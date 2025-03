Lecture Zen Résumer l'article

Discrètement, Nintendo a confirmé l’existence de versions Switch 2 de jeux sortis sur la première génération de la console. De quoi espérer avoir des jeux titrés « Switch 2 Edition » améliorés.

Ce jeudi 27 mars, Nintendo organisait son dernier Nintendo Direct avant la présentation complète de la Switch 2 la semaine prochaine. La principale annonce : un nouveau système de cartouches de jeu virtuelles visant à faciliter le prêt de jeux. Mais dans les pages d’explication de cette fonction, on trouve la mention de jeux « Switch 2 Edition ».

Les jeux « Switch 2 Edition » sont officiels

Comme l’a fait remarquer GVG le 27 mars, dans la page d’explication sur les cartouches de jeu virtuelles, on en apprend davantage sur les jeux Switch 2. Dans les petites lignes en bas, Nintendo écrit que « les jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent être chargés que sur une console Nintendo Switch 2. »

Comme quoi, il faut toujours lire les petites lignes

Ce qui suggère que Nintendo prépare des mises à jour des jeux de la première Switch pour sa prochaine console. Pour le moment, on ne sait pas quels sont les jeux concernés, ni combien auront droit à ce traitement de faveur. Néanmoins, cela confirme l’existence de jeux Switch mis à jour pour la Switch 2.

Les jeux Switch seraient encore plus jolis sur Switch 2

Quelles améliorations Nintendo pourrait bien apporter à ces jeux déjà sortis, peut-être depuis plusieurs années ? Nintendo Life rappelle qu’un mode 60 FPS « caché » a été découvert dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Sauf qu’il paraît improbable qu’il soit destiné à la Switch, pas assez puissante. Une rumeur a aussi émergé lors de la gamescom 2023 : The Legend of Zelda: Breath of the Wild aurait été utilisé pour montrer les capacités de la Switch 2. Elle aurait alors fait tourner le jeu avec des performances à la hausse.

Un nouveau jeu Mario Kart ? // Source : Nintendo France

On ignore aussi si ces nouvelles éditions seront des versions indépendantes vendues plein tarif ou des mises à jour gratuites (ou payantes). Pour les jeux (physiques ou numériques) qui ne seraient pas mis à jour, pas de problème : la Switch 2 est rétrocompatible avec tous les jeux Switch.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama