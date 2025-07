Lecture Zen Résumer l'article

À la suite du State of Play de Sony et de Sucker Punch dédié à Ghost of Yōtei, les réalisateurs du jeu, Nate Fox et Jason Connell, sont revenus sur la structure du monde ouvert.

Le 17 juillet 2025, dans un entretien accordé au site Game Informer, Nate Fox et Jason Connell, tous deux directeurs de la création et réalisateurs de Ghost of Tsushima et Ghost of Yōtei, se sont longuement exprimés sur ce nouveau volet. Dans Ghost of Yōtei, Atsu, la protagoniste, se lance dans une quête de vengeance, traquant un groupe connu sous le nom des Six Yōtei, des seigneurs de guerre qui règnent d’une main de fer sur l’île d’Ezo. Chacun possède son propre territoire, ce qui promet une confrontation unique pour chacun d’eux.

Interrogés sur le monde ouvert, les deux développeurs ont détaillé la manière dont la traque des six Yōtei s’intègre à la structure du jeu. Ghost of Yōtei proposera une approche plus segmentée que son prédécesseur, avec une progression guidée par les cibles principales de l’héroïne. Jason Connell explique : « On ne peut pas choisir un ordre parmi les six, nous croyons vraiment à la structure de l’histoire. Il est primordial de développer de bons personnages avec de bons arcs narratifs. Mais en même temps, l’un des aspects de Ghost of Tsushima que nous voulions conserver et améliorer, c’était la curiosité et la liberté d’exploration ».

Le monde vaste de Ghost of Yōtei // Source : Sucker Punch

Une vengeance encadrée

Jason Connell ajoute que si l’histoire est parfaitement linéaire, les joueuses et les joueurs risquent d’être frustrés de ne pas pouvoir simplement explorer les décors. Mais avec trop de liberté, la structure de l’histoire risque d’en pâtir. « L’équilibre réside dans la présence d’une structure. Une structure très importante » précise le réalisateur.

On apprend au cours de cet entretien que la première partie du jeu sera consacrée à la présentation des Six Yōtei, permettant aux joueuses et joueurs de choisir librement leur première cible et, par extension, la région de la carte qu’ils exploreront en priorité.

Ghost of Yōtei proposera de nombreux environments // Source : Sony

Jason Connell précise que si vous optez pour le Yōtei associé aux ninjas et à la neige, rien ne vous empêche de faire un crochet et rejoindre librement une autre région, dominée par des châteaux et des armes à feu. Il termine : « Il y a un peu plus de choix [que dans Ghost of Tsushima], mais la structure narrative à laquelle nous croyons profondément reste linéaire, pour que la quête de vengeance d’Atsu soit émouvante. C’est le but ultime ».

