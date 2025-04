Lecture Zen Résumer l'article

La version Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera associée à une application qui fournira divers bonus. L’un d’eux corrige un gros défaut survenant au cours des aventures de Link.

Si vous avez joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild et de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, alors vous savez que Nintendo a fait un choix étonnant pour la gestion de l’arsenal. Dans ces deux aventures de Link, les armes cassent à force d’être utilisées. Et, pire, certaines peuvent vraiment casser vite. Ce choix réaliste, mais frustrant, pousse à expérimenter et à tester différentes options pour se défendre. Seule la Master Sword est incassable, mais son usage est limité.

Lors de la grande révélation de la Switch 2, Nintendo a annoncé des portages de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, avec des améliorations visuelles susceptibles de faire la différence (la fluidité en tête). Ces versions s’appuieront sur d’autres nouveautés, notamment l’association à une application compagnon qui fournira divers bénéfices. L’un d’eux permettra de réparer ses armes.

L’application Zelda Notes donne accès à une roulette avec des bonus. // Source : Nintendo

On pourra réparer ses armes dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom

Ce détail a été repéré par Zeltik, créateur de contenu suivi par près de 800 000 abonnés. Dans sa vidéo portant sur ses impressions, publiée le 12 avril, il évoque l’une des fonctionnalités de l’application intitulée Zelda Notes, intégrée à la Nintendo Switch App. Comme l’indique l’entreprise japonaise sur son site officiel, « Zelda Notes est un service exclusif aux versions Nintendo Switch 2 Edition de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. » Un abonnement au service Nintendo Switch Online ne sera pas nécessaire pour en profiter.

Dans Zelda Notes, on pourra donc accéder à un tirage, qui donnera accès à un bonus quotidien. Il sera variable : un plat spécifique, des recharges pour ses cellules d’énergie, la restauration de sa santé/de son endurance, ou encore la possibilité de réparer ses armes. A priori, on ne pourra pas abuser du système, puisque la roulette se réinitialisera automatiquement toutes les 24 heures.

Ce changement est-il révolutionnaire ? On pourrait croire que l’opportunité de réparer ses armes dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom rendra la vie des joueurs et des joueuses un peu trop facile. C’est tout à fait vrai, mais le caractère aléatoire des récompenses quand on active la roulette pallie leur puissance, leur utilité et leur efficacité. À moins d’être très chanceux, il est peu probable d’avoir un tirage toujours favorable et adapté à ses besoins. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un petit coup de pouce bienvenu, dont on pourra profiter de temps en temps.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama