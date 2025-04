Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] En plus de nouveaux titres exclusifs à la Switch 2, Nintendo a dévoilé quelques surprises, comme la ressortie de certains jeux Switch première génération, labellisés « Switch 2 Edition ». C’est le cas des deux Zelda, actuellement en précommande et prévus pour la sortie de la console, le 05 juin 2025.

Nintendo a dévoilé officiellement sa Switch 2 dans une vidéo de présentation des fonctionnalités de la machine et des jeux disponibles au lancement et dans les mois qui suivent. Parmi les nouveautés et les suites attendues se trouvent des rééditions de titres qui ont fait les heures de gloire de la première Switch.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est prévu pour la sortie de la Switch 2, le 05 juin 2025. Il est disponible en précommande au prix de 59,90 € en version physique sur le site de Leclerc.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est aussi prévu pour le 05 juin 2025. Il est disponible en précommande au prix de 59,90 € en version physique sur le site de Leclerc.

Quelles nouveautés pour ces rééditions ?

Les Zelda de la Switch ont le droit à une petite cure de rajeunissement pour la sortie de la console, le 05 juin 2025. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom profiteront d’une meilleure résolution et d’un framerate améliorés, avec une prise en charge du HDR. Une nouvelle fonctionnalité fait aussi son apparition. Baptisée Zelda Notes, elle vous permettra de vous guider dans la recherche des Korogus et des sanctuaires, via un assistant vocal, un peu comme si vous utilisez un Google Maps d’Hyrule. Il sera désormais possible de partager vos créations de Tears of the Kingdom par QR Codes.

Zelda Notes sera accessible via l’application mobile Nintendo Switch. Notez que ces deux rééditions sont disponibles en dématérialisés et en version physique, mais aussi via une mise à jour à acheter si vous possédez déjà les versions Switch. Aucun prix n’a pour l’instant été communiqué pour cet upgrade. Notez que la mise à jour sera gratuite si vous êtes abonné au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

C’est quoi, Zelda Breath of the Wild ?

Breath of the Wild fut pour beaucoup une redécouverte magique de la saga au goût de liberté. L’exploration est ici au cœur de l’aventure, dans un Hyrule aussi vaste que fascinant. Nintendo a su s’affranchir des nombreux codes du monde ouvert pour proposer quelque chose de nouveau, maintes fois copié depuis. Cette liberté prend vie dans la possibilité d’escalader n’importe quelle paroi et d’aller où le vent vous portera, et au gré de vos envies.

La confiance que Nintendo a en son monde est évidente, tant les joueuses et les joueurs ont une liberté d’action totale sans pour autant casser le jeu. Entre les sanctuaires disséminés dans tout Hyrule, les quêtes secondaires et la quête principale, ce Zelda est suffisamment balisé pour ne jamais perdre l’objectif de vue, tout en ayant une liberté inédite. La superbe direction artistique et la musique minimaliste offrent un jeu propice à l’émerveillement.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild // Source : Nintendo

C’est quoi, Zelda Tears of the Kingdom ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et se déroule dans le même Hyrule, quelques années plus tard, dans un récit qui gagne en épaisseur. Ce second opus pousse plus loin la narration environnementale, et laisse aux joueuses et aux joueurs le soin de construire, littéralement, leur Hyrule. Le monde, maintenant sur plusieurs niveaux, se parcourt avec le même émerveillement et une nouvelle composante « bricolage » amusante. Plutôt que de contourner les barrières du jeu, Nintendo vous autorise, avec des outils à votre disposition, à façonner vos véhicules, armes, et plus encore, comme vous le sentez.

Cette liberté de création, accompagnée d’une direction artistique toujours sublime, une superbe gestion de la lumière et un environnement immense, font de cette suite un titre encore plus fou et magnifique.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture YouTube

Les points à retenir sur ces rééditions de Zelda pour la Switch 2 :

Meilleure résolution, framerate amélioré et prise en charge du HDR

L’application Zelda Notes pour se balader dans Hyrule

Une mise à jour à prix doux si vous possédez déjà les jeux

