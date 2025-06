Lecture Zen Résumer l'article

À la veille du grand lancement de la Nintendo Switch 2, on a pu jouer pendant plusieurs heures à son jeu le plus important : Mario Kart World. Son contenu donne le tournis.

Mario Kart World vaut-il 90 euros ? C’est une question que beaucoup de fans se posent depuis la présentation de la Nintendo Switch 2. La firme nippone a décidé d’ouvrir la boîte de Pandore avec sa nouvelle console, avec une inflation marquée par rapport à sa précédente génération. Certains y verront peut-être une prise d’otage, puisque Mario Kart World est LE jeu phare du lancement de la Switch 2 et que Nintendo pousse vers le pack réunissant les deux. Un pack qui permet d’obtenir le titre pour beaucoup moins cher.

Par ailleurs, il est difficile d’affirmer si oui ou non Mario Kart World vaut bien ces 90 €, puisque tout dépendra du nombre d’heures qu’accordera tout un chacun. 90 € pour 10 heures, c’est un grand non. Mais 90 € pour plus de 90 heures et un nombre incalculable de soirées à s’amuser entre amis ? C’est déjà une meilleure affaire. En tout cas, après avoir passé environ quatre heures sur Mario Kart World en amont de la sortie, on peut dire que le contenu a de quoi donner le tournis.

La grille de départ d’une course de « Mario Kart World » // Source : Nintendo

Le contenu de Mario Kart World est abyssal

Comment débloquer des pilotes et des véhicules ? Dans Mario Kart World, on débloque des personnages via le mode Grand Prix (principaux) ou de manière organique/aléatoire via Kamek (personnages secondaires). Pour les véhicules, il suffit de ramasser des pièces.

Beau comme un camion avec ses effets visuels chatoyants et ses animations ô combien réussies (les petits mouvements des véhicules sont d’une précision inouïe), Mario Kart World nous invitera d’abord à prendre part à un Grand Prix classique. Autant dire qu’on avancera en terrain conquis, avec un enchaînement de courses au terme desquelles il faut terminer en tête. Il y a néanmoins un petit changement par rapport à avant : après une première course classique avec des tours, les trois courses suivantes se matérialisent sous la forme de parcours qui intègrent le chemin pour se rendre au circuit puis le circuit en lui-même. Il y a sept Grands Prix disponibles au début du jeu.

Un vrai « Mario à la kart »

Une fois que vous aurez remporté toutes les coupes, vous aurez sans doute envie de créer vos propres Grands Prix. Rendez-vous, alors, dans le mode

Course VS (jouable à plusieurs, bien sûr). Cette fois, l’idée est de construire son propre parcours en partant de l’une des courses disponibles sur l’immense carte puis en choisissant un autre circuit situé aux alentours, et ainsi de suite. Les possibilités sont vraiment infinies, en raison du nombre de circuits (30, disséminés sur la carte) et du fait que les tracés changent selon le point de départ et l’ordre choisi. Ajoutez à cela quelques règles à choisir et vous obtenez un vrai « Mario à la kart ». Pour en faire le tour, il faudra s’investir comme jamais, sachant qu’on peut enchaîner jusqu’à 32 courses de suite.

Vous n’êtes toujours pas rassasié ? Alors, il existe le mode Balade, qui permet de se déplacer librement sur la carte de Mario Kart World. On pourrait penser que cela ne sert pas à grand-chose, puisqu’on ne pourra pas lancer une course (contrairement à Forza Horizon 5, par exemple). En réalité, le monde ouvert imaginé par Nintendo réunit plusieurs activités et secrets à trouver. Ce jeu-dans-le-jeu se matérialise par des petits défis à remplir, lesquels sont pensés pour faire honneur au gameplay ciselé de Mario Kart World.

Mario Kart World // Source : Nintendo

Comme on peut s’y attendre, le jeu de course convivial s’appuie toujours sur la philosophie « easy to play, hard to master » (« simple à jouer, difficile à maîtriser »). La grosse nouveauté prend la forme d’un saut, qu’on charge sans toucher à aucune direction en appuyant sur la touche Zr (sinon, on dérape). En la relâchant, le véhicule saute et on pourra alors enchaîner les figures pour gagner un boost de vitesse, que ce soit en grindant comme si on avait un skateboard ou en montant sur les murs pour trouver des raccourcis et/ou se hisser en hauteur. À l’écran, c’est très, très stylé et cela ouvre la voie à toujours plus de possibilités dans le feu de l’action.

En parlant d’action, force est de reconnaître que la multiplication par deux du nombre de participants sur la piste (de 12 à 24) amène toujours plus de chaos. Ce qui pourrait rendre l’issue des courses encore plus aléatoire et… énervante. Imaginez le barnum : 24 pilotes signifient encore plus de chances de se prendre une carapace bleue en pleine tête et toujours plus de power-up qui se mélangent. On n’est jamais vraiment tranquille dans Mario Kart World, avec un fun immédiat et permanent. Dans le mode survie, qu’on avait essayé lors de la présentation de la Switch 2, le résultat est grisant quand les quatre derniers pilotes sont régulièrement éliminés. Mario Kart World est plus décomplexé et riche que ces prédécesseurs. Sera-t-il aussi compétitif, au sens exigeant du terme ? L’avenir le dira. En attendant, les bases pour construire un nouveau succès immense sont là. Numerama vous proposera prochainement un test complet de Mario Kart World.

