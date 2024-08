Lecture Zen Résumer l'article

Des passionnés de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont découvert une méthode pour trouver la meilleure épée du jeu, censée être inaccessible. Accrochez-vous.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu dans lequel on peut faire tout et n’importe quoi. C’est une aubaine pour les petits malins, qui exploitent alors des failles pour aller au-delà de ce que Nintendo autorise lorsqu’on joue normalement. Très vite après la sortie du jeu en mai 2023, un bug permettait ainsi de mettre la main sur l’épée du prologue : la Master Sword, dont l’utilisation est illimitée (contrairement à celle que l’on récupère plus tard).

Cette première méthode avait été supprimée par une mise à jour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais il en existe désormais une nouvelle, comme on peut le voir dans cette très longue vidéo YouTube, publiée par le passionné El Duende 05 le 3 août 2024. « Après environ un an de recherche, la communauté TotK a finalement trouvé un moyen de récupérer l’Épée de Légende dans la version 1.2.1 du jeu », indique-t-il en description.

L’arme ultime dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : YouTube

Pour obtenir l’épée ultime de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il faut s’accrocher

Si le tutoriel vidéo dure une heure, ce n’est pas pour rien : cette nouvelle méthode, imaginée par plusieurs personnes et permettant de contourner les règles, est fastidieuse. Elle repose sur un ensemble de manipulations précises, qui exploitent des failles, en veux-tu, en voilà. Un document accessible librement sur Google détaille toutes les étapes : il y en a sept en tout et il est assez facile de s’égarer. La première méthode, elle, ne prenait que quelques minutes.

La description pourra apparaître comme du charabia pour beaucoup de joueuses et de joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. On parle de manipulation de fichiers, de transferts d’objets d’un fichier de sauvegardes à l’autre (avec les risques de corruption des données que cela comprend) ou encore la surexploitation des différents pouvoirs du héros. Très franchement, on a envie d’arrêter dès la lecture de la première ligne, mais on ne peut qu’applaudir ces passionnés pour leur acharnement et leur découverte. C’est une belle victoire pour eux, que Nintendo pourra hélas effacer d’un simple patch.

L’épée, baptisée MsgNotFound, est brandie par Link uniquement dans le prologue de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Elle a la particularité de lever la restriction de la Master Sword normale, qui devient temporairement inutilisable et doit être rechargée. C’est l’option choisie par Nintendo pour limiter sa puissance. L’arme MsgNotFound n’a aucun défaut, ce qui la rend particulièrement convoitée par les fans.

