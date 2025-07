Lecture Zen Résumer l'article

Un analyste travaillant pour une société d’investissement a partagé des prévisions invraisemblables à propos de GTA 6. Selon lui, le titre de Rockstar Games va générer 7,6 milliards de dollars en seulement 2 mois. Soit quasiment autant que GTA 5 en… 10 ans.

Avec le lancement de GTA 6 au mois de mai prochain, les analystes, observateurs et autres investisseurs risquent de s’en donner à cœur joie au moment de partager leurs prévisions concernant le lancement du titre de Rockstar Games. Directeur au sein de Konvoy Ventures, société d’investissement, Josh Chapman a lancé les hostilités le 15 juillet 2025, depuis son compte LinkedIn. Et il présage un très, très grand démarrage pour le blockbuster de Rockstar Games.

Ainsi, selon, Josh Chapman, GTA 6 générera un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars en à peine 2 mois. « Ce sera le plus grand lancement de tous les temps pour un jeu vidéo, battant des records de joueurs, de vues et de revenus », prédit-il. Il estime alors que le jeu sera rentabilisé en un seul mois, partant du principe que son budget a atteint les 2 milliards de dollars — ce que n’a jamais confirmé l’éditeur Take-Two Interactive.

Non, GTA 6 ne fera pas 7,6 milliards de dollars en deux mois

Le chiffre avancé par Josh Chapman paraît invraisemblable. Et il l’est assurément. Si GTA 6 rencontrera à coup sûr un immense succès, atteindre aussi rapidement un tel chiffre d’affaires paraît peu plausible. À titre de comparaison, GTA 5 a généré presque autant, mais en l’espace de 10 ans. Sa suite peut aller beaucoup plus vite au regard de l’engouement, mais entre 10 ans et 2 mois, il y a un gouffre.

Le fait est que Josh Chapman base ses prédictions sur des arguments qu’il prend pour acquis, et qui n’ont jamais été officialisés. Ainsi, il pense que GTA 6 coûtera 80 $ et qu’il offrira une plateforme de création comparable à l’Unreal Editor pour Fortnite — générant tout à la fois du trafic et des revenus récurrents. Ce serait une évolution plausible de GTA Online, mais sera-t-elle lancée en même temps que GTA 6 ? En 2013, Rockstar Games avait attendu quelques semaines avant d’ouvrir l’accès à GTA Online.

En tenant compte du prix de 80 $ et en excluant d’éventuelles versions plus onéreuses, il faudrait que GTA 6 se vende à 95 millions d’exemplaires en 2 mois. C’est plus que le nombre actuel de propriétaires de PlayStation 5 (un peu moins de 80 millions). En ajoutant les quelques 30 millions de Xbox Series S et Xbox Series X en circulation, on arriverait à 110 millions d’acheteurs potentiels. On peut en ajouter 10 de plus d’ici à mai 2026, ce qui ferait 120 millions et donnerait donc un taux d’achat de 80 %. C’est inimaginable.

Chris Klippel, journaliste spécialiste de la saga Rockstar Games, rappelle sur X : « Oui enfin, GTA 5, c’est même pas 2 milliards en 3 mois. Malgré 1 milliard en 3 jours. Faut juste doser. Si le jeu fait 2,5 milliards la première année, ce sera déjà historique en fait. » Pour rappel, GTA 5 est d’abord sorti sur PS3 et Xbox 360, deux consoles qui étaient en fin de vie en 2013 et qui cumulaient environ 160 millions d’exemplaires vendus.

