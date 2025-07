Lecture Zen Résumer l'article

C’est le moment parfait pour se (re)plonger dans l’univers riche de Destiny 2. Bungie réserve une belle surprise aux joueuses et aux joueurs en rendant l’intégralité du contenu du jeu accessible gratuitement pour une durée limitée.

Sorti en 2017, le jeu multijoueur Destiny 2 est depuis passé à un modèle free-to-play, avec une partie significative du contenu accessible gratuitement. Les extensions et campagnes majeures restent, de leur côté, payantes. Vous avez en ce moment, et jusqu’au 22 juillet 2025, la possibilité de profiter de Destiny 2 et de toutes ses extensions gratuitement (The Witch Queen, Lightfall et The Final Shape), pour toutes les plateformes sur lesquelles se trouve le jeu. Cet événement lancé le 8 juillet par Bungie inclut aussi les trois nouveaux épisodes (Echoes, Revenant, et Heresy), jouables sans aucun frais supplémentaire.

Les nouveaux venus sur Destiny 2 seront sûrement noyés de choses à faire et à découvrir, tant le jeu a à offrir, y compris dans les contenus habituellement disponibles gratuitement. En revanche, si vous jouez depuis longtemps à Destiny 2 sans avoir mis la main au portefeuille, ces deux prochaines semaines sont une bonne opportunité pour vous immerger davantage dans l’expérience. Tout ce que vous gagnez durant cette période (argent, équipement, titres et cosmétiques) est conservé, même si vous décidez de vous passer des extensions plus tard.

Destiny 2 : Année de la Prophétie // Source : Bungie

Un joli coup marketing bien ficelé

Depuis presque dix ans maintenant, l’univers du jeu développé par Bungie s’est considérablement étoffé grâce à deux opus, de nombreuses extensions majeures, et une multitude de mises à jour. Le 15 juillet 2025 marque ainsi l’arrivée d’une nouvelle extension baptisée Les Confins du Destin. Un DLC payant, non inclus dans la période de gratuité, qui s’annonce comme l’un des plus gros depuis la sortie du jeu, selon un live des développeurs diffusé le 24 juin 2025 sur la chaîne Twitch du jeu.

Pour l’occasion, une édition Destiny 2 : Année de la Prophétie, qui contiendra aussi la future campagne Renegades, est prévue pour le 15 juillet 2025 au prix de 79,99 € sur PC, Xbox et PS5. Cette période de gratuité du jeu est donc un joli appel à dépenser pour les futures campagnes, voire à relancer un jeu qui a tant changé ces dernières années.

