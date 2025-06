Lecture Zen Résumer l'article

C’est via un message sur le compte officiel de Prince of Persia sur X que les développeurs se sont montrés rassurants quant au remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Oui, le jeu, annoncé il y a 5 ans, est toujours en cours de développement.

Souvenez-vous, nous sommes en septembre 2020 et Ubisoft annonce fièrement, lors de sa conférence Ubisoft Forward, un remake de son titre culte Prince of Persia : Les Sables du Temps, pour une sortie en janvier 2021. Après moult reports et un projet qui est passé de mains en mains entre les différentes antennes d’Ubisoft, c’est finalement l’équipe montréalaise qui récupère le flambeau. Un juste retour des choses puisque c’est à ce studio que l’on doit la création de l’original, sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube.

Yep, we’re still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. 🗡️⏳



This game is being crafted by a team that truly cares, and they're pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step.



Thank you for sticking with us. 💖 pic.twitter.com/9bKjZHjmur — Prince of Persia™ (@princeofpersia) June 16, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

« Nous sommes toujours plongés dans le jeu : nous explorons, construisons et veillons à ce que le sable bouge efficacement. Ce jeu est conçu par une équipe vraiment impliquée, qui met tout son cœur dans chaque étape [de sa création.] » C’est par ces mots, publiés sur X le 16 juin 2025, que le studio relance la machine médiatique, après cinq longues années de développement et de rumeurs. En l’absence d’Ubisoft Forward au Summer Game Fest de cette année, il faut revenir à la conférence de 2024 pour les dernières nouvelles sur le projet. Ubisoft plaçait alors une fenêtre de sortie à 2026.

Des Sables du Temps qui s’enlisent

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est attendu avec une impatience mêlée de nostalgie. Ce classique de l’ère PS2 et Xbox a su redonner un nouvel élan à l’une des plus vieilles licences de jeu vidéo, en plus de marquer un tournant dans le genre action-aventure. Son système innovant de manipulation du temps et d’énigmes, ses acrobaties fluides et ses combats chorégraphiés ont donné le ton aux nombreux jeux qui ont suivi. L’atmosphère orientale envoûtante, quelques années avant le premier Assassin’s Creed, n’est pas pour rien non plus dans le succès du jeu.

Cette illustration du jeu accompagne le message sur X // Source : Ubisoft

Au-delà de la refonte graphique, les joueuses et les joueurs de l’original espèrent surtout des ajustements dans le gameplay et la narration, qui accusent forcément tous deux leur âge. Alors que la saga Assassin’s Creed s’essouffle dans une formule de plus en plus ronronnante, la licence du prince de Perse pourrait bien rebattre les cartes du jeu d’action-aventure chez Ubisoft. Et l’opus Prince of Persia: The Lost Crown, sorti en 2024, en est la preuve éclatante : en s’affranchissant des codes du monde ouvert tentaculaire, une structure plus contenue et maîtrisée peut offrir une expérience tout aussi riche. Après de multiples reports et un développement chaotique, le remake est donc a priori toujours attendu pour 2026 sur toutes les plateformes.

