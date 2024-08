Lecture Zen Résumer l'article

Un créateur de contenu spécialiste de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a publié un clip dans lequel on le voit tuer un adversaire redoutable en seulement trois tirs. Impressionnant.

Cela fait maintenant plus d’un an que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible, mais l’exclusivité Nintendo Switch continue d’être un théâtre d’immenses exploits. On en prend pour preuve ce clip repéré par Screen Rant le 19 août, publié par le créateur de contenu BreNeko. On le voit terrasser un puissant ennemi en tirant seulement trois flèches, ce que ne renierait pas l’archer elfe Legolas.

L’adversaire en question est un dragon à trois têtes, un Griock des Flammes. Il s’agit d’un boss optionnel — et terrifiant — de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (et qui n’est absolument pas exclusif à cet épisode, comme l’indique cette page wiki). Il nécessite normalement d’être bien préparé pour le battre. BreNeko n’en fait qu’une bouchée à l’aide d’une salve de tirs bien précis. Car oui, sa prouesse n’est aucunement le fruit du hasard. C’est même tout le contraire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

10h d’entraînement pour cette prouesse de Zelda: Tears of the Kingdom

Le Griock des Flammes possède trois têtes, qui constituent son point faible. Par conséquent, il faut tirer dessus pour le rendre vulnérable et entraîner sa longue chute. Depuis un point en hauteur — l’une des îles célestes du jeu –, BreNeko tire donc trois flèches vers le haut avec un timing idéal, contemplant ensuite son œuvre. La trajectoire du dragon fait qu’il va passer pile au moment où les flèches retombent, chacune étant destinée à une tête. BreNeko prend le temps de se rapprocher pour qu’on apprécie au mieux le moment.

Il a quand même fallu un long entraînement au principal intéressé pour parvenir à ses fins. Il évoque environ 500 tentatives réalisées sur un laps de temps d’environ dix heures. C’était une étape nécessaire pour trouver la direction où il fallait viser et l’angle de chaque tir. Il se sert semble-t-il d’une île comme variable d’ajustement. C’est réellement impressionnant et on ne peut qu’applaudir une telle détermination.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture d’écran YouTube

Dans les commentaires, il ne reçoit que des éloges. Sans doute inspiré par les Jeux olympiques, l’internaute the_great_tigorian_channel lui décernerait « une médaille d’or ». « Le roi est de retour ! Je suis sans voix ! », témoigne pour sa part Mikebus585-nt6yy. AurelAgen se contente d’une formule simple et efficace : « Masterclass ! Chapeau l’artiste ! »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+