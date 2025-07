Lecture Zen Résumer l'article

New Line Cinema et Warner Bros. ont diffusé la première bande-annonce du film Mortal Kombat 2, la suite du reboot sorti en 2021. Au programme : des combats, du sang et beaucoup, beaucoup de Karl Urban. La star de la série The Boys prête ses traits à Johnny Cage.

Karl Urban, star de la série The Boys, va-t-il sauver le film Mortal Kombat 2 ? Il tentera en tout cas de sauver le monde dans cette suite du reboot diffusé en 2021, et toujours réalisée par Simon McQuoid. Après un premier opus décevant, en dépit de belles séquences d’action, les producteurs ont compris qu’il fallait être plus respectueux de l’esprit des jeux vidéo. Et Karl Urban sera assurément l’immense argument de cette nouvelle adaptation centrée sur Johnny Cage.

Dans le rôle d’un acteur arrogant (et un peu ringard), recruté par des guerriers pour participer à un tournoi mortel, Karl Urban donne tout. Son charisme éclate à l’écran et il incarne avec beaucoup de justesse le personnage tête-à-claque de l’univers de Mortal Kombat. En tout cas, on ne voit que lui dans la bande-annonce diffusée le 17 juillet 2025 et les scénaristes semblent avoir relégué le héros du premier opus — Cole Young — au second plan.

Mortal Kombat 2 a l’air mieux que Mortal Kombat

Les fans de la célèbre saga de jeux de combat risquent d’être bien plus convaincus par cet aperçu, comparé au film d’avant. Ils seront déjà ravis d’apprendre qu’il y aura bien un tournoi, pour lequel Johnny Cage est recruté par Raiden (Tadanobu Asano) et Sonya Blade (Jessica McNamee). Quelques personnages du premier opus feront leur retour, à l’instar de Scorpion, interprété par Hiroyuki Sanada.

On retrouve aussi l’appétence pour le gore et la violence graphique extrême. En moins de 3 minutes, on voit un personnage se faire empaler ou encore un ninja se faire découper en deux. Si vous n’aimez pas le sang, passez votre chemin. Mortal Kombat 2 respectera aussi certaines punchlines emblématiques, comme le « Finish him ! » préfigurant une exécution particulièrement violente. On espère qu’elles seront suffisamment élaborées pour se rapprocher des jeux vidéo — qui vont très loin dans ce domaine.

Mortal Kombat 2. // Source : Warner Bros.

Tout a l’air un peu kitsch dans ce Mortal Kombat 2 (y compris certains effets spéciaux et la surabondance de fonds verts), mais c’est justement l’orientation qu’il faut pour accepter l’univers si particulier de la saga. La sortie est prévue pour le 22 octobre au cinéma.

