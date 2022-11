Un fan de Pokémon Violet et Écarlate a partagé deux clips d’un « mod » permettant au jeu de tourner à 60 fps. Une image fluide, ça change tout.

Pokémon Violet et Écarlate est un immense succès. Il est aussi une grosse déception pour beaucoup de joueuses et de joueurs en raison de graphismes désastreux. Mais un fan a peut-être trouvé la solution : rendre le jeu plus fluide. À en juger par ses deux clips partagés sur Twitter le 27 novembre, le résultat est vraiment plaisant.

L’intéressé est visiblement en train de développer un mod pour que Pokémon Violet et Écarlate puisse atteindre un framerate à 60 fps. Avec un plus grand nombre d’images par seconde, l’aventure revit. C’est ce qu’on peut apprécier des deux séquences partagées par theboy181 : une ballade sur une monture et un raid (combat contre un Pokémon puissant). Dans les deux cas, le gain en qualité est sensationnel.

Pokémon mérite un beau jeu

Voir Pokémon Violet et Écarlate avec un rendu aussi fluide est une sacrée claque. Un meilleur framerate apporte un confort visuel indéniable — ça accroche moins les yeux — et donne l’impression que tout est plus beau. En ressort une image beaucoup plus agréable à regarder, avec certains détails qui ressortent mieux. On rêve du moment où un jeu Pokémon sera capable d’atteindre un tel niveau de performance de manière officielle. Il faudra a priori patienter jusqu’à la future console de Nintendo, en espérant qu’elle se parera d’une fiche technique suffisante.

Celles et ceux qui jouent à Pokémon Violet et Écarlate sur Nintendo Switch savent combien il est nécessaire de faire preuve d’indulgence pour aimer le jeu. La dette technique est colossale : des ralentissements (surtout quand l’écran est très chargé), des textures et éléments qui s’affichent tardivement (à cause d’une distance d’affichage médiocre), des bugs disgracieux, voire très pénalisants… La moyenne des joueurs affichée sur Metacritic est basse (2,9 sur 10) et certaines personnes n’ont pas hésité à demander un remboursement.

Pokémon Violet et Écarlate // Source : Nintendo

À noter que le mod développé par theboy181 n’est pas encore disponible, et qu’il faudra passer par une version PC de Pokémon Violet et Écarlate pour en profiter (grâce à la magie de l’émulation). Sur Nintendo Switch, le jeu tournera difficilement avec un framerate à 60 fps en raison d’une puissance insuffisante. En parallèle, theboy181 travaille sur d’autres améliorations, comme une meilleure gestion de la caméra. Vous pouvez suivre ses projets à cette adresse.