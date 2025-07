Lecture Zen Résumer l'article

Annoncée depuis des lustres, la série live action adaptée de l’univers d’Assassin’s Creed prend enfin de l’épaisseur. Roberto Patino et David Wiener, les deux showrunners, se sont exprimés et les choses bougent enfin dans la bonne direction, pour cette production associant Ubisoft et Netflix.

Cela fait maintenant bien trop longtemps que l’on entend parler du projet d’une série live-action adaptée de la saga Assassin’s Creed. Il faut en effet remonter à 2020, et à ce court communiqué encore disponible sur le site d’Ubisoft, pour trouver une trace de l’officialisation du projet, attaché à la plateforme Netflix. Les fans ont dû trouver le temps long depuis, mais les choses semblent désormais en bonne voie, selon une annonce d’Ubisoft publiée le 17 juillet 2025.

La série est donc liée à deux noms : Roberto Patino (Westworld, Prime Suspect, Sons of Anarchy) et David Wiener (Fear the Walking Dead), qui endossent la triple casquette de créateurs, showrunners et producteurs délégués. « Nous sommes fans de la saga Assassin’s Creed depuis le premier jeu de 2007 », prétendent-ils.

Et à Peter Friedlander, vice-président des séries chez Netflix, d’ajouter : « Guidée par le talent de Roberto Patino et David Wiener, l’équipe a soigneusement créé une aventure épique qui honore l’héritage de la franchise Assassin’s Creed et invite aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus à ressentir l’excitation de la Confrérie, comme jamais auparavant ».

La série Assassin’s Creed de Netflix parlera des Assassins et des Templiers

On comprend alors que cette série Assassin’s Creed a navigué entre plusieurs directions pendant toutes ces années, mais qu’elle semble désormais entre de bonnes mains, et avec la bonne formule. Robert Patino et David Wiener ne cachent pas leur joie : « Chaque jour où nous travaillons sur cette série, nous sommes à la fois enthousiastes et honorés par toutes les possibilités qu’ouvre Assassin’s Creed. Au-delà de son ampleur, du spectacle, du parkour et des sensations fortes, il y a un socle pour raconter une histoire humaine essentielle — celle de personnes en quête de sens, aux prises avec des questions d’identité, de destinée et de foi. Il s’agit de pouvoir, de violence, de sexe, de cupidité et de vengeance. Mais plus que tout, cette série parle de la valeur du lien humain, à travers les cultures, à travers le temps. Et elle évoque ce que nous risquons de perdre, en tant qu’espèce, lorsque ces liens se brisent. »

La série reprendra bien évidemment à son compte la guerre que se livrent les Templiers et les Assassins. Ces deux factions, au cœur des différents jeux (même si c’est parfois relégué au second plan), ont des objectifs distincts : « L’une cherchant à déterminer l’avenir de l’humanité par le contrôle et la manipulation, tandis que l’autre lutte pour préserver le libre arbitre ».

À en croire le synopsis, la série Assassin’s Creed de Netflix s’appuiera sur le concept permettant de parcourir diverses époques, articulées autour d’événements historiques majeurs. A priori, la technologie Animus sera de la partie pour justifier ses voyages dans le temps et, ainsi, nous faire revivre différents moments de l’Histoire.

Il reste à voir comment les scénaristes comptent articuler la structure (un épisode = une époque ?), et comment les producteurs comptent financer ces escapades qui demandent des moyens colossaux (en matière de costumes et de décors). Les jeux nous ont quand même fait passer de la Grèce antique (400 avant Jésus-Christ) à l’époque victorienne (XIXe siècle).

On espère en tout cas que Netflix fera mieux que la Fox, qui s’était essayée à l’adaptation au cinéma avec un casting ambitieux (Michael Fassbender, Marion Cotillard). Le résultat était à la fois risible et assez peu respectueux de l’ADN de la saga. S’il veut éviter une nouvelle déconvenue, Ubisoft devra mieux surveiller le projet, et s’inspirer éventuellement de ce que fait Amazon avec Fallout.

