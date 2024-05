Lecture Zen Résumer l'article

Supergiant Games a lancé l’accès anticipé d’Hades 2, uniquement sur PC, en attendant la version finale. Mais le contenu proposé par le rogue-lite est déjà suffisamment dense et de qualité pour se ruer dessus sans réfléchir.

Pour le lancement d’Hades 2, Supergiant Games a opté pour une approche ultra prudente. Il y a d’abord eu un test technique, auquel les personnes intéressées ont dû s’inscrire dans l’espoir d’essayer le jeu en avant-première. Il n’a duré que quelques jours (alors qu’il aurait pu durer un mois) et, dans la foulée, depuis le 6 mai 2024, le studio propose une version en accès anticipé d’Hades 2.

Sur la page Steam, on peut lire la note suivante : « ce jeu en accès anticipé peut changer ou ne pas changer de façon significative. Si celui-ci ne vous intéresse pas dans son état actuel, vous devriez peut-être attendre qu’il se développe davantage ». Un accès anticipé, susceptible de représenter un frein à l’achat, permet aux développeurs de lancer une version inachevée d’un jeu et de le faire évoluer ensuite. Hades 2 restera en l’état jusqu’en 2025, a prévenu Supergiant Games, qui travaille sur des nouveautés. Mais il ne faut pas se fier à ce qui est écrit : l’accès anticipé d’Hades 2 est déjà très fourni.

Le début d’une run dans Hades 2. // Source : Supergiant Games

Hades 2 est déjà fort complet, alors que sa vraie sortie n’est pas pour maintenant

D’après les dires de Supergiant Games, nous serions donc à plus de six mois de la sortie de la version définitive d’Hades 2. Pourtant, après plus de dix heures passées sur le jeu sous sa forme actuelle, il n’est pas interdit d’affirmer que l’expérience est déjà aboutie. Ainsi, on n’a pas eu à déplorer un seul bug à l’horizon (on y joue sur l’Asus Rog Ally, un PC-console qui est la plateforme idéale), tandis que le contenu dépasse les attentes.

L’échelle d’Hades 2 est d’ores et déjà plus étendue que la version finale d’Hades. Tout juste déplore-t-on quelques manques çà et là. Ainsi, les personnages de Charon et Narcisse arborent le même portrait quand on leur parle. Un défaut assumé par Supergiant Games, qui fait savoir dans une FAQ qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir, y compris dans le domaine artistique. Après trois ans de production, l’accès anticipé lui donne du temps supplémentaire, tout en permettant aux impatients de découvrir la suite d’un des meilleurs jeux de ces dernières années. De la même manière, l’histoire n’est pas encore terminée.

Un combat dans Hades 2. // Source : Supergiant Games

Qu’à cela ne tienne, il serait dommage de se priver de ce qu’Hades 2 offre déjà aujourd’hui sous prétexte qu’il n’est pas fini. Pour l’argent qu’il demande (28,99 €, un tarif qui pourra augmenter), il est d’une générosité débordante. En toute franchise, on a vu des jeux en accès anticipé dans un état bien plus inquiétant (Palworld, lancé en janvier, affiche par exemple de sérieuses lacunes techniques). Supergiant Games a déjà abattu un travail monstrueux et cela se ressent dans l’expérience. Il n’y a pas tromperie sur la marchandise, et on peut foncer tête baissée sans se sentir lésé. En prime, au regard de l’excellence à laquelle prétend Hades 2, on n’ose imaginer le jeu dans son état final. Pour ainsi dire, des studios doivent envier Supergiant Games, qui offre une leçon d’accès anticipé.

Celles et ceux qui ont dévoré Hades ne seront pas dépaysés en découvrant Hades 2. La philosophie — une course éperdue face à divers ennemis, mais freinée par des échecs répétés — est similaire, mais il y a quand même de petites évolutions qui donnent le sentiment d’assister à un renouveau (y compris dans les environnements traversés et les ennemis rencontrés). On pense à l’intégration de l’artisanat ou encore à la possibilité de tisser des liens encore plus profonds (en prenant des bains), sans oublier les nouvelles têtes et la manière dont Mélinoé peut gagner en puissance. Hades 2 introduit aussi des zones plus ouvertes, même si elles n’encouragent finalement que très peu l’exploration (il y a une marge de progression là-dessus). Ces mécaniques risquent d’évoluer avec le temps, mais il y a une base bien solide. Enfin, visuellement, Hades 2 est prodigieux.

