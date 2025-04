Lecture Zen Résumer l'article

Lors du Nintendo Direct ce 2 avril 2025, en même temps que la présentation de la Switch 2, Nintendo a présenté Mario Kart World. Un opus plus ambitieux, au design revu et avec des courses à 24 joueurs. Le jeu sortira-t-il aussi sur la première Nintendo Switch ?

Ce mercredi 2 avril 2025, c’est le Nintendo Direct le plus important de l’année : celui qui présente enfin la Nintendo Switch 2. Le constructeur japonais en a profité pour annoncer un nouveau jeu, Mario Kart World (ou Mario Kart 10, officieusement), le dixième opus très attendu des joueurs Switch et qui se veut plus ambitieux. Trop ambitieux pour sortir sur la première Switch ?

Mario Kart World sortira (pas) sur Switch 1

Mario Kart World a été annoncé pour la Switch 2 : mais sera-t-il disponible pour les dizaines de millions de propriétaires de la première Switch ? Non, Nintendo l’a clairement annoncé : Mario Kart World est un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2. On peut supposer que la première console hybride de Nintendo n’est pas assez puissante pour faire fonctionner ce nouveau jeu de course.

Mario Kart World, le nouveau Mario Kart, sera exclusif à la Switch 2. // Source : Nintendo

Les propriétaires de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch Oled ne pourront pas profiter du jeu. Impossible de jouer via la cartouche de jeu ou de le télécharger depuis le Nintendo eShop.

Les joueurs auront davantage de détails le 17 avril prochain à partir de 15 heures, lors d’un prochain Nintendo Direct. Pour le moment, on ignore quand le jeu sortira (il sortira en même temps que la console), ni à quel prix : il faudra attendre cette conférence pour en savoir plus.

Le meilleur Mario Kart jamais créé

Le plus grand changement, c’est le nombre de participants : dans le précédent opus, jusqu’à 12 karts pouvaient s’affronter sur la piste. Dans Mario Kart 10, c’est le double : jusqu’à 24 participants. De quoi augmenter le rythme des parties, faire changer les places jusqu’à la ligne d’arrivée et faire des remontadas au dernier moment.

Ce changement devrait apporter une nouvelle dimension au jeu de course. Un changement qui explique aussi pourquoi ce nouveau Mario Kart ne sera pas disponible sur la première Switch : afficher 24 participants dans un environnement aux graphismes encore plus poussés rendrait le jeu injouable.

Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Ce Mario Kart intègre de nouveaux circuits et environnements. Il y a tout d’abord le Mario Bros Circuit qui se situe dans le désert et qu’on ne connaissait pas. Dans « l’histoire » du jeu, Yoshi a même un restaurant, le Yoshi’s Drive. En parlant de circuits, Mario Kart World s’inspire de Mario Kart Tour (qui fait office de Mario Kart 9) avec des circuits dits évolutifs. Il y a plusieurs chemins possibles après la ligne de départ.

Enfin, Mario Kart 10 a revu le design des personnages, notamment pour se rapprocher du rendu du film d’animation Super Mario Bros.. Cela se remarque particulièrement pour Donkey Kong, qui ressemble davantage aux anciens jeux.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama