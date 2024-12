Lecture Zen Résumer l'article

Le catalogue de Netflix peut ressembler à un océan de nouveautés dans lequel il est difficile de naviguer. Pour vous aider à faire votre choix, voici les 16 meilleurs films actuellement disponibles sur la plateforme de streaming.

Trouver un film à voir sur Netflix peut relever du parcours du combattant, tant le catalogue est vaste et les contenus en constant changement. Chaque mois, de nombreux films sont ainsi ajoutés à la plateforme, mais aussi retirés, parfois à notre grand désarroi. Entre productions maison, chefs-d’œuvre d’animation, nouvelles pépites ou classiques du septième art, la plateforme de streaming offre ainsi un large choix, pour petits et grands.

Pour vous aider à vous y retrouver dans cette offre immense et dans vos propres recommandations personnalisées, loin d’être toujours pertinentes, nous avons sélectionné les 16 meilleurs films disponibles en ce moment, sur Netflix, selon nous. Nous avons volontairement mis de côté des classiques comme Titanic, Interstellar ou les films d’animation indémodables du studio Ghibli, pour vous proposer davantage de diversité.

Si vous avez une idée plus précise en tête, vous pouvez également consulter nos guides spécialisés, autour des films d’horreur ou encore des meilleurs longs-métrages de Noël. Et si vous préférez les œuvres au long cours, vous pouvez toujours aller découvrir notre guide des meilleures séries à voir sur Netflix.

Quels sont les meilleurs films à regarder sur Netflix en ce moment ?

Dune

En 2021, le cinéaste Denis Villeneuve (Premier Contact) réussissait l’impossible : adapter la saga littéraire monumentale de Frank Herbert, avec un somptueux premier volet. C’est ainsi que Dune est né, véritable chef-d’œuvre de la science-fiction, respectant à la lettre le matériau d’origine. On y suit Paul Atréides, un prince dont le destin va être précipité après une trahison meurtrière. Il va alors découvrir la mystérieuse planète Dune, berceau de l’Épice et des vers des sables…

Magnifié par la musique enveloppante d’Hans Zimmer (Inception), Dune est une quête spirituelle puissante, qui a connu une suite tout aussi sublime, en 2024. En attendant le troisième volet, attendu pour le 16 décembre 2026 en France, il est donc toujours temps de replonger aux origines de cette épopée fondatrice.

Everything Everywhere All At Once

Préparez-vous à entrer littéralement dans une autre dimension : Everything Everywhere All At Once est une expérience complètement loufoque, qui vous laissera très probablement sans voix. Il faut dire que ce film aux 7 Oscars produit en général une réaction assez forte chez celles et ceux qui se risquent à y jeter un œil. À sa sortie, on ne savait d’ailleurs pas vraiment quoi en penser, tant le long-métrage part dans tous les sens.

On y rencontre Evelyn Wang, une cinquantenaire coincée entre ses impôts, les papiers du divorce apportés par son mari, Waymond, et ses problèmes de communication avec leur fille, Joy. À deux doigts du burn-out, elle découvre soudainement l’existence d’univers parallèles. Elle serait même l’élue qui pourrait sauver le monde. Everything Everywhere All At Once nous embarque ainsi dans un voyage au cœur du multivers, à grands renforts d’arts martiaux, de doigts saucisses, d’apparitions de Ratatouille et de critique acerbe de la charge mentale. Un film inclassable, mais précieux : si vous acceptez de faire tout, partout, tout à la fois, vous aurez trouvé l’une de vos œuvres préférées au monde.

Don’t Look Up : Déni cosmique

Un casting cinq étoiles, un film catastrophe à la fois comique et engagé, et une parodie réussie de notre réalité : c’est la recette miracle de Don’t Look Up : Déni cosmique, le carton de la fin d’année 2021 sur Netflix. Le pitch est simple : deux scientifiques, incarnés par Jennifer Lawrence (Hunger Games) et Leonardo DiCaprio (Titanic), tentent d’alerter le monde sur l’arrivée imminente d’une météorite destructrice, lancée tout droit vers la Terre. Mais le gouvernement comme l’opinion publique vont rapidement se diviser en deux camps : ceux qui croient à la menace, et les autres, plus sceptiques.

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal : le film est conçu par Adam McKay (Vice) comme une allégorie de la crise climatique. Cette fable nihiliste s’attaque tour à tour à l’inaction des puissants face à l’urgence environnementale, au pitoyable cirque médiatique, ou à la recherche du profit. Trois ans après sa sortie, Don’t Look Up reste toujours un incontournable, à la portée politique indéniable.

J’ai perdu mon corps

Oubliez tout ce que vous savez sur « La Chose » dans La Famille Addams, vous allez découvrir la main la plus attachante du grand écran dans J’ai perdu mon corps. Nommée à l’Oscar du meilleur film d’animation en 2020, cette curiosité visuelle développe une histoire hors du commun. On y suit une main, isolée, cherchant à tout prix à retrouver le corps auquel elle appartient. En parallèle, à Paris, le jeune Naoufel tombe sous le charme de Gabrielle.

Ces deux récits vont s’entrechoquer dans une narration bouleversante, maîtrisée de bout en bout. L’animation, immersive, sert parfaitement le propos de ce film atypique, réalisé par le cinéaste français Jérémy Clapin. Laissez-vous emporter par le spleen étrangement familier de J’ai perdu mon corps : vous auriez tort de manquer les mésaventures de cette main en quête de sens, qui séduira tous les amateurs d’animation indépendante.

Tick, Tick… Boom !

L’heure tourne, ses 30 ans approchent, et Jon, compositeur new-yorkais, désespère. Il jongle entre une composition à terminer, sa relation amoureuse, ses amitiés, et ses boulots alimentaires, persuadé que sa dernière chance de réussite se joue à l’aube de cette nouvelle décennie… Jonathan Larson a finalement achevé Tick, Tick… Boom !, œuvre rock monumentale, en 1991, à 31 ans. Ce prodige de la comédie musicale, auteur de Rent, y chantait déjà ses doutes et sa vie précaire, juste avant sa mort prématurée, en 1996.

De sa vie tumultueuse, Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Encanto) en tire un film électrique et inspiré, lui rendant parfaitement hommage. Même sans connaître l’œuvre de Jonathan Larson, on se laisse entraîner par la magie de la narration et la performance énergique d’Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man), dans l’un de ses meilleurs rôles. Tick, Tick… Boom ! est ainsi un splendide récit sur le vertige du temps qui passe, qui nous laisse avec une furieuse envie de vivre.

Glass Onion : Une Histoire à Couteaux Tirés

Si vous pensez que le Colonel Moutarde est à l’origine du meurtre, dans la cuisine, avec le chandelier, vous vous trompez sur toute la ligne. C’est même le célèbre détective Benoît Blanc qui vous le dit. Le héros d’À Couteaux Tirés est ainsi revenu en 2022, sur Netflix, avec une suite très attendue : Glass Onion. Aussi savoureux qu’un bon roman d’Agatha Christie, ce second volet s’intéresse à Miles Bron, un milliardaire organisant une petite murder party sur son île privée, accompagné de quelques amis. Mais ces vacances luxueuses tournent bien rapidement au cauchemar…

Dans Glass Onion, on parle des Beatles, d’Among Us, et on réfléchit même à la lutte des classes ou au statut des milliardaires comme Elon Musk. Sans révolutionner le genre des « whodunit » et autres enquêtes policières, ce film de Rian Johnson (Star Wars VIII : Les Derniers Jedi) permet tout de même de passer un excellent moment en compagnie d’un casting cinq étoiles, de Daniel Craig (James Bond) à Edward Norton (Fight Club) en passant par Janelle Monae (Les Figures de l’Ombre).

Ibelin : La vie remarquable d’un gamer

Si vous êtes un grand joueur de World of Warcraft, vous avez probablement déjà croisé une stèle étrange, située dans la forêt d’Elwynn, et portant l’inscription « Deuil profond, regrets éternels ». Il s’agit de celle de Mats Steen, un jeune homme décédé en 2014 à cause de la myopathie de Duchenne, une grave maladie qui provoque une dégénérescence musculaire, notamment cardiaque. Dix ans après sa mort, Netflix lui a consacré un documentaire, intitulé Ibelin : La vie remarquable d’un gamer, qui retrace sa double vie, dans la réalité et dans World of Warcraft.

Lors de son décès, sa famille a découvert l’impact immense qu’il a eu sur le jeu de Blizzard, pendant des années. L’entreprise vidéoludique s’est d’ailleurs emparée de cette histoire touchante pour mobiliser les joueurs grâce à une mascotte. Le documentaire est ainsi un très bel hommage à ce gamer, à sa guilde et aux joueurs du monde entier qui l’ont côtoyé, de près ou de loin.

Les Chatouilles

Il fallait bien un film français dans cette sélection, alors voici l’un des longs-métrages les plus bouleversants de ces dernières années : Les Chatouilles. Inspiré de la propre histoire d’Andréa Bescond, la co-réalisatrice et actrice principale, ce récit essentiel s’attaque à la thématique difficile de l’inceste, avec brio. On y suit Odette, une petite fille de huit ans qui aime danser et dessiner, à ses heures perdues.

Elle passe également beaucoup de temps avec un ami de ses parents, qui lui propose régulièrement de « jouer aux chatouilles ». Devenue adulte, Odette met enfin des mots sur son enfance… Les Chatouilles évoque ainsi la reconstruction des victimes d’inceste, avec une sensibilité pleine d’espoir, mais aussi une énergie surprenante et contagieuse. Un film déchirant et profondément nécessaire, qui a fait bouger de nombreuses lignes depuis sa sortie, en 2018.

Nimona

Aujourd’hui, vous êtes plutôt du genre à vous transformer en chat, en baleine ou en singe ? Voilà la question que se pose Nimona, à chaque seconde. Cette adolescente punk aux pouvoirs de métamorphe va chambouler la vie d’un soldat, accusé à tort de meurtre. Leur rencontre va faire des étincelles, alors qu’ils se lancent dans une aventure rocambolesque.

Si vous avez raté Nimona à sa sortie, en 2023, pas de panique : il est encore temps de découvrir l’un des meilleurs films Netflix. Cette pépite d’animation pop et queer est ainsi un véritable raz de marée émotionnel, à mi-chemin entre Shrek et Le Géant de Fer. Adaptée du roman graphique de N.D. Stevenson, cette comédie complètement déjantée vous emportera dans son tourbillon de larmes et de rires, aux côtés d’une héroïne joyeusement inspirante. Un film à voir absolument en famille, en compagnie de vos adolescents rebelles.

1917

Le septième art regorge de films de guerre cultes, d’Apocalypse Now à Il faut sauver le soldat Ryan. En 2023, un nouveau chef-d’œuvre a rejoint cette prestigieuse liste : 1917. Cette véritable course contre-la-montre nous embarque aux côtés de deux soldats britanniques, qui doivent absolument délivrer un message déterminant pour l’issue de la Première Guerre mondiale. Mais ne vous arrêtez pas à ce scénario, plutôt simple : si le film a été récompensé par trois Oscars en 2020, ce n’est pas pour rien.

1917 possède ainsi une construction plutôt originale, conçue pour donner l’illusion d’un seul plan-séquence, pendant près de deux heures. Un tour de force inoubliable réalisé par Sam Mendes (Skyfall), qui nous propose ici une immersion au cœur de l’enfer, pendant laquelle on retient son souffle jusqu’à la dernière seconde.

Okja

Vous êtes végétarien ou vegan et vous n’en pouvez plus des énièmes discussions avec vos proches, sceptiques concernant votre mode de vie ? Alors, ne cherchez plus à débattre et proposez-leur simplement de regarder Okja, qui devrait leur passer l’envie de manger de la viande pendant un petit moment. Deux ans avant le phénomène Parasite, le réalisateur coréen Bong Joon-ho lâchait ainsi cette petite bombe sur Netflix, en 2017, dans un flot de polémiques. On y découvrait la magnifique amitié entre Mija, une jeune humaine, et Okja, un énorme animal, dans les montagnes de Corée du Sud.

Lorsque ce dernier est kidnappé par une multinationale, avec la ferme intention de le transformer en viande de supermarché, l’adolescente va alors tout tenter pour le sauver. À la fois fable écologique, satire du capitalisme et ode à l’amitié, Okja est une expérience à part entière, portée par la présence de la révélation Ahn Seo-hyeon, mais aussi de stars comme Tilda Swinton (Le Monde de Narnia), Paul Dano (The Batman) ou Steven Yeun (Acharnés). Un incontournable du catalogue Netflix.

Yesterday

Vous adorez les Beatles ? Et vous n’en pouvez plus de revoir Love Actually ou Coup de foudre à Notting Hill, tous les ans ? Pour changer de ces traditionnelles comédies romantiques, tout en comblant votre cœur de fan, voici donc Yesterday. Écrite par Richard Curtis, qui a imaginé toutes ces œuvres cultes, ce film de Danny Boyle (Slumdog Millionnaire) nous plonge dans notre monde ordinaire. À une différence près : tout le monde a oublié les Beatles, sauf Jack, chanteur sans le sou qui décide de profiter de cette opportunité pour devenir célèbre.

