10 minutes de patience. Nous connaîtrons bientôt la signification du bouton C. Le chat s’excite beaucoup sur un détail : le Nintendo Direct est en 4K. Certains internautes semblent penser qu’il s’agit d’une preuve que les jeux Switch 2 seront en 4K !

14h38 : Le live a commencé sur YouTube. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes !

La première image sur la chaîne YouTube de Nintendo. // Source : Capture Numerama

14h30 : Plus que 30 minutes à attendre pour l’annonce de la Nintendo Switch 2. Quelques leaks commencent à apparaître un peu partout, notamment sur les jeux du jour. On ne va rien vous divulgâcher : réponse dans une demi-heure (on a hâte !)

