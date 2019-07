Nintendo a transformé la Switch en gamme, avec une version Lite plus petite et moins pourvue en fonctionnalités. Dimension, poids, joy-con, dock, autonomie : quelles différences entre l'originale et la Switch Lite ? On fait le point.

Nintendo a décidé de transformer la Switch en gamme. Désormais, on pourra acquérir la version classique, disponible depuis mars 2017, ou opter pour la Lite, moins chère car privée de certaines fonctionnalités clés. Cette nouvelle mouture attendue pour le 20 septembre est une version exclusivement portable, sans dock.

Outre les modes d’usage, il y a d’autres différences entre les deux machines. On fait le point sur les caractéristiques qui distinguent les deux consoles amenées à cohabiter dans les rayons et destinées à des publics qui ne partagent pas les mêmes besoins.

Dimension, poids, écran, joy-con

Comme son nom l’indique, la Switch Lite est plus petite que la Switch. Elle perd un centimètre sur la hauteur et trois centimètres sur la longueur — avec une épaisseur similaire. Ces dimensions revues à la baisse s’accompagnent de la réduction de la diagonale d’écran : de 6,2 pouces, on passe à 5,5 pouces. La définition reste la même — 1 280 x 720 pixels — et la dalle est toujours tactile. Sur la balance, la Switch Lite pèse 275 grammes (contre 398 grammes).

Toujours côté design, la nouvelle déclinaison a des Joy-Con fixes (impossible de les détacher) et ne dispose pas de la béquille — très fragile — qui permet de jouer en mode table. On remarque aussi l’intégration d’une vraie croix directionnelle — un gros plus pour l’ergonomie dans certains jeux (exemple : ceux de combat). Autrement, on retrouve les mêmes boutons, disposés à l’identique.

Par ailleurs, là où la Switch se contente d’une seule couleur (gris foncé) avec des Joy-Con de couleurs variés, la Lite proposera du choix (bleu turquoise, jaune, gris)

On récapitule les différences de design :

Switch Switch Lite Dimensions 102 x 239 x 13,9 mm 91,1 x 208 x 13,9 mm Poids 398 grammes 275 grammes Écran tactile 6,2 pouces 5,5 pouces Définition 1 280 x 720 pixels Hauts-parleurs Stéréo Joy-Con Détachables Fixés Béquille Oui Non Couleurs Gris Bleu turquoise, jaune et gris

Dock, compatibilité, autonomie

Outre les modifications esthétiques qui permettent de la rendre plus transportable, la Switch Lite abandonne quelques fonctionnalités. À commencer par celle qui constitue pourtant le message marketing entendu lors de la présentation : la possibilité de jouer partout, comme on veut, quand on veut. Avec la Lite, ce sera du portable ou rien. Vous ne pourrez pas brancher la Switch Lite sur un téléviseur et vous ne pourrez pas la poser sur une table. En ce sens, Nintendo la définit comme « une console compacte et légère avec commandes intégrées ». En bref, une console DS.

Dès lors, ne seront utilisables que les jeux compatibles avec le mode portable. Soit quasiment l’intégralité du catalogue. Sans acquérir de Joy-Con supplémentaires, vous ne pourrez pas jouer au Nintendo Labo, à 1-2-Switch ou encore à Super Mario Party (pour ne citer que ces exemples). Un petit symbole est visible sur les boîtes de jeu physiques afin de savoir s’il est compatible ou non.

On le précise quand même : la Switch Lite ne sera ni plus ni moins puissante que la Switch. Plus anecdotique (quoique), la Switch Lite dit au-revoir aux vibrations HD (tant pis pour l’immersion) et la caméra infrarouge à détecteur de mouvements (utilisée pour que la magie opère dans Nintendo Labo, notamment). Pour le stockage, on reste sur du 32 Go en interne, avec possibilité d’augmenter l’espace via une carte microSD.

Terminons par l’autonomie : Nintendo l’annonce sensiblement meilleure. On passerait d’une session de 3 à 4 heures sur un titre gourmand comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, le chargeur est fourni.

On récapitule les différences au niveau des fonctionnalités :

Switch Switch Lite Mode(s) d’usage Portable, télé, table Portable Dock Oui Non Compatibilité avec les jeux Switch Totale Partielle (au cas par cas) Vibrations HD Oui Non Caméra IR Oui Non Autonomie (sur Zelda) 3 heures 4 heures

Prix

Aujourd’hui, on trouve la Switch normale aux alentours des 299 euros. La Switch Lite sera lancée à 199 dollars, avec quelques incertitudes encore sur le prix qui sera pratiqué en France (199 euros ou un peu plus).

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte