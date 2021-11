Julien Cadot - 29 novembre 2021 Accessoires smartphones

S’il vous arrive fréquemment d’atteindre les 5 % de batterie avant la fin de la journée, vous pourriez bien avoir l’utilité d’une batterie externe. Capables d’éloigner l’angoisse de la panne sèche, ces accessoires sont devenus très utiles en raison de l’autonomie toujours trop courte de nos smartphones. Voici une petite sélection des meilleurs produits.

Le guide d’achat batterie externe en résumé :

Malgré d’importants progrès faits dans le domaine, l’autonomie de nos smartphones laisse encore souvent à désirer. Fort heureusement, il existe tout un tas de batteries externes qui permettent d’alléger l’angoisse de la batterie faible. Mais tous les modèles ne se valent pas.

En effet, le marché des batteries externes est très hétérogène. Les capacités varient énormément, la puissance de sortie également, toutes n’ont pas le même nombre de ports USB ou la même connectique. Il faut aussi être attentif à la qualité de construction pour éviter d’avoir chez soi une machine à incendie mobile.

Voici une petite sélection des accessoires les plus intéressants.

Les critères à prendre en compte dans le choix de sa batterie externe

La capacité (en mA h)

Le premier critère à prendre en compte au moment de choisir sa batterie externe est la capacité. Cette dernière s’exprime en milliampère-heure (mA h) et indique combien de fois vous pourrez recharger un smartphone. Une batterie de 10 000 mA h pourra par exemple recharger 5 fois un smartphone doté d’une batterie de 2000 mA h (10 000/2000 = 5).

La puissance

L’autre donnée importante à regarder avant d’acheter est la puissance de la batterie. Plus un accessoire proposera un wattage important, plus vos smartphones et vos tablettes se rechargeront vite. La puissance de la charge s’exprime en Watts (W). Si vous ne trouvez pas cette information sur votre batterie, il est peut-être indiqué des mesures en volt et ampères. Le watt n’est que le produit de ces deux valeurs. Une batterie à 5 volts 2 ampères est capable de délivrer une puissance de 10 watts.

La connectique

Enfin, le dernier aspect à vérifier sur une batterie, c’est sa connectique. Sa connectique pour la charge d’accessoire d’abord (en USB ou USB-C habituellement) et sa connectique pour sa propre recharge (en micro-USB ou USB-C le plus souvent) ensuite. Les batteries avec port USB-C peuvent en général se charger et recharger des appareils via le même port, ce qui simplifie les choses. Les modèles de batterie entrée de gamme seront souvent munis de prise micro-USB qui ne permettra pas une recharge très rapide. Quoi qu’il en soit, trouvez-vous une batterie compatible avec les câbles et les téléphones que vous avez chez vous.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Photo Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo