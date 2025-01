Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a opté pour la continuité concernant sa future console : la Switch 2 prendra la place de la Switch en 2025, avec la même philosophie. Il y a quand même quelques différences notables.

C’est désormais officiel : la Nintendo Switch 2 sera disponible en 2025. Comme son nom le montre, la nouvelle console de la firme nippone est la continuité directe de celle à qui elle succède — ce qui est inédit.

La Switch 2 est donc une évolution de la Switch. Elle sera d’ailleurs capable de lire ses jeux, grâce à la rétrocompatibilité. S’il reste encore beaucoup à découvrir (le catalogue de lancement, avec probablement Mario Kart 9), la courte présentation de Nintendo permet déjà de déceler des différences entre la Switch et la Switch 2, en attendant d’en découvrir plus en avril, puis de l’essayer lors d’un événement organisé à Paris.

Ce qui différencie la Switch et la Switch 2

La Switch 2 est plus grosse et moins colorée que la Switch

La vidéo de présentation de la Switch 2 démarre par des images de la Switch, qui s’agrandit pour laisser place à la console qui lui succèdera. Pour Nintendo, le message est simple : attendez-vous à une console plus grosse (les enfants sauront-ils s’y adapter ?), ce que devraient confirmer les mensurations une fois que la fiche technique sera publiée par Nintendo.

Switch 2 Switch

Autre changement : le design s’avère plus sobre, avec une finition sombre pour l’essentiel, ponctuée de quelques touches de couleur. Ça change de l’esthétique plus pop de la première Switch, avec ses Joy-Con déclinés en de multiples coloris. En outre, la Switch 2 a l’air mieux finie, en faisant moins « jouet » que la console précédente.

La Switch 2 a un écran plus grand

Qui dit console plus grande dit… écran plus grand, avec des bords bien plus fins. Nintendo n’a pas précisé la taille, ni la technologie embarquée. La Switch 2 est-elle pourvue d’un écran OLED, à l’instar de la dernière révision de la Switch ? On l’espère, sans quoi ce serait un retour en arrière.

Le dock de la Switch 2 est plus joli (comme la console)

L’évolution esthétique de la Switch 2 ne profite pas qu’à la tablette et aux Joy-Con. Le dock, qui permet de relier la console à un téléviseur, arbore aussi un design de meilleure facture, bien plus abouti que l’ancien — en témoignent les bords arrondis. On aura donc moins honte de l’exposer sur son meuble TV.

Le dock de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

La « béquille de la Switch 2 » est plus pratique

Est-ce que vous vous souvenez de la béquille de la toute première Switch ? Morceau de plastique riquiqui servant à tenir la console debout (pour le format table), elle doit être dans un bien sale état aujourd’hui si vous avez acheté votre Switch en 2017. Nintendo avait revu sa copie pour la Switch OLED, avec un large support ajustable proposant plusieurs angles d’inclinaison. La Switch 2 s’en inspire avec un format rappelant la lettre U. Là encore, c’est plus joli — et pratique.

La « béquille » de la Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

La Switch 2 gagne un port USB-C

Bonne nouvelle : la Switch 2 est équipée, sur la tranche supérieure, d’un port USB-C. Il vient s’ajouter à celui du bas, déjà présent sur la Switch original. Les bénéfices sont clairs : pouvoir être plus libre dans ses branchements pour recharger et/ou utiliser un accessoire tout en remplissant la batterie.

La Nintendo Switch 2 a un port USB-C en plus // Source : Nintendo

Les Joy-Con de la Switch 2 sont plus perfectionnés

Petites manettes bardées de technologies, les Joy-Con de la Switch sont aussi surprenants que frustrants — en raison de leur fiabilité douteuse. Ceux de la Switch 2 seront-ils plus robustes ? On l’espère. En tout cas, les Joy-Con de la Switch 2 gagnent plusieurs évolutions intéressantes : fixation magnétique (plutôt qu’avec un rail), capteur optique et nouveau bouton pour le Joy-Con droit. Que du positif, en somme.

