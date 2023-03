Nintendo propose une remasterisation du premier Metroid Prime sur Switch, à défaut du quatrième opus attendu depuis très longtemps. Et, quel jeu !

On aurait tendance à l’oublier : malgré un succès très relatif (surtout en comparaison de la Wii et de la Switch), la GameCube est une console qui peut se targuer d’avoir un catalogue de jeux assez inouï. On y trouve de véritables joyaux, comme Luigi’s Mansion, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda: The Wind Waker et… Metroid Prime. Ce dernier vient d’être remis au goût du jour avec une remasterisation sur Nintendo Switch, officialisée pendant le Nintendo Direct du 8 février 2023 (et disponible le jour même sur l’eShop). On n’a pas peur d’affirmer qu’il s’agit d’un des meilleurs jeux de la console.

Metroid Prime n’est pourtant pas de première fraîcheur (il est sorti en 2002 sur GameCube), mais son implacable réussite — technique comme artistique — fait qu’il est encore largement dans le coup plus de vingt ans après. Pour Nintendo, c’est aussi un moyen de tester l’appétence du public pour la saga Metroid Prime, devenue une trilogie. On attend un quatrième épisode officialisé depuis déjà très, très longtemps (dont on n’a plus aucune nouvelle). D’ailleurs, si vous achetez Metroid Prime Remastered, vous recevrez sans doute un mail demandant de participer à une enquête. Habile.

Cette direction artistique est inouïe. // Source : Capture Nintendo Switch

Metroid Prime Remastered est l’un des plus beaux jeux de la Switch

Qui aurait cru qu’un jeu vidéo sorti en 2002 pouvait être l’un des plus magnifiques jeux de la Nintendo Switch ? Ce constat veut dire plusieurs choses. D’abord, Metroid Prime était une vitrine visuelle implacable sur GameCube, avec des arguments qui rendent le jeu intemporel (les choix artistiques étaient les bons). Ensuite, la remasterisation opérée est d’excellente facture, et c’est presque une redécouverte à ce niveau. Enfin, et c’est sans doute un tantinet péjoratif, la Switch n’est pas suffisamment puissante pour faire briller autre chose. Il n’empêche pas : Metroid Prime Remastered est très beau, surtout quand on y joue en mode portable.

Metroid Prime Remastered est un beau jeu

On reste, par exemple, encore ébahi devant les petits détails favorisant l’immersion et la plongée dans une planète hostile. Un éclat de lumière éblouit l’héroïne (oui, c’est une femme dans le costume) ? Ses yeux refléteront dans sa visière. Vous passez à côté d’une fumée ? De la buée apparaîtra sur l’écran. L’impression d’avoir endossé une armure technologiquement avancée est palpable, ce qui octroie beaucoup de poids à la crédibilité de l’aventure. Metroid Prime Remastered multiplie les petits effets qui appuient les différentes atmosphères offertes par Talion IV, mystérieux endroit où échoue Samus après l’explosion d’une station spatiale.

Par ailleurs, on prend beaucoup de plaisir à se balader dans les décors de Talion IV, planète agencée de manière intelligente pour multiplier les biomes et encourager l’exploration. Metroid Prime Remastered est d’ailleurs plus un jeu d’enquête (on a un scanner que l’on peut utiliser à l’envi pour récolter des données) qu’une pure expérience d’action. C’est l’autre grande qualité du jeu : cette manière de réinventer une licence née à plat — les Metroid — pour qu’elle soit à l’aise dans une formule en 3D.

Samus doit tout réapprendre. // Source : Capture Nintendo Switch

Un gameplay culte, réinventé en 3D

Triomphe critique en 2002 Metroid Prime a mis toute la presse d’accord à sa sortie sur GameCube, en témoigne son score de 97/100 affiché sur Metacritic.

Metroid est une saga phare de Nintendo qui a prêté son nom à un genre populaire, en association avec Castlevania. Les Metroidvania se caractérisent par leur gameplay incitant à l’exploration : on gagne progressivement des capacités qui permettent d’ouvrir de nouveaux chemins et de découvrir toujours plus de secrets. Le pire était à craindre à l’époque de la sortie de Metroid Prime, dont l’objectif était de transposer les codes des Metroidvania — pensés en 2D — dans une structure en 3D (une première). Les développeurs y sont parvenus avec brio et, encore aujourd’hui, le gameplay n’a pas pris une seule ride.

Bon point pour les nostalgiques : on peut jouer à Metroid Prime Remastered avec la maniabilité de l’époque (adaptée à la manette GameCube, limitée sur le plan de la visée libre). Mais, il est surtout possible d’avoir une configuration plus moderne, qui transforme la pépite en un véritable jeu de tir. En termes de confort, le gain est indéniable et l’on prend encore plus de plaisir à percer les mystères qui entourent Talion IV. Le fait de laisser le choix est une bonne chose, et permettra à tout un chacun de parcourir Metroid Prime Remastered selon ses préférences.

Dans Metroid Prime Remastered, on peut se transformer en boule. // Source : Capture Nintendo Switch

La force du gameplay de Metroid Prime Remastered se situe autant dans la souplesse (Samus est très à l’aise pour se déplacer) que dans la marge de progression (l’héroïne perd tout au terme de l’introduction). À mesure que l’on visite les différents niveaux de Talion IV, on gagne de la puissance et des capacités. On pourra, par exemple, se transformer en boule pour se faufiler dans des niveaux étroits (les transitions entre les différentes formes sont d’une fluidité exemplaire), puis récupérer l’opportunité de lâcher une bombe pour provoquer des explosions et sauter.

En résulte une aventure à la variété indéniable, qui incite à enchaîner les allers-retours pour tout voir de la carte. On prend enfin beaucoup de plaisir à devenir un véritable scientifique, à mesure que l’on scanne le moindre artefact ou ennemi. Deux décennies plus tard, la satisfaction reste intacte, surtout quand elle est servie sur un plateau en argent.

Le verdict 9/10 Metroid Prime Remastered Voir la fiche 34 € sur Amazon On a aimé Une direction artistique à tomber

Un gameplay réinventé qui n’a pas pris une ride

Une remasterisation à souligner On a moins aimé Où est Metroid Prime 4 ?

Où sont les remasterisations des deux suites ?

Cela reste du recyclage 97/100 : c’est le score affiché par Metroid Prime sur l’agrégateur Metacritic. Vingt ans après, nous sommes ravis d’écrire que cette aventure de Samus Aran, la première en 3D, n’a rien perdu de sa superbe. Sur Nintendo Switch, elle retrouve même de l’éclat grâce à une remasterisation d’orfèvre. Personne ne s’est donc trompé quand, en 2002, Metroid Prime a été considéré comme un bijou. En rejoignant le catalogue de la Switch, Metroid Prime Remastered devient un classique instantané, qui appelle la remise au goût du jour de ses deux suites et, enfin, la commercialisation du quatrième épisode.