Bourrée de clins d’œil aux fans des Fab Four, Yesterday est une comédie musicale anglaise drôle et réjouissante, qui nous donne envie de chanter, de danser et de voir la vie du bon côté. Et après tout, c’est exactement ce qu’on attend d’un film du genre, sans prise de tête. Au passage, vous pourrez même réviser vos classiques des Beatles aux côtés d’Ed Sheeran et ça, ça n’a pas de prix.

Les Filles du Docteur March

Un film en costumes, réalisé par Greta Gerwig (Barbie), adaptant l’histoire du fameux roman féministe de Louisa May Alcott et qui réunit Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel), Florence Pugh (Black Widow), Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks), Meryl Streep (Big Little Lies) et même Timothée Chalamet (Dune) : voilà le cocktail gagnant des Filles du Docteur March. Il est difficile de faire plus cosy et romantique que ce long-métrage à la joie communicative, qui suit quatre sœurs américaines aux tempéraments bien différents : Jo, Beth, Amy et Meg.

Ensemble, elles vont devoir naviguer à travers les épreuves de la vie, dans un monde où les femmes sont encore trop souvent reléguées au second plan. Un indispensable du catalogue Netflix, à voir en famille, au coin du feu, évidemment. Et si vous connaissez déjà par cœur les aventures de ces quatre héroïnes, vous pouvez toujours jeter un œil à leur petite sœur de fiction : Enola Holmes, également disponible sur la plateforme de streaming.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Au rayon des comédies romantiques ultimes, se trouvent généralement des noms comme Love Actually ou The Holiday. Une autre histoire d’amour, bien plus déchirante, s’impose également dans la plupart des tops sur le sujet : Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ne vous arrêtez pas à son titre imprononçable et à rallonge, il s’agit ici de l’une des plus belles romances jamais racontées sur le grand écran. On y découvre le couple formé par Joel et Clementine, alors que cette dernière souhaite procéder à une opération irréversible : effacer leur relation de sa mémoire.

Dévasté, Joel se lance dans le même programme novateur, avant de réaliser qu’il n’a aucune envie d’oublier l’amour de sa vie… Mélancolique et boulversant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind change pour toujours notre vision du couple, grâce aux performances inoubliables de Jim Carrey (The Truman Show) et de Kate Winslet (Titanic), qui trouvent ici probablement les plus beaux rôles de leurs magnifiques carrières. Un véritable trésor, que l’on chérit longtemps après son visionnage.

Spider-Man : New Generation

Difficile d’établir une sélection des meilleurs films disponibles sur Netflix sans évoquer celui qui a révolutionné le genre de l’animation, à lui seul, en 2018 : Spider-Man : New Generation. Si vous pensiez tout connaître du célèbre super-héros, ce long-métrage vous rappellera ainsi avec brio qu’il existe des dizaines de versions de Peter Parker. On y rencontre Miles Morales, un adolescent afro-américain, qui va plonger dans le multivers pour rencontrer ses alter-egos. New Generation oscille ainsi en permanence entre la parodie des clichés sur les super-héros et l’hommage à cet héritage animé, tout en nous bombardant de références savoureuses à la pop culture.

Préparez-vous à une aventure sans aucun temps mort, qui vous permettra même de rencontrer Spider-Cochon, au passage. Un véritable sommet d’inventivité et d’humour, qui a même réussi à se transformer en feu d’artifice éclatant, pour les yeux comme pour les oreilles, grâce à sa suite, Across the Spider-Verse, sortie en 2023. Alors en attendant avec impatience de découvrir Beyond the Spider-Verse, le troisième volet de la saga, il est encore temps de réviser vos classiques en famille avec l’indémodable New Generation, sur Netflix.

Kingsman : Services Secrets

On termine cette sélection avec l’une des trilogies d’espionnage les plus barrées du grand écran : nous avons évidemment nommé Kingsman. Servi par un casting royal, de Colin Firth (Love Actually) à Taron Egerton (Rocketman), le premier volet, nommé Services Secrets, commence ainsi lors d’un recrutement en urgence. L’élite du renseignement britannique repère alors les talents de l’impertinent Eggsy, qui semble sortir du lot. Pour sauver le monde, il devra affronter le maléfique criminel Richmond Valentine.

Prenez une grosse louche de James Bond, une pincée de l’humour absurde des Monty Python, et une bonne dose de costumes trois pièces so british : bravo, vous avez obtenu le cocktail improbable de Kingsman. Grâce à la mise en scène survoltée de Matthew Vaughn (Kick-Ass), cette trilogie, dont le second volet est également disponible sur Netflix, bouleverse ainsi tous les codes du genre. C’est classe, drôle et sanglant : que demander de plus ?

