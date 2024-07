Lecture Zen Résumer l'article

Pour tuer le temps pendant les vacances, voici 5 jeux à emmener partout avec vous : Minami Lane, Pile-Up Poker, Alto’s Odyssey, Broken Lens et Tears of the Kingdom.

Minami Lane, jeu de gestion en mode uwu

Gérer une rue commerçante, ça ne ressemble pas beaucoup à une activité chill et apaisante pour des vacances. Mais avec Minami Lane, ça devient une parenthèse toute douce et très souvent ponctuée de « awwww ». Avec ses graphismes kawaii joliment enrobés dans des tonalités sépia, ce petit jeu créé par le binôme français Doot et Blibloop nous enveloppe dans une ambiance cosy où s’enchaînent les mignonneries à base de chats à caresser et de raton-laveur farceur.

Après avoir disposé les différents bâtiments customisables (maison, fleuriste, bubble tea, stand de ramen…), vous devrez adapter les produits et recettes proposés pour satisfaire les envies et attentes des habitants que vous pourrez voir ensuite interagir avec votre jolie petite ruelle. Simple, mais finalement riche, Minami Lane propose cinq missions principales pour deux grosses heures de jeu et un mode bac-à-sable dans lequel revenir à l’envi.

Pile-Up Poker, un puzzle game addictif

Pour le coup, aucun problème pour accéder à ce jeu car, non seulement il est gratuit, mais en plus il est jouable sur navigateur, y compris sur smartphone grâce à une interface parfaitement pensée pour écran tactile. Il faut dire que son créateur, Zach Gage, n’en est pas à son coup d’essai. C’est même un génial spécialiste du « twist » de grands classiques sur mobiles, dont FlipFlop Solitaire et Good Sudoku, deux indispensables dans leur genre (et dispos en version + dans l’offre Apple Arcade).

Pile-Up Poker est une espèce de Solitaire régit par les règles du poker. On se voit remettre quatre mains successives de cinq cartes (dont une à défausser à chaque fois) à disposer stratégiquement sur un plateau de seize cases. L’idée est de les combiner verticalement et horizontalement selon les règles du Poker (paire, full, couleur, etc.) pour multiplier leur valeur et exploser les scores. Ça n’a l’air de rien de prime abord, mais plus on joue, plus la richesse de la mécanique se révèle. Aussi brillant qu’addictif !

Alto’s Odyssey, du flow et du zen

Avec la torpeur estivale, on n’a pas toujours la motivation pour les gameplay trop complexes et les maniabilités avec quarante combinaisons de boutons. Ma solution dans ces cas-là : un bon vieux endless runner. En l’occurrence, pas n’importe lequel, Alto’s Odyssey, là encore, pour son ambiance hyper zen et ses graphismes somptueux dévoilant des décors oniriques vraiment dépaysants.

Pour le principe, c’est vraiment pas compliqué : on commande une silhouette en snowboard d’une simple pression sur l’écran pour le faire sauter. Le but est simplement de se lisser guider par les éléments du décor, ramasser des bonus et, surtout, éviter de s’écraser n’importe comment. Un jeu qui mise donc tout sur le flow avec juste une petite touche de poésie tout à fait bienvenue.

Broken Lens, cherchez les erreurs

On a toutes et tous au moins une fois craqué pour un magazine de jeux à griffonner une fois sur le train ou sur la plage, et, entre deux mots-fléchés niveau 4 infaisables, pris finalement bien plus de plaisir à faire ce petit jeu des 7 erreurs calé dans les pages enfants insérés dans les pages centrales. Broken Lens, c’est exactement cela.

De chaque côté de l’écran, deux versions d’un même tableau se déploient et vous devez simplement les scruter et fouiller jusque dans les moindres détails pour dénicher les anomalies qui s’y cachent. La direction artistique très colorée et mignonne mise en plus sur un effet de profondeur intéressant qui apporte un peu de challenge. Tout cela se fait sur fond de musique douce ce qui transforme le jeu en expérience quasi hypnotique. Parfait pour se détendre !

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l’indispensable pour s’évader

Qui dit vacances, dit souvent longs trajets en train et voiture ou, pire, temps foireux qui vous oblige à rester à l’abri dans votre Quechua ou votre Airbnb trop petit. Est-ce que ce n’est pas la parfaite occasion de vous évader dans un open world fantastique à la durée de vie semblant infinie ?

Alors, oui, n’oubliez pas de caler le dernier Zelda sur votre Switch. Avec ses îles perchées dans les nuages, ses souterrains sombres et ses plaines verdoyantes, mille aventures vous y attendront. Il sera autant propice aux balades sans but dans un monde enchanteur qu’à de l’aventure périlleuse ou des expérimentations avec son gameplay autorisant des assemblages fous avec des éléments du décor. S’il ne vous en faut qu’un seul, c’est bien lui !

