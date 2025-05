Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 est disponible en précommande depuis le début du mois d’avril chez de nombreux revendeurs. Cette nouvelle console sort le 5 juin et il existe un moyen de l’avoir en premier. Voici comment faire.

La Nintendo Switch 2 est bientôt là ! Révélée au grand public le 2 avril 2025, la nouvelle console de Nintendo est attendue avec impatience par les joueuses et les joueurs du monde entier. En France, de nombreux e-commerçants la proposent en précommande depuis plusieurs semaines maintenant, mais c’est La Fnac qui sera parmi les premières enseignes à la vendre.

Pour l’occasion, 10 magasins en France ouvrent leurs portes exceptionnellement à 00 h 01 le jeudi 05 juin 2025 pour vous permettre de vous procurer la console (un peu) avant tout le monde.

Comment être parmi les premiers à jouer à la Nintendo Switch 2 ?

Pour en profiter, il suffit de précommander la console et de choisir l’option Retrait en magasin avant le 30 mai 2025 pour pouvoir la récupérer pendant l’ouverture exceptionnelle de votre Fnac.

Vous pourrez retirer la console dans les magasins participants dès 00h01 le jeudi 05 juin 2025 :

Pour célébrer la sortie, des goodies Nintendo Switch 2 vous attendront en magasin, ainsi que les applaudissements des vendeurs et vendeuses. C’est aussi une bonne occasion de se retrouver entre passionnés.

Quelles sont les nouveautés sur la Nintendo Switch 2 ?

La nouvelle console de Nintendo change de gabarit, et adopte une taille supérieure à la Switch première du nom, avec des dimensions de 116 × 270 × 14 mm pour 530 g (avec les Joy‑Con), contre 102 × 239 × 13,9 mm pour 398 g sur la Switch 1. Cette nouvelle taille permet de caser un écran plus grand, avec une dalle LCD 4K de 7,9 pouces, contre 6,2 pouces précédent. La console est toujours hybride et peut se jouer en mode docker sur votre téléviseur, ou en mode portable.

Les Joy-Con seront aussi plus massifs et intègrent désormais une attache magnétique qui vient remplacer les rails de la première Switch. L’ajout d’un capteur optique permet de les utiliser comme une souris d’ordinateur. Enfin, un bouton permet d’accéder d’une pression à la nouvelle fonction GameChat. Bien sûr, la Switch 2 sera plus puissante et pourra faire tourner de gros triple A dans de bonnes conditions, ce qui faisait défaut à la première Switch.

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Quels jeux précommander avec la Nintendo Switch 2 pour le jour-J ?

Mario Kart World est vendu au prix de 79,99 € en version physique sur La Fnac.

Plus ambitieux que ses prédécesseurs, ce nouveau Mario Kart offre un monde véritable ouvert que les joueuses et les joueurs seront libres de parcourir en solitaire ou entre amis. Les courses se déroulent dans de nombreuses nouvelles régions aux décors variés, avec une composante multijoueur bien évidemment mise en avant, et jusqu’à 24 joueurs.

En dehors du monde ouvert et des nouveaux véhicules, plusieurs nouveautés, comme la possibilité de grimper sur les murs ou de rider sur des rails, viennent enrichir le gameplay. Un mode survie est aussi de la partie, avec des points de contrôle à franchir parmi les premiers pour ne pas être éliminé de la course.

Split Fiction est vendu au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac.

Split Fiction est un titre récent qui prétend déjà au GOTY de 2025. Sa particularité, le jeu est entièrement et uniquement jouable à deux en écran partagé, en local ou en ligne. Il suffit toutefois d’un jeu pour jouer à deux, même en ligne. Le récit mélange le genre de la SF et de la fantasy grâce aux personnages de Mio et Zoé, deux écrivaines que tout oppose. Le gameplay sollicite de la précision et la coordination dans un mélange d’action-aventure, de séquences de plateformes et d’énigmes, avec de nombreuses idées à la minute.

Cyberpunk 2077 Ultimate Édition est disponible en version physique au prix de 69,99 € sur Switch 2.

L’histoire de Cyberpunk 2077 se déroule dans la mégapole futuriste de Night City, où vous incarnez V, un ou une cyber-mercenaire. Lutte des classes et technologie sont au cœur de cette dystopie extrêmement bien écrite et appuyée par une narration et des personnages passionnants. L’extension Phantom Liberty présente dans cette édition ajoute une quinzaine d’heures de jeu.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est aussi prévu pour le 05 juin 2025. Il est disponible au prix de 59,99 € en version physique sur le site de La Fnac. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite directe de Breath of the Wild, et se déroule dans le même Hyrule, quelques années plus tard. Ce second se parcourt maintenant sur plusieurs niveaux, avec plus d’émerveillement et une nouvelle composante « bricolage » amusante qui vous permet de façonner des véhicules ou des armes. La direction artistique est toujours à tomber, avec une superbe gestion de la lumière et un environnement immense.

En passant sur Switch 2, le titre profite d’une meilleure résolution et d’un framerate améliorés, ainsi que d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Zelda Notes, pour vous guider dans l’immensité du jeu.

Notez que The Legend of Zelda : Breath of the Wild est aussi disponible au prix de 59,99 € en version physique pour la Switch 2.

Ces deux rééditions sont aussi disponibles via une mise à jour à acheter si vous possédez déjà les versions Switch, et gratuites si vous êtes abonné au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Yakuza Zero // Source : Sega

Yakuza 0 Director’s Cut est vendu au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac en version physique.

Yakuza Zero est un peu ce que In the Mood for Love est au cinéma : une histoire de deux êtres qui se cherchent sans le savoir, dans les méandres des ruelles étroites d’un quartier. C’est aussi une histoire d’hommes, de ceux qui enlèvent leur veste en les déchirant, et qui aiment la bagarre et les salles d’arcade. Si vous n’avez jamais joué à un jeu Yakuza, cet épisode Zero est parfait pour vous imprégner de l’ambiance du magnifique quartier japonais de Kabukichō. C’est aussi une belle porte d’entrée dans une histoire de vengeance et de rédemption aussi drôle que tragique.

